Gradijo največjo umetno plažo v Evropi

Prebivalcem Madrida se za poležavanje na plaži ne bo treba več voziti do morske obale, ki je od španske prestolnice tudi na najbližji točki oddaljena več kot 300 kilometrov.

Plažo bodo namreč dobili veliko bližje, v kakšnih 40 kilometrov oddaljenem mestecu Alovera, kjer nameravajo zgraditi gigantski bazen, največji v Evropi, ki ga bo obdajala obsežna plaža, prav tako največja v Evropi.

Bazen bo zasnovan kot laguna, ki jo bo obdajala peščena plaža, celoten kompleks pa bo obsegal kar 10,5 hektarja. Kopalci bodo imeli na voljo tobogane in opremo za vrsto vodnih in plažnih športov, pa zipline in celo šolo jadranja. Odprtje napovedujejo poleti prihodnje leto.

Pomisleki okoljevarstvenikov

Načrti za gradnjo velikanskega kopalnega kompleksa so sicer vzbudili precej negodovanja okoljevarstvenikov, ki opozarjajo, da gre za hudo potrato vode na sicer zelo sušnem območju.

Investitorji medtem odgovarjajo, da bodo za načrtovani projekt, predvsem polnjenje gigantskega bazena porabili količino vode, kakršno v letu dni porabi 80 gospodinjstev, le da bo v tem primeru polnjenje bazena potrebno le enkrat.

Trdijo še, da bodo v kopalnem kompleksu porabili med 40- in 50-krat manj vode, kot je je na primer potrebne za vzdrževanje igrišča za golf, ter stokrat manj kemikalij, kot jih porabijo v običajnih bazenih. Zagotavljajo še, da bo kopalne površine obdajal park, s katerim želijo podpirati biodiverziteto tega območja.

