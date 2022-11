Casanova, ostrige in prekrasno morje – vse to je zapeljivi Vrsar

Majhno ribiško in turistično mesto v Istri na Hrvaškem skriva več, kot bi si mislili. Od bogate zgodovine, raznovrstnih festivalov in gastronomske ponudbe do prečudovitih razgledov na arhipelag, kjer domuje osemnajst neposeljenih otočkov in še mnogo, mnogo več. Slikovito mestece je kraj edinstvene lepote, ki bo tako zapeljala tiste, ki iščejo sprostitev na čistih obalah, kot tudi tiste, ki si želijo doživetij na njegovih številnih kolesarskih in peš poteh. Izkoristite posebno ugodno ponudbo in si že zdaj rezervirajte romantične poletne počitnice!

Blago sredozemsko podnebje za popolne počitnice

Toplo sonce, blag vetrič, kristalno čisto morje, plaže za vsak okus in čudoviti razgledi, kamorkoli pogledamo – Vrsar ponuja vse, kar si lahko želimo na oddihu. Prijetno sredozemsko podnebje nam poleg uživanja na plaži nudi tudi udobne temperature za športne aktivnosti. Hoteli, resorti in kampi družbe Maistra pa nam nudijo popolno izhodišče za marsikatero dejavnost, na primer kolesarjenje.

Hotel Pineta, ki je na vrhu hriba v borovem gozdu, po katerem je tudi dobil ime, ponuja edinstven razgled na zgodovinsko jedro Vrsarja, Jadran in otoke. Zaradi kolesarskih poti v okolici je hotel odlično opremljen in prilagojen za kolesarske turiste. V hotelski restavraciji nudijo tudi kolesarjem prilagojene jedi, omogočajo pa tudi izposojo navadnih ali električnih koles. Eko kolesarska pot v bližini Vrsarja ponuja kolesarjem tri vrste poti – lahko in kratko pot, srednje dolgo pot za naprednejše in dolgo pot za izkušene kolesarje, ki razkriva vse lepote Istre in Sredozemlja. Na svoji poti se bodo kolesarji peljali mimo najdišča keramike iz bronaste dobe in mimo Parka skulptur Dušana Džamonje, na koncu pa bodo prispeli do športnega letališča Crljenka ali celo do Limskega zaliva.

Na zelenem polotoku, med mestom Vrsar in Limskim zalivom se nahaja Resort Petalon. Z velikim športnim centrom je idealna izbira za vse, ki si želijo aktivnih počitnic. Preizkusite se v tenisu, namiznem tenisu, mini golfu, odbojki, košarki, nogometu, rokometu, badmintonu, kolesarjenju, sprehajanju ali potapljanju. Obdani z mediteranskim zelenjem, prodnatimi in skalnatimi plažami, kjer najdete prostor v naravni senci, ali pa na ležalniku ob bazenu je Resort Petalon prava izbira za dopust.

Afrodiziak na krožniku

Limski zaliv ali Limski kanal je pravzaprav potopljen del Limske doline, ki se nadaljuje v notranjost Istre kot kraška dolina, v katero se občasno izliva potok Lim. Bogat s prekrasno naravo, z zgodovino in ribami nam Limski zaliv nudi enkratno priložnost za celodnevni izlet. Ne glede na to, ali se odločite za kolesarjenje ob zalivu, ogled pokrajine z razgledne točke ali vožnjo s čolnom, nikar ne zamudite priložnosti za okušanje svežih ostrig, po katerih slovi Limski zaliv, te pa že od antičnega Rima veljajo za afrodiziak.

Sloviti zapeljivec, ki je prisegal na izjemne učinke, ki naj bi jih imele surove ostrige, Casanova, je Vrsar obiskal dvakrat, in sicer leta 1743 in 1744. Če gre verjeti njegovim spominom, je med vsakim njegovim obiskom kar nekaj lokalnih lepotic podleglo njegovemu šarmu. Več o njegovih podvigih pa lahko izvemo na vodenih ogledih mesta, kjer vas vodiči popeljejo po Casanovovih stopinjah.

Resort Belvedere ponuja izjemno izhodišče tako za raziskovanje mestnega jedra kot tudi za poležavanje na plaži ali uživanje v prefinjenih okusih lokalne kulinarike. Sodobno urejene sobe in apartmaji so že 20 m od morja, nato pa se vzpenjajo ob blagem pobočju s čudovitiresorm razgledom na 18 otočkov vrsarskega arhipelaga. Nekaj minut hoje po sprehajališču ob morju in že prispete do središča Vrsarja. Za sprostitev in zabavo so vam na voljo naravne plaže in velik bazen s toboganom v središču letovišča. Resort Belvedere ponuja bogato kulinarično izbiro, bližina mestnega jedra pa vam omogoča, da tudi najzahtevnejši jedci najdejo kaj po svojem okusu.

