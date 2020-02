V dvoje je lepše: darila, ki imajo poseben pomen

Praznik zaljubljencev ni namenjen samo zaljubljencem, partnerjem in zakoncem. Valentinovo je dan, ko lahko komurkoli povemo, koliko nam pomeni. Da, tudi prijateljem, sodelavcem, staršem ali otrokom. To je priložnost, da se v tem vsakdanjem vrvežu spomnimo na najbližje.

Darilo naj bo po meri

Če ste se odločili, da boste za valentinovo svoja čustva pokazali z darilom, izberite takšno, ki bo tudi uporabno in ima posebno sporočilno vrednost. Čeprav bodo trgovine v naslednjih dneh preplavljene s srčki in plišastimi medvedki, raje pomislite na to, da bi morda ljubo osebo razveselili z drugačnim darilom – takšnim, ki vas bo usodno povezalo ali, zakaj pa ne, s takšnim, ki bi obdarjencem olajšalo vsakdanja opravila.

Da bi vam nekoliko poenostavili nakupe, so v E-trgovini Telekoma Slovenije pripravili posebno ponudbo za valentinovo, v kateri lahko izbirate pametna in uporabna darila. Pri tem pa člani Programa zvestobe Telekoma Slovenije lahko kupujete še ugodneje, in sicer s koriščenjem točk zvestobe, ki ste jih zbrali v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Valentinovo je idealna priložnost, da uporabite svoje lanske točke zvestobe, saj vam bodo 31. 3. 2020 zapadle.

Ustvarite posebno navezo: darilo za oba

V E-trgovini so pripravili prav posebne dvojčke daril, ki bodo med vama spletla prav posebno povezanost. Sestavljene se namreč iz dveh izdelkov: zanjo in zanj. Ste bolj za hudomušno različico ali za simbolično?

Paket pametnih ur Samsung

Dvojček sestavljata dve izvrstni pametni uri – Samsung Galaxy Watch 46 mm (R800) zanj in Samsung Galaxy Watch 42 mm (R810) zanjo.

Pametni uri bosta poskrbeli za prav posebno viralno povezanost, ne glede na to, koliko kilometrov bo med vama. Z njo se lahko pokličeta, si dopisujeta in merita srčni utrip. In vsakič, ko boste preverili čas, se boste spomnili na vašo drugo polovico in srce vam bo poskočilo.

Hudomušni in nadvse praktični gospodinjski komplet

Darilo, ki je lahko hkrati zabavno in nadvse uporabno. Popolna izbira za tiste, ki stavijo na oprijemljivost in praktičnost – brez ovinkarjenj in globljih pomenov. Ultimativni gospodinjski dvojček sestavljata vrtalni vijačnik Bosch GSR 12V-15 in čistilec oken Glass VAC.

Kompakten in prilagodljiv vrtalni vijačnik je primeren za katerokoli nalogo.

Vakuumski čistilec oken s časom delovanja baterije 30 minut je odličen za pomivanje 35 oken ali površine v velikosti 105 kvadratnih metrov.

Pametne ideje za lažji vsakdan

Danes smo v nenehnem iskanju pametnih rešitev in izdelkov, ki bi nam olajšali življenje. Zato je naslednje darilo nedvomno zadetek v polno.

Robotski sesalnik iRobot Roomba 971 z WiFi-povezavo, tehnologijo sesanja Power-Lifting in dvema večslojnima gumijastima krtačama. Odličen v boju z dlakami ljubljenčkov. Robotski sesalnik Roomba® poskrbi za vsakodnevno čista tla, da se vi lahko osredotočite na druge stvari, ki jih prinaša življenje.

Za popolno vsakdanjo nego

Želite svojemu partnerju podariti nežnost? To lahko storite z brivnikom ali depilatorjem … da bodo objemi še nežnejši.

Depilator Philips: Najhitrejša depilacija doslej. Edinstvena epilacijska glava je narejena iz teksturirane keramične površine, ki nežno izpuli tudi najtanjše dlačice in tiste 4-krat krajše, kot jih zajame vosek. Zdaj je opremljena s še hitrejšim vrtenjem diskov kot kdaj koli prej (2200 vrt./min.) za kar najhitrejšo odstranitev dlačic. Posebej široka depilacijska glava z vsako potezo zajame večjo površino za hitrejše odstranjevanje dlak.

To posebno pakiranje vključuje mini čistilnik obraza s tehnologijo vrtenja. Je majhen in enostaven za uporabo ter odličen dodatek za vsakodnevno nego kože ne glede na to, kje ste.

Philipsov moški brivnik S7970/26: Moški brivnik je primeren za občutljivo kožo in se lahko uporablja za suho ali mokro britje. Preko bluetootha ga lahko povežete s svojim pametnim telefonom.

Zahvaljujoč temu imate na voljo osebno pomoč pri reševanju težav s kožo.

Nakit, ki to ni

Za vse ljubiteljice svetlečih okraskov in elegantnega glamurja. Podarite ji podatkovni in polnilni kabel z modnimi okraski.