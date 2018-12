Čarobno praznično dogajanje v Celju #video

Praznični čas že pošteno trka na duri in slovenska mesta kar tekmujejo, katero bo obiskovalcem ponudilo bolj ozaljšano podobo kraja, bogato praznično ponudbo in srečanje z dobrimi možmi. Tudi knežje mesto pri tem ni izjema.

V tem trenutku se je v Celju ustavil čas, staro mestno jedro pa se je ujelo v pravljično, čarobno dogajanje. Za to so poskrbele vile, ki so zasnovale tamkajšnjo pravljično deželo z vilinskimi doživetji, ki bodo trajala vse do izteka starega leta. Po pravljični deželi se je sprehodila novinarka Planet TV Valentina Plaskan.