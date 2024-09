Pismo tebi, ki iščeš pravo ljubezen – Tamara iz ona-on.com

Se ti je že kdaj zdelo, da so zmenki včasih kot uganka, ki je ne znaš sestaviti? Težko je vedeti, kje začeti, kako najti všečno osebo in kako sploh napisati prvo sporočilo, kajne? No, zdaj sem tukaj jaz, da ti pomagam to uganko razvozlati!

Ojla! Sem Tamara in že nekaj časa skrbim za vsebine o zmenkih in odnosih na ona-on.com. Mogoče si me že srečal_a v kakšnem članku. Zdaj imam zate nekaj novega. Čas je, da se spoznamo … V kratkih videonasvetih, ki jih bom objavljala na družbenih omrežjih ona-on.com in na ona-on.com Magazinu.

Če si pripravljen_a izboljšati svoje zmenkovalne sposobnosti in končno spoznati pravo osebo zase, se mi pridruži.

Kako ti lahko pomagam do zmenka?

Vem, da je včasih težko najti pravo osebo za zmenek. Morda ne veš, kako začeti pogovor na spletnem portalu, ali nisi prepričan_a, kako najti pravo osebo za zmenek. V videih podajam uporabne nasvete, ki ti bodo pomagali narediti prvi korak na pravi način.

Recimo, da imaš profil na ona-on.com (če ga še nimaš, ga lahko tukaj ustvariš brezplačno – dodala sem še en dan brezplačne uporabe, zato res ne zamudi!) in si ga želiš izboljšati. V videih ti bom pokazala, kako svoj profil izpiliti, da bo izstopal in pritegnil pozornost pravih simpatij. Poleg tega bom povedala nekaj preprostih trikov, kako začeti pogovor, da bo sproščen in zabaven.

Kako boš spoznal_a pravo osebo zase?

Seveda ni dovolj le iti na zmenek – pomembno je tudi, da spoznaš osebo, ki ti resnično ustreza. Tukaj nastopi Kupid! Njegova naloga je, da zate poišče kandidate, ki ti ustrezajo, in izmenja uvodni sporočili.

Spremljaj me na družbenih omrežjih ona-on.com, kjer bom zate pripravljala kratke in predvsem koristne videe. Skupaj bomo ugotavljali, na kaj moraš biti pozoren_a pri spoznavanju (ang. red flags; več o tem najdeš v videu nižje v tem pismu), kako se pripraviš na zmenek in kako lahko spoznavaš potencialne simpatije s pomočjo premium storitev na ona-on.com.

Tvoja pot do uspeha se začne na ona-on.com

Če si pripravljen_a izboljšati svoje zmenke in se premakniti korak bližje k temu, da spoznaš pravo osebo zase, te vabim, da začneš kar zdaj.

Ustvari profil na ona-on.com (tukaj ti podarjam še brezplačni enodnevni preizkus, da bo začetek malce lažji). Spletna aplikacija omogoča, da spoznaš ljudi, ki so na isti valovni dolžini kot ti, registracija pa je zelo preprosta.

Ko si enkrat tam, me spremljaj na ona-on.com Magazinu (videla_i se bova tudi v mailih, ki jih boš prejemal_a od ona-on) in na naših družbenih omrežjih, kjer bomo govorili o novih izzivih pri zmenkih ter o tem, kako jih storitve ona-on pomagajo uspešno rešiti.

Ne pozabi – zmenki so lahko zabavni, če veš, kako se jih lotiti. In jaz sem tukaj, da ti pri tem pomagam. Pridruži se mi na ona-on.com in skupaj bova našla_i način, kako iz tebe narediti mojstra ali mojstrico zmenkov.

Se vidiva na ona-on.com!

Tamara

