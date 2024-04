Croatia Airlines uvaja nove poletne linije letov

Mreža mednarodnih letov z letališča Zagreb se precej širi z uvedbo novih direktnih linij Zagreb–Tirana, Zagreb–Berlin in Zagreb–Stockholm.

Stockholm Foto: Croatia Airlines

Na novi mednarodni relaciji Zagreb–Tirana bodo letala te hrvaške letalske družbe letela ob petkih in nedeljah. Leti na novi relaciji Zagreb–Berlin so načrtovani ob torkih, petkih in nedeljah. Leti na novi relaciji Zagreb–Stockholm bodo potekali ob ponedeljkih, sredah in petkih, tako bo Croatia Airlines Zagreb povezal z 18 mednarodnimi destinacijami.

Tirana Foto: Croatia Airlines

Croatia Airlines zagotavlja letalsko povezavo s hrvaškimi mesti in regijami ter s tem močno podpira razvoj hrvaškega turizma in gospodarstva ter načrtuje lete na sedem hrvaških letališč – Zagreb, Split, Dubrovnik, Zadar, Pulj, Osijek in Bol na Braču.

Istanbul Foto: Croatia Airlines

Croatia Airlines sredi letošnjega leta pričakuje dobavo prvega novega letala A220, s tem pa se bo začel tudi proces obnove celotne flote z novimi in tehnološko naprednejšimi letali, kar bo potnikom zagotovo zagotovilo dodatno udobje ter zadovoljstvo.



Berlin Foto: Croatia Airlines

