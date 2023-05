Doživite nepozabne poletne počitnice v LifeClass Hotels & Spa Portorož

Pobegnite v svet toplega sonca, neskončne modrine in razkošja brez primere v LifeClass Hotels & Spa Portorož . Ob bližajočem se poletju vas vabimo, da se odpravite na potovanje sprostitve in pomlajevanja v eno tradicionalno najlepših obmorskih destinacij v Sloveniji. Z neprekosljivo gostoljubnostjo, prostornimi sobami in slikovitim obmorskim okoljem boste našli svoj popoln poletni umik tam, kjer sonce sreča morje. V Portorožu.

Foto: LifeClass Portorož

Prepustite se popolnemu oddihu na plaži in se potopite v mirne vode Jadranskega morja. Občutite topel objem nežnih sončnih žarkov, ko se kopate na urejeni, z zelenjem obdani plaži. LifeClass Hotels & Spa Portorož ponuja nastanitve najvišjih kategorij, od katerih je vsaka skrbno zasnovana za zagotavljanje največjega udobja in razkošja. Ne glede na to, ali imate radi osupljiv pogled na morje, bogate zajtrke, zasebne balkone, neposredno bližino plaže ali vse našteto, imamo popolno sobo ali suito, ki bo ustrezala vašim željam.

Svojo izkušnjo pri nas nadgradite s storitvami Term Portorož in obiskom Thalasso centra, ki temelji na stoletja stari tradiciji pridobivanja soli, bogate z minerali in številnimi zdravilnimi lastnostmi. Izkusite dobrodejne učinke kopeli, pilingov in oblog za telo. Sprostite se v naših umirjenih bazenih s termalno in morsko vodo, kjer breztežnost odplakne vaše skrbi in vas popelje v stanje čistega miru.

Foto: LifeClass Portorož

Prebudite svoje čute in poživite telo v naših vrhunskih centrih dobrega počutja Term Portorož. Izkušene roke naših terapevtov bodo odpravile napetosti s številnimi pomlajevalnimi tretmaji, negami obraza in široko izbiro masaž – od pomirjujočih klasičnih do aromatičnih in thalasso vse do poživljajočih tajskih.

Prepustite se zdravilni moči ur meditacije in joge, kjer se združita pozornost in notranji mir. Pridružite se našim strokovnim inštruktorjem in umirite svoj um, okrepite svoje telo ter dosezite globok občutek ravnovesja in harmonije.

Raziščite čare Portoroža in Pirana z okolico, kjer vas čakata očarljiva zgodovina in živahna kultura. Sprehodite se po promenadi, ki jo krasijo mogočne pinije in kavarne. Preizkusite hišno pripravljen sladoled kavarne Cafè Central. Odpravite se na izlet z ladjo do bližnjih obalnih mest ter odkrijte skrite zalive in lepote starodavnega mesta. Preizkušajte lokalne jedi, pripravljene na moderen način v Istrian bistro & Tapas baru. Izkoristite bližino morja za tek in sprehode ali se odpravite na umirjeno kolesarjenje po slikovitih obalnih poteh. Možnosti je neskončno in pustolovščina vas čaka na vsakem koraku.

Foto: LifeClass Portorož