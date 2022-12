Ta horoskopska znamenja bodo v letu 2023 najsrečnejša

Oglasno sporočilo

Od novega leta nas ne loči več veliko. Leto 2023 bo leto Marsa. Misel na prihajajoče vladanje tega planeta pa povzroča rahlo nelagodje – bodo svetu res zavladale katastrofe, nesreče, agresija in še srditejše vojne? Ali se ga v resnici drži samo zlobna konotacija, pa v resnici sploh ni tako slab? Na podlagi prihajajočih planetarnih položajev in aspektov lahko trdimo, da bo leto 2023 za tri znamenja izredno srečno leto. Katera so to znamenja, preverite v nadaljevanju. Ste med njimi?

OVEN

Temperamentni in vročekrvni ovni, vladanje vašega planeta Marsa pomeni zagotovljeno zmago za vas. Leto 2023 bo srečno leto, ki bo poskrbelo za številne novosti. Poskrbite, da vaša trmoglavost ne uniči teh priložnosti, ki se bodo pojavile, saj bodo te več kot odlične za vas. Bodite odprti za novosti, dovolite spremembam vstopiti v svoje življenje. Prihaja pa tudi zelo pomemben aspekt -Venera v strelcu. Ta bo poskrbel za srečno in navdihujoče ljubezensko življenje. Zelo dobro se vam bo godilo tudi na kariernem področju, vaš trud bo namreč obrodil sadove. Čaka vas tudi aspekt, ki bo poskrbel, da boste prihodnje leto še samozavestnejši, polni entuziazma, na vsa področja življenja pa se bo naselila harmonija.

DVOJČKA

Glede na zvezde bo leto 2023 najbolj naklonjeno dvojčkom. Dragi dvojčki, nasmehnila se vam bo gromozanska sreča. V prihodnjem letu boste vse dolgoročne in kratkoročne zastavljene cilje dosegli z lahkoto. Na kariernem področju se boste izkazali, odprle se vam bodo številne priložnosti za napredovanje, kar bo izboljšalo trenutni finančni položaj. Naj razveselimo tudi tiste, ki ste nezadovoljni s trenutno zaposlitvijo - ker bo to vaše leto, bo leto Marsa vaša odskočna deska. Ne bojte se sprememb, saj bodo te prinesