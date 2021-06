Težave v družini, kdaj po nasvet?

Oglasno sporočilo

Družina predstavlja zavetje varnosti, ljubezni, miru in zaupanja. Vendar se lahko vse njene omenjene vrednote razblinijo, ko se izda zaupanje ali pa ko se zaradi nenehnih konfliktov ne počutimo več varne. Včasih je razhod edina zdrava odločitev, ki jo lahko sprejmeta zakonca. Pa vendar takšna odločitev nemalokrat še zdaleč ni lahka, še posebej, kadar so v zgodbo vpeti tudi otroci. Zato je dobro – zavoljo čim manjše škode za vse vpletene –, da ste dobro seznanjeni z vsemi postopki, obveznostmi in pravicami, s katerimi se boste srečali v procesu razveze zakonske zveze.

Ločitev

Pravo Republike Slovenije pozna tri različne načine razveze zakonske zveze. Zakonca se zanjo lahko odločita sporazumno (96. člen družinskega zakonika (v nadaljevanju: DZ)), kar pomeni, da oba zakonca soglašata z ločitvijo in sta se tudi sporazumela o varstvu, preživljanju, vzgoji otrok ter o njihovih stikih s staršema, hkrati pa prav tako soglašata o razdelitvi njunega premoženja. Zakonsko zvezo razveže sodišče.

Če zakonca nimata skupnih otrok, lahko sporazumno razvežeta zakonsko zvezo pri notarju. Notar sestavi sporazum zakoncev o razvezi zakonske zveze v obliki notarskega zapisa in s tem zakonska zveza preneha (97. člen DZ).

Tretji način pa je razveza zakonske zveze na predlog enega od zakoncev. V primeru, ko se zakonca ne moreta sporazumeti o razvezi ali o drugih vprašanjih v zvezi s skupnimi otroki ali skupnim premoženjem, ima pravico zahtevati razvezo zakonske zveze pred sodiščem. V tem primeru sodišče tudi odloči o varstvu, vzgoji, preživljanju otrok ter o stikih s staršema. Pri tem mora paziti na to, da bodo koristi otroka kar najbolje zavarovane (98. člen DZ).

Razlogi za razvezo zakonske zveze

Družinski zakonik pozna kot razvezni razlog nevzdržnost zakonske zveze. Gre za zakonsko zvezo, ki je zaradi nevzdržnosti ni mogoče več rešiti. Zakonodaja predvideva več oblik pomoči za razrešitev težav zakoncev in ponovno obuditev njune ljubezni. Zakoncem raznovrstna zakonska svetovanja lahko koristijo, saj lahko odprejo stare rane in razrešijo stare vzorce, zaradi katerih se je zakonska zveza zrahljala ali zaradi katerih sta se zakonca ujela v polje brezupa. V tem primeru zakoncema vsekakor toplo priporočamo obiskovanje posvetovalnih in kasneje mediacijskih srečanj, kjer bosta lahko pod strokovnim vodstvom poskušala krpati razpoke, ki so se pojavile med njima, in tako rešiti njuno zakonsko zvezo. Včasih pa so razhajanja med zakoncema že prevelika ali pa so bremena preteklih let za oba postala pretežka in zato ni druge poti kot nepreklicen razhod. V tem primeru se je bolj smiselno razvezati kot vztrajati pri nevzdržnem statusu quo.

POZOR! Ločitev je resda zelo stresna in predvsem čustveno izčrpavajoča izkušnja, vendar pri tem ne smemo pozabiti na otroke. Pri vseh dejanjih jih je vedno treba postaviti na prvo mesto. V težkih družinskih trenutkih otroci pogosto doživljajo, kot da se jim njihov svet postavlja na glavo. Ne glede na njihovo starost so tovrstne izkušnje zanje lahko zelo travmatične. Njihovo bolečino lahko omilite in zmanjšate s tem, da jim pomagate s pogovorom in bližino, njihovo dobrobit pa vedno postavite na prvo mesto.

Kako poteka postopek razveze?

V primeru sporazumne razveze se na sodišče vloži predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze. Če imata zakonca mladoletne otroke, morata najprej obiskati Center za socialno delo in se udeležiti predhodnega svetovanja z namenom ohranitve zakonske zveze. Pridobljen zapisnik o svetovanju morata obvezno predložiti predlogu za razvezo.

V primeru razveze na predlog enega od zakoncev se na sodišče vloži predlog za razvezo zakonske zveze. Tudi tukaj se je v primeru mladoletnih otrok najprej treba udeležiti predhodnega sodelovanja na Centru za socialno delo, kjer zakonca pridobita zapisnik o svetovanju, ki ga predložita predlogu za razvezo.

Kdaj po pravni nasvet?

Svetujemo vam, da to storite čim prej. Ko opazite, da se vaša življenjska prepričanja in življenjski cilji več ne združujejo, je lahko čas, da se obrnete po nasvet. Ko izčrpate vse oblike pomoči in ko ste prepričani, da je edina rešitev samostojna pot, ravnajte mirno in preudarno ter proučite svoje pravice in obveznosti, ki nastopajo v postopku razveze. Proces še zdaleč ni lahek, vendar si ga lahko znatno olajšate, če se nanj predhodno dobro pripravite in izognete nepotrebnim dilemam in zmotnim prepričanjem, kar bi vas lahko kasneje v procesu oškodovalo.

