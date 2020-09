O projektu

Mastercard s projektom Ohranimo delo neprecenljivo obrtnikom, majhnim in srednjim podjetjem nudi pomoč pri preobrazbi poslovanja, da se lažje in hitreje prilagodijo spremenjenim zahtevam strank. Z znanjem in inovativnimi digitalnimi rešitvami Mastercard si lahko lastniki podjetji zagotovijo najustreznejšo rešitev za njihov poslovni izziv, pa naj bo to poslovna kreditna kartica s kratkoročnim poslovnim posojilom, brezkontaktni POS terminal, elektronsko poslovanje ali plačila (spletno nakupovanje).