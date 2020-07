10 nasvetov za nepozaben izlet z avtomobilom

Bližamo se vrhuncu poletne turistične sezone in počitniških selitev ter "migracij". Na daljša in krajša potovanja se večina odpravlja z avtomobilom, vedno več pa je tudi takih, ki se odločijo za kampiranje z avtomobilom. Z inovativno zasnovanim počitniškim pohištvom za osebna vozila (in na lokaciji, kjer je to dovoljeno!) ter pravim avtomobilom je vse mogoče.

Potovanje z avtomobilom ponuja številne prednosti. Tista glavna je gotovo postavljanje lastnih "pravil", ki ji sledijo časovna prilagodljivost, dostop do skritih kotičkov in sledenje navdihu. S prostornim avtomobilom lahko s seboj vzamete več stvari, z udobnim, prostorsko modularnim ter varnim avtom pa je lahko že pot na počitnice prava dogodivščina.

Foto: Jan Lukanović

Slovenija se lahko pohvali s celo vrsto prečudovitih in zanimivih krajev. Poleg bolj znanih turističnih destinacij skriva tudi nešteto manj znanih skritih kotičkov. Zakaj ne bi tokrat zavili kam drugam od ustaljenih, poznanih poti, se sproti zapeljali do jezera in malce zaplavali? Obiskali in jahali konje na tisti turistični kmetiji, ki je na vašem seznamu že dlje časa? S predlogi aktivnosti izven ustaljenih okvirjev, kot jih poznamo, lahko nadaljujemo v nedogled. Letošnje poletje je kot nalašč za odkrivanje lepot naše dežele, a morebiti je bolj kot točno določen končni cilj, pomembna pot, dobra družba, odlična glasba in nekaj prostih, brezskrbnih trenutkov.

Citroën Berlingo že od svojega prvega modela, od leta 1996, velja za legendo med vozili za prosti čas ter za izbiro številka ena, ko gre družinska potovanja in poti. Razlogov za izbiro številka ena je več – v prvi vrsti se nanašajo na uporabnost, vsestranskost, praktične rešitve, velikodušno prostornost, odlagalna mesta, kakovost bivanja, modularnost in varnost. Z inovativno zasnovanim počitniškim pohištvom za osebna vozila Flip Camping box je uporabnost, prostornost, vsestranskost ter priročnost vozila postavljena še letvico višje. Berlingo s funkcionalnostjo Flip camping box ni samo prevozno sredstvo, temveč tudi pravcata nastanitvena enota za kampiranje. S svojo vsestransko uporabnostjo zavzema mesto vzornika v segmentu družinskih enoprostorcev, saj se lahko prilagodi vsem potrebam in najrazličnejšim željam posameznikov z aktivnim življenjskim slogom.

Foto: Jan Lukanović

Nekoč je bila družinska pot na počitnice popolnoma nekaj drugega kot je danes. Tako zelo drugačni časi in drugačne navade, a vseeno tako prijetni spomini. Prostornost avtomobilov je v zadnjih letih toliko napredovala, da preglavic s pripravljanjem prtljage in navsezadnje z mislijo, kako bomo vse pripeljali srečno na cilj, ni več. "Roadtrip" v neznano z vso družino? Zakaj pa ne? Upoštevajte pa, da je v poletnih mesecih promet povečan, daljše poti pa so pogostejše, še posebej v smeri turističnih krajev, zato je na cestah potrebna še dodatna previdnost.

#1 Priprava na pot

Pred vsakim daljšim in tudi krajšim odhodom na pot se je treba nanjo ustrezno pripraviti. Preveriti je treba veljavnost dokumentov in aktualne informacije v povezavi z epidemijo. Avto mora na pot v dobri kondiciji – le tako bo vožnja varna in udobna. Ne pozabite preveriti zaloge tekočine za pranje stekel, količino olja, hladilno tekočino, poskrbeti za ustrezen tlak v pnevmatikah, posebej, če bo avto polno naložen.

#2 Red v prtljažniku in na strehi

Pravilno naložena prtljaga ne pomeni samo manjšega tveganja za poškodbe ob nesreči ali zaviranju v sili, temveč tudi udobnejšo vožnjo. Prtljago, ki jo želite vzeti s seboj, pripravite pred vozilo in jo nato sistematično in pravilno zložite v prtljažnik: težje predmete na dno prtljažnika, takoj za naslonjalo klopi, nanje pa zložite ostale, lažje kose prtljage. Zaradi velikega prtljažnega prostora lahko v Berlinga vnesemo vse, kar potrebujemo, in še kakšno malenkost več.

Foto: Jan Lukanović

#3 Pomembne stvari imejte vedno pri roki

V avtomobilu imejte zadostno količino pijače, zdravila … Poskrbite tudi za zadostno količino goriva. Pazite, da ne dajete prtljage na zadnje police, saj v primeru trka ali ostrega zaviranja ta lahko poškoduje potnike. Bodite pozorni na izbor prtljage, ki je primerna za prevoz v kovčku na strehi. Ravno tako kot v prtljažniku mora biti prtljaga pravilno zložena tudi na strehi. Ne pozabite preveriti nosilnosti strehe ali vlečne kljuke.

