Sredi julija bo premiero dočakal dolgo pričakovani igrani film o lutki Barbie, ob tej priložnosti pa je Airbnb za svoje uporabnike pripravil edinstveno ponudbo – noč v "sanjski Barbie hiši".

Gre za domovanje v Malibuju v Kaliforniji, ki so ga za to priložnost zunaj in znotraj oblekli v rožnato ter tudi sicer opremili tako, kot naj bi bila videti hiša lutke Barbie.

Foto: Joyce Lee/Airbnb

Airbnb zdaj zbira prijave uporabnikov, izmed katerih bodo nato izbrali po dva, ki bosta lahko 21. oziroma 22. julija eno noč preživela v tem rožnatem domovanju. Bivanje bo popolnoma brezplačno, medtem ko bodo morali za prevoz do hiše izbranci poskrbeti sami.

