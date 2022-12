Biser pod Pohorjem v novi preobleki

V začetku novembra je svoja vrata ponovno odprl Habakuk , prenovljen, sodoben in razkošen hotel , s katerim so se lahko nekoč, in zdaj ponovno, pohvalili v štajerski prestolnici. Znameniti mariborski hotel Habakuk ob vznožju Pohorja ima v Mariboru bogato zgodovino: to je bilo pravo plesno središče, tukaj so se zvrstile najbolj imenitne poroke mesta ob Dravi, obiskovala ga je elita. Potem ko je hotel svoja vrata zaprl v času epidemije covid-19, so Terme Maribor, ki ima hotel še vedno v lasti, zdaj odprle prenovljen dragulj pod Pohorjem. Hotel so celovito obnovili . Po turbulentnem obdobju se hotelu obetajo boljši časi, v Mariboru pa bodo poleg prvovrstnega hotela spet dobili kopališče.

Hotel Habakuk stoji tik ob vznožju Pohorja, ob privlačnem turističnem, športnem in rekreacijskem središču, v objemu zelene narave. V hotelu poudarjajo, da so pripravljeni, da začnejo skupaj z gosti pisati novo zgodbo.

Zelo se veselijo poslovnih gostov, pa tudi romantikov in družin, ki si želijo sprostitve ali aktivnega spoznavanja lepot mariborskega Pohorja z okolico. Ni odveč poudariti, da bo v prihajajoči zimski sezoni Habakuk zagotovo dobrodošla popestritev turistične ponudbe za obiskovalce Maribora. "Zagotavljanje vrhunske izkušnje gosta je za nas najpomembnejše. Pridite in začutite razliko. Veseli bomo vašega obiska," je povedal vodja marketinga hotela Romana Šalamun.

Nastanitve z vrhunsko izkušnjo za vse tipe gostov

Prenovljeni Hotel Habakuk prinaša razkošno sodobno gostoljubje v prepoznavnem alpskem slogu. Elegantna nastanitev ponuja 98 sob ter široko paleto hotelskih storitev, vključno s tremi restavracijami, konferenčno dvorano in sejnimi sobami. Celovito ponudbo zaokrožajo povsem prenovljen wellness center, notranji bazen s savnami in sodoben fitnes center.

Sobe, ki jim je že v preteklosti vladal duh prefinjenosti in blišča, so prav tako celovito obnovili. Obnovljene sobe in apartmaji s pogledom na zelene pohorske gozdove ali mesto Maribor so na voljo v različnih velikostih, v kombinaciji s sodobnim pohištvom in sodobno tehnologijo. Vrhunec namestitvene ponudbe je ekskluziven predsedniški apartma v najvišjem nadstropju, z balkonom in osupljivim pogledom na mesto. Ne glede na to, ali ste sami, z družino ali prijatelji, se boste v Hotelu Habakuk zagotovo počutili kot doma.

Prefinjen hotel Habakuk se poleg štirih zvezdic ponaša še z nazivom superior, kar ga uvršča med nastanitve z vrhunsko izkušnjo, prirejeno po merah tudi najzahtevnejših gostov.

Novi hotel bo tudi nepogrešljiva postojanka za vse poslovne goste. Novost je namreč popolnoma nov diplomatski klub, ki je v zadnji fazi obnove, saj mu manjka le še inventar, ponujajo pa tudi velike in manjše dvorane za različne kongresne dejavnosti.

Ne glede na skupino obiskovalcev, pa naj gre za poslovneže, družine, pare – prav vsi bodo lahko s pridom izkoristili nabor številnih aktivnosti, ki jih ponuja okolica. Aktivnosti v naravnem okolju, ki je hkrati blizu, a hkrati dovolj odmaknjeno od mestnega vrveža, vključujejo vse, od pohodništva do raznih adrenalinskih doživetij in lokalnih znamenitosti.

Težko pričakovan kotiček za razvajanje

V novi podobi goste ob vstopu pozdravi tudi pročelje hotela, loby z barom, hotel pa ima tudi nekaj novih pridobitev. V pritličju bo prihodnje zaživela vinska trgovina, kjer bo mogoče pokušati vina lokalnih pridelovalcev, v notranjosti pa načrtujejo trgovino, za katero še iščejo najemnika.

Maribor bo z obnovljenim hotelom pridobilo tudi težko pričakovani kotiček za razvajanje duha in sproščanje. V sklopu prenovljenega hotela Habakuk bo namreč zaživel prenovljen wellness z masažnimi sobami, ki bo odprt tudi za zunanje obiskovalce. Poleg kopanja v bazenih bo gostom omogočeno tudi razvajanje v prostornih savnah. V ponudbi so finska, turška ter infrardeča savna, po uporabi savn in bazenov pa se bodo gostje lahko sproščali v solni sobi. Za rekreacijo gostov bo poskrbljeno v sodobno opremljenem fitnesu, ki se razteza na kar 160 kvadratnih metrih, ponaša pa se s sodobno opremo. Preizkusiti bo mogoče tudi moderne prostore za igranje skvoša.

V naslednji fazi sledi popolna prenova zunanjega bazena in zunanje bazenske restavracije, v načrtu pa je tudi popolna obnova lepotnega centra.

Kulinarične storitve na najvišji ravni

Poleg udobja, bogatega nabora storitev in prvovrstne izkušnje se v hotelu lahko pohvalijo tudi z vrhunsko kulinariko. V sklopu obnove je bila prenovljena restavracija, pohvalijo pa se lahko tudi z največjo in najsodobnejšo kuhinjo v Mariboru pod taktirko chefa kuhinje Boštjana Rožanca, kjer bo kmalu spet zadišalo po Habakukovih legendarnih "brunchih". Lokalne kulinarične dobrote bo tako mogoče okušati v prefinjeni preobleki, obenem pa si prizadevajo za dvig kakovosti kulinaričnih storitev na najvišjo raven.



Medsebojno lokalno sodelovanje

"Seveda Hotel Habakuk prekaša marsikatere standarde in na glas si upamo reči, da bo Hotel Habakuk najlepši in najsodobnejši hotel v mestu Maribor," je povedala vodja marketinga hotela Romana Šalamun.

Poleg hotela Arena pod Pohorjem, ki je prav tako nedavno zaživel v novi preobleki, pa je izziv, kako do potankosti izkoristiti številne potenciale Pohorja, ki jih v Habakuku prepoznavajo skupaj z drugimi pomembnimi deležniki. Uspešno sodelujejo z Zavodom za turizem Maribor, Regionalno razvojno agencijo za Podravje, podjetjem Marprom ter drugimi.

"Zavedamo se, da je medsebojno lokalno sodelovanje ključno za turizem pod Pohorjem. Vsi si želimo, da bo Pohorje zanimiva turistična destinacija čez vse leto. Zato je povezovanje ključnega pomena tako za prihodnost hotelirstva po Pohorjem kot tudi Hotela Habakuk," je sklenila Romana Šalamun.