#4 Preverite stanje na cestah

Če načrtujete daljši čas potovanja, si vnaprej pripravite alternativne poti. Izkoristite čas, ko drugi počivajo. Izognite se povečanemu prometu ob koncu ali začetku tedna ter ob praznikih. Če to ni mogoče, pa si izberite manj obremenjene ceste in mejne prehode ter se na pot odpravite v zgodnjih jutranjih urah.

Foto: Jan Lukanović

#5 Vozite zmerno

Vročina lahko še poslabša zdravstvene težave ali povzroči utrujenost, zato se za volan usedite povsem spočiti in zdravi. Nikamor se ne mudi, tudi z zmerno hitrostjo in vožnjo po predpisih boste prispeli na predviden cilj.

#6 Med postanki se ustvarijo številne anekdote

Na daljši poti načrtujte več postankov. Pretegnite se in na kratko sprehodite. Ne drvite zgolj proti cilju, ampak tudi vmes naredite zanimive postanke, ki vam bodo polepšali pot. Še dolgo po tem se boste nasmejali zgodbi o tem.

Foto: Jan Lukanović

#7 Previdnost je mati modrost

Ob postankih vselej z zdravo mero modrosti in previdnosti izberite lokacijo za počitek ali obed. Iz parkiranega avta s seboj vedno vzemite dokumente, denar in mobilni telefon. Če je le mogoče, naj bo prtljaga prekrita. Vsi vrednejši predmeti, kot je denimo fotografska oprema, naj bodo skriti pred pogledi, da ne privabijo nepridipravov, saj prilika dela tatu. Previdnost velja tudi pri prenočevanju na poti.

#8 Izkoristite tehnološke prednosti avtomobila

Ne glede na to, ali se vozite sami, ali je avto poln, je pomembna varnost. Avto mora zagotavljati ustrezno zaščito potnikov v primeru nesreče in zmanjšati posledice. A bolje je, da se nesreči izognete. Če smo se kupci avtomobilov pred leti ob nakupu ukvarjali s klimatsko napravo, avtoradiem, električnim pomikom stekel in morda navigacijo, nam danes veliko časa ob naročanju opreme vzamejo vozni in varnostni pripomočki. Varnostni sistemi v avtu niso le modna muha, ampak koristna dodatna oprema. Za večje udobje in varnost je v Citroën Berlingu na voljo 19 sistemov pomoči pri vožnji. Na voljo so, na primer, aktivni opozorilnik za nenamerno menjavo voznega pasu, opozorilnik za voznikovo nepozornost, sistem za nadzor mrtvega kota, razširjeni sistem za prepoznavanje prometnih znakov, samodejno zaviranje v sili in kamera za pomoč pri vzvratni vožnji s funkcijo Top Rear Vision.

Citroën Berlingo združuje moderne in vsakodnevno uporabne tehnologije. Ponuja najboljše tehnologije, ki zagotavljajo najvišjo raven varnosti in brezskrbnosti. Osempalčni zaslon na dotik in štiri tehnologije za vzpostavitev povezave vam zagotavljajo neprekinjeno povezavo med digitalnim svetom in vašim vozilom: Mirror Screen, Citroën Connect Nav, Citroën Connect Box in brezžično polnjenje pametnega telefona.

Foto: Jan Lukanović

#9 Animacija v avtomobilu

Čas med monotono vožnjo po avtocesti pa si lahko popestrite z zabavnimi igrami, za katere ne potrebujete nobenih pripomočkov, razen seveda zbrane glavice. Za vas smo izbrali devet idej, z nekaj ustvarjalnosti pa si lahko skupaj z otroki izmislite še več iger. Tudi postanki so lahko del kratkočasenja na poti. Poiščite počivališča, kjer so na voljo zelene površine, drevesa ali otroška igrala. Tako se boste od vožnje lahko odpočili, raztegnili, otroci pa se bodo tudi poigrali.

#10 Destinacija? Pot!

Z Berlingom in funkcionalnostjo Flip camping box lahko destinacije izbirate tudi sproti. Vas mika kampiranje z avtomobilom pri vaših naslednjih počitnicah? Z Berlingom in rešitvijo Flip Camping Box imate najpomembnejše reči pravzaprav že s seboj. Flip Camping Box je v kombinaciji z vsestranskim Berlingom zagotovilo za udobno dogodivščino. Ustavite se lahko kjerkoli. Kadarkoli. Pozabite na zamudno pakiranje in pospravljanje, vse, kar potrebujete, že imate s seboj. Flip Camping Box, ki spremeni vozilo v mini avtodom v le petih minutah in uporabnost, prostornost, vsestranskost ter priročnost vozila postavlja še letvico višje.

Foto: Jan Lukanović