CYBEX COŸA: ekskluzivni sopotnik, za katerega je dovolj prostora v ročni prtljagi

CYBEX je razvil nov, majhen in enostavno zložljiv voziček COŸA. CYBEX COŸA je del ekskluzivne linije Platinum, ustvarjene na podlagi težnje znamke k odličnosti, vsaka podrobnost tega vozička pa je skrbno zasnovana, da bi poudarili njegovo enostavno lepoto. Voziček CYBEX COŸA je popolna izbira za vse, ki iščejo ikonske vozičke marele, namenjene potovanju s stilom – povsod in vedno.

Foto: Cybex

CYBEX COŸA, prvi ultra kompakten zložljiv voziček iz linije Platinum, se ponaša z elegantnim minimalizmom, kar največjo praktičnostjo in dodatnim udobjem. Ne glede na to, ali se sprehajate po mestnih ulicah, potujete z avtomobilom ali pa se boste pravkar vkrcali na letalo, je ta voziček luksuzen dodatek dinamičnega življenjskega sloga.

Udobno in varno

Zahvaljujoč ergonomskemu naslonjalu vozička, ki se lahko spusti v ležeč položaj, in nastavljivi opori za noge bodo v izjemno udobnem vozičku CYBEX COŸA sladko spali tako novorojenčki kot majhni otroci. Voziček se lahko od rojstva uporablja kot sistem za potovanje, na njega pa se lahko namesti kateri koli nagrajen otroški sedež CYBEX.

Voziček CYBEX COŸA omogoča nastavitev varnostnih pasov z enim povlekom, s čimer je otrok zaščiten že v nekaj sekundah. Prav zato je ta voziček popoln sopotnik, ki staršem na poti zagotavlja kar največjo agilnost.

Ročna prtljaga

Voziček COŸA po dimenzijah spada v kategorijo ročne prtljage in se lahko enostavno zloži ter pospravi v kateri koli letalski predal za ročno prtljago, kar staršem potovanja močno olajša.

Voziček CYBEX COŸA se lahko uporablja od rojstva do četrtega leta starosti, na voljo pa je v moderni barvni paleti: Sepia Black, Mirage Grey, Off White, Peach Pink in Leaf Green. Priporočena maloprodajna cena za okvir Chrome Dark Brown in Matt Black je 499,95 €, za Rose Gold pa 549,95 €. Za več informacij obiščite www.cybex-online.com.

O ZNAMKI CYBEX

Nemška znamka CYBEX od leta 2005 razvija izdelke, ki olajšajo vsakdan staršem in otrokom, saj poskrbijo, da je njihovo vsakodnevno življenje varnejše in udobnejše, poleg tega pa se tudi popolno prilagodijo njihovemu življenjskemu slogu. Ustanovil jo je Martin Pos, vizionar in podjetnik z več kot 30-letnimi izkušnjami v industriji izdelkov za dojenčke in otroke.

V srcu znamke in njenih izdelkov se skriva načelo inovacij CYBEX D.S.F.: kombinacija prepoznavnega dizajna, najvišjih varnostnih standardov in pametne funkcionalnosti – »za vse ljudi prihodnosti«.

