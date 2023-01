Dvosmerno ujemanje profilov, spoznavni avtopilot, prihajajo pa tudi priporočila in cekinčki!

Oglasno sporočilo

Na ona-on.com v pripravi na vstop na tuje trge pod novo blagovno znamko uvajajo nekatere novosti, ki so inovacija tudi v globalnem merilu. Ob njihovi uvedbi smo vodjo spoznavnega servisa ona-on.com Luko Kogovška vprašali, kaj točno so in kakšni so razlogi zanje.

Lani ste kot prvi spoznavni servis na svetu uvedli časovnico, kontaktni filter, korake do uspeha in virtualno asistenco ... Zdaj dodajate številne nove storitve. Ali samski res potrebujejo vse to?

Že več kot desetletje stremimo k temu, da ponudimo najboljšo mogočo storitev za samske, ki iščejo partnerski odnos. Najboljšo v svetovnem merilu, saj nameravamo vstopiti tudi na tuje trge, kjer moramo biti z naskokom najboljši servis za samske iskalce resnih zvez.

Kako pa se na vse te novosti odzivajo uporabniki?

Zelo smo zadovoljni, saj opazno povečujemo prevlado na slovenskem trgu, kar najlepše ponazarja število parov, ki se vsako leto poslovijo od nas, lani jih je bilo kar 1.512.

Ljubezenske zgodbe parov z ona-on.com

V primerjavi z drugimi ponudniki spremljamo število iskanj na Googlu med Slovenci, kjer beležimo trikrat več zanimanja za ona on kot za druge ponudnike, kar je izjemno.

K novostim. Prva je dvosmerno ujemanje profilov. Kaj je to?

Bogate izkušnje povezovanja samskih v resne zveze in tehnologija nam omogočata, da na podlagi več kot 20 kriterijev izračunamo dvosmerno ujemanje samskih, ki za 95 odstotkov samskih predstavljajo kritične dejavnike odločitve, ali se bosta ujela v potencialu razvoja partnerskega odnosa.

"Zamislite si, da pridete v lokal s samskimi in v nekaj sekundah izveste, v kolikšni meri je posamezna oseba ustrezna za vas in hkrati vi za njo glede najpomembnejših elementov kompatibilnosti, npr. starosti, izobrazbe, značaja, življenjskega statusa, otrok, navad in razvad, hobijev, oddaljenosti, finančnega statusa, življenjskega nazora ipd. … in ne le zunanjega videza, ki ga sicer najprej opazite pri spoznavanju v živo."

Od zdaj bo takoj jasno, kako se ujameš z vsemi na ona-on.com, ko obiščeš njihove profile. Brez izgube časa z zamudnim iskanjem primernih kandidatov.

Dvosmerno ujemanje profilov na ona-on.com.

Druga novost je spoznavni avtopilot. Kaj je in kako deluje?

Marsikomu se je že zgodilo, da je pisal dolga sporočila, pa ni nikoli dobil odgovora. In zato je bilo spletno spoznavanje za marsikoga časovno zamudno in neučinkovito, še posebej to velja za nerodno tipkanje sporočil na mobilnih telefonih. Da ne govorimo o slovničnih in tipkarskih napakah, ki so pogoste pri mobilnem dopisovanju in na drugi strani puščajo slab vtis. Prvi vtis pa je samo eden!

"Spoznavni avtopilot samskim omogoča, da sestavijo najboljše uvodno sporočilo in ga samodejno izmenjajo z vsemi samskimi na podlagi prvega medsebojnega ujemanja."

Ko se torej samski osebi medsebojno ujameta na ona-on.com (šanse, simpatije ali zmenki), si od zdaj lahko neposredno izmenjata svoji uvodni sporočili, kar pomeni, da njuno povezovanje ne zastane, ni podvrženo težavam tipkanja ali pa dejstvu, da oba v trenutku nastanka ujemanja nista dosegljiva, saj si takoj izmenjata uvodni sporočili, ki vodita v nadaljnje spoznavanje proti zmenku v živo.

Spoznavnega avtopilota uvajamo na podlagi več kot šestmesečnega testiranja in izboljšav uvodnih sporočil, ki so se izkazala za zelo uporabna pri navezovanju prvih stikov med samskimi, saj ta verjetnost za razvoj pogovora med dvema, ki sta izkazala zanimanje drug za drugega, dvigujejo za več kot 80 odstotkov.

Spoznavni avtopilot v akciji na ona-on.com.

V razvoju imate še nekaj drugih novih storitev?

Da in tudi v Sloveniji bodo že v prvi polovici 2023 na voljo nove storitve, med katerimi so priporočila kandidatov virtualnih asistentov (matchmaking) in tudi nova virtualna valuta – cekinčki.

Kaj bodo ONA ON priporočila?

Luka Kogovšek: Ona-on.com priporočila so napredna oblika posredovanja, kot ga ponujajo specializirane agencije za zasebno posredovanje pri iskanju partnerjev.Na kratko, dvosmerno ujemanje profilov, fizični izgled, skupni interesi in astro ujemanje so dejavniki, ki jih upoštevamo, da ti virtualna asistenta Tina & Luka občasno priporočita najboljšega kandidata / kandidatko zate, v kolikor še nista vzpostavila stika.

Virtualna asistenta Tina & Luka poiščeta kandidate zate na ona-on.com.

Cekinčki, darila … Lahko poveste kaj več o tem?

Ona-on.com bo v kratkem samskim omogočil, da z aktivnostjo pridobijo (lahko pa tudi kupijo) virtualno valuto – cekinčke, s katerimi jim bodo na voljo številne dodatne storitve, kot so:

- izpostavitev med zadetki iskanja,

- izpostavitev nad časovnico,

- pogostejše pojavljanje med kandidati za zmenke,

- pošiljanje daril in multimedijskih vabil na zmenke vsem, ki so jim všeč,

- in nekatere druge, prihajajoče storitve …

S tem bomo najbolj aktivnim iskalcem resnih zvez omogočili prednost pri iskanju partnerja, saj bodo znatno bolj izpostavljeni, imeli bodo možnost napredne komunikacije z darili in atraktivnimi vabili na zmenke ter posledično več stikov in zmenkov.

Koliko pa bodo vse te dodatne storitve stale?

Dodatne storitve so in bodo za zdaj na voljo vsem članom brez doplačil (razen v primeru nakupa cekinčkov), srednjeročno pa bodo predstavljale del premium storitev.

Veliko uspeha z vsemi novostmi in pri vstopu na tuje trge!

Hvala in seveda, če iščete resno zvezo, pa še niste brezplačno preizkusili ona-on.com, kliknite tukaj za brezplačni preizkus brez obveznosti.

