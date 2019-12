Česa tako lepega danes še niste videli #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Polarni sij ali avrora borealis je prejšnjo sredo razvajala številne turiste, ki so prav zaradi tega naravnega pojava pripotovali na sever Finske in na prostem vztrajali kljub izredno nizkim temperaturam.

Polarni sij je sijaj vidne svetlobe v zgornjih delih ozračja, ki je viden ponoči. Nastane takrat, ko električno nabiti delci magnetosfere, večinoma gre za elektrone, lahko tudi protone (Sončev veter) in nekatere težke ione (kisik in dušik), pridejo v stik z Zemljinim ozračjem in tam reagirajo ter posledično zasvetijo (Vir).