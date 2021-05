V Angliji praznujejo rojstvo redkega puhastega mladiča #video

Puhast mladič, katerega spol še ni znan, se je skotil pred približno šestimi tedni, vendar skrbniki živalskega vrta pravijo, da je bil dragoceni primat tako majhen in skrit med maminim gostim kožuhom, da so si ga lahko šele kasneje podrobneje ogledali.

Gre za prvega lemurja z rdečim trebuhom, ki se je skotil v tem živalskem vrtu. Po oceni naj bi ob rojstvu tehtal samo 70 gramov.

Rojstvo je pomemben zagon evropskega rejskega programa za lemurje z rdečim trebuhom, ki jih v naravi najdemo le na Madagaskarju. Strokovnjaki pravijo, da sta uničenje njihovih gozdnih domov in lov nanje povzročila velik upad primerkov vseh sto različnih vrst lemurja na otoku. Po oceni naj bi bilo lemurjev z rdečim trebuhom le 160 v vseh živalskih vrtovih po svetu.

Foto: cover images

"Rojstvo kateregakoli lemurja je resničen razlog za praznovanje, saj so ti primati izpostavljeni izumrtju v naravi, vsak nov prihod pa je ključen za ohranjanje ogrožene vrste," je povedala Claire Parry, pomočnica vodje ekipe primatov v živalskem vrtu Chester.

Foto: cover images

Lemurji naj bi bili ena od najbolj ogroženih vrst sesalcev, zato je vsako rojstvo lemurja pomembno. "Zagotoviti moramo, da so vrste, ki še vedno obstajajo na tem raznolikem otoku, varne in zaščitene. Zato se naši naravovarstveniki že več kot deset let ukvarjajo z zaščito habitatov in edinstvenih vrst, ki živijo na Madagaskarju," je zatrdil Mike Jordan, direktor za živali in rastline v živalskem vrtu.

Leta 2015 je madagaskarska vlada ustanovila novo zavarovano območje ter tako zagotovila varno zatočišče za devet vrst lemurja in številne druge ogrožene vrste, še poročajo angleški mediji.

