Ljubezensko dogajanje na ONA-ON.COM v letu 2022 − letos kar 1.512 novih parov!

Leto je skoraj pri koncu in na ona-on.com, največjem slovenskem spoznavnem servisu za resne zveze, lahko z zadovoljstvom povemo, da nam je tudi letos uspelo združiti zavidljivo število srečnih parov − kar 1.512!

Kar 3.028 uporabnic in uporabnikov nam je pomahalo v slovo, saj so spoznali partnerja. To pomeni kar 1.512 svežih parov!

Da smo v slovenskem okolju najuspešnejši, dokazuje spodnji graf (Google Trends):

VIR: (Google Trends, podatki v živo): ona on, badoo, twoo, tinder - Razišči - Google Trendi

V letu 2022 smo uvedli številne novosti (časovnica z novimi uporabniki, naložene fotografije ter preostale novosti na portalu; spremenjena podoba za uporabnike namizne različice ona-on.com …). Nekatere funkcionalnosti, ki bodo še olajšale iskanje prave ljubezni, sledijo kmalu po novem letu (dvosmerno ujemanje, priporočila na podlagi izpolnjenega profila …). Ne pozabi jih preveriti tukaj.

Kaj pravijo številke?

V letu 2022 se je spoznavnemu portalu ona-on pridružilo 33.318 novih uporabnikov (skupaj jih lahko naštejemo že več kot 210 tisoč). Ena od brezplačnih funkcij, ki jih servis ponuja, je ogled profilov, ki jih je v enem letu bilo več kot 26 milijonov.

Uporabniki so objavili skoraj 100 tisoč svojih fotografij (pogoj za objavo je, da je oseba na fotografiji vidna, preostale slike so zavrnjene). Poslanih je bilo kar 12 milijonov sporočil in dodatno oddanih 74.312 komentarjev na fotografije.

Priljubljene funkcije, ki so na voljo članom, so si sledile takole: 1,5 milijona dodanih simpatij, 86.980 poslanih vprašanj GO?, 46.910 ujemanj oziroma dogovorov za zmenek ter 7.461 minut pogovorov prek avdio- in videozmenkov.

Naj uporabnik in naj uporabnica ona-on.com sta …

Uporabnik, ki je požel največ pozornosti deklet, je moški, star 49 let, rjavih oči in las. V višino meri 182 cm in prihaja iz Savinjske doline ter obožuje kužke.

Pri uporabnicah pa sta najbolj zaželeni kar dve. Prva, ki je prejela največ sporočil, je Ljubljančanka, stara 36 let, svetlih las in rjavih oči. V višino meri 165 cm. Med hobije uvršča umetnost in je ponosna lastnica kužka.

Druga, ki je imela največ ogledov profila, je tudi Ljubljančanka modrih oči in rdečkastih las. Visoka je nekaj centimetrov več od 170 metrov, stara 37 let in prav tako obožuje pse.

Kaj pa ti? Še iščeš pravo ljubezen?

Na ona-on.com nam je pomembno, da uporabniki dobijo tisto, kar iščejo – ljubezen in pravega partnerja zase. Za dosego tega cilja smo pripravili Korake do uspeha, po katerih te peljeta osebna virtualna asistenta Tina in Luka. Uresniči svoj cilj − registriraj se in izkoristi brezplačni preizkus.

Kakšen je torej recept za uspeh v letu 2023?

Ko iščemo ljubezen, moramo najprej vedeti, kaj si želimo, poleg tega pa na ona-on.com izpolniti svoj profil v celoti. Naslednji pomemben korak je, da smo pri iskanju aktivni. Ni dovolj le opazovati in čakati, ali nas bo kdo opazil. Raje pojdimo v akcijo in pišimo izbranim osebam. Aktivnost zagotovo vodi v uspeh.

Klepetanje naj ne poteka v nedogled. Po določenem času je treba virtualne znance spoznati tudi v živo. Preden se odločimo za to, pa se seveda prepričajmo, da je oseba na drugi strani vredna našega časa – možnosti za to je na ona-on.com veliko: preverimo slike, preberemo opis profila, se slišimo (in vidimo) prek avdio- in videozmenka …

Srečno!