Portfelj Maistra Hospitality Group zajema hotele, med katerimi prevladujejo tisti s petimi ali štirimi zvezdicami, vile in tudi priljubljene kampe. Postanite član MaiStar Rewards Cluba in se prepustite razvajanju s številnimi ekskluzivnimi ponudbami, ki jih ponujajo.

Romantično mestece s čudovitimi razgledi

Vrsar se od srednjega veka nahaja na griču neposredno ob obali Jadrana. Zaradi tega so se v mestu oblikovale številne lokacije, s katerih so dobro vidni tamkajšnji otoki, otočki, zalivi in zalivčki. ​Nasproti mesta se razteza arhipelag, ki ga sestavlja 18 nenaseljenih otokov, zaradi česar je Vrsar raj za jadralce.

Ob vznožju mesteca Vrsar na zahodni obali Istre leži polotok Montraker, na njem pa stari istoimenski kamnolom. Kamnolom, ki je bil že davno zapuščen, se danes vsako poletje oživlja z dinamiko umetniškega ustvarjanja, saj tam deluje mednarodna kiparska šola. Bele skulpture, ki včasih v funkciji urbanega pohištva obeležujejo razgledne točke v mestu, pa Vrsar povzdigujejo v kraj umetniškega navdiha, prežetega z romantiko.

Resort Funtana stoji ob obali v istoimenskem kraju z vabljivimi kolesarskimi in pohodniškimi potmi ter cestami olivnega olja in vinskimi cestami, ki vodijo tudi do največjega vinograda v Istri. Letovišče, obdano z morjem in sredozemskimi vrtovi, ponuja storitev all inclusive, s tremi penzionskimi obroki in dodatno ponudbo prigrizkov ter pijač so v storitev vključene tudi vse športne vsebine ter ležalniki in senčniki ob plaži in bazenu, tako se lahko prepustite uživanju sproščene atmosfere.

Zato ne odlašajmo in si že zdaj zagotovimo svoje romantične poletne počitnice s posebno ugodno ponudbo

Ponudba za vsakogar

Maistra Hospitality Group v svoji bogati ponudbi nastanitev omogoča, da si izberemo tisto, ki nam najbolj ustreza. Si želite počitnic v hotelu, all inclusive resortu, apartmaju, nudističnem parku ali pa kampu? Maistra Hospitality Group vam nudi vse.

Za najboljši družinski oddih vam Kamp Valkanela, ki stoji v čudovitem zalivu z razgledom na Vrsar in otoke, nudi edinstveno doživetje in zabavne vsebine. Izbirate lahko med nastanitvijo na prostornih parcelah na odlični legi ali udobnih mobilnih hiškah s skupnim bazenom ali lastno hidromasažno kadjo na terasi. V kampu so vam na voljo vabljive naravne plaže, bazenski kompleks in restavracije ter bari s terasami ob morju in bazenih.

Na vhodu v čudovit Limski zaliv, v objemu neokrnjene narave, morja in naravnih plaž, stojijo apartmaji nudističnega parka Koversada. Za povsem sproščen dopust vas v Koversadi čakajo restavracije in bari z odlično izbiro lokalnih jedi in istrskih vin. Zaradi bližine Limskega kanala so sveže ribe in morski sadeži vedno prava izbira. Sprostite se na terasah ob obali v senci ob vonju morja in borovcev ter uživajte v aktivnem dopustu s športnimi in zabavnimi aktivnostmi ekipe Fun & Sport.

V vsakem letnem času

Do poletnih počitnic nas ločita še zima in pomlad, pa vendar lahko blagodejno sredozemsko klimo uživamo skozi vse leto v Kampu Porto Sole. Z nastanitvijo na parcelah ob morju ali v mobilnih hiškah vas čaka posebno doživetje zimskega dopusta v naravi. Kamp nudi sedem različnih kategorij parcel in tri razrede mobilnih hišk, primernih tudi za večje družine ali družbe. Raziščite očarljivi Vrsar v neposredni bližini kampa ali naravo s pomočjo vabljivih kolesarskih stez v okolici. Poleg potapljaškega kluba in fitnes območja na prostem je v kampu, kjer najdete naravne plaže in bazene, na voljo tudi odlična ponudba športnih vsebin. V kampu so vam vedno na voljo trije kotički za osvežitev: Porto Sole Fresh Corner, Pool bar in Aperitiv bar. Poleg osvežitve ob najljubših brezalkoholnih in alkoholnih pijačah so v ponudbi tudi hitri prigrizki. Za potešitev večje lakote pa je na čudoviti plaži tik ob morju Basilico Pizza Pasta, picerija, kjer so na prvem mestu lokalna tradicija, domači, sveži in sezonski izdelki, sodobni okusi in prijateljske ter nevsiljive storitve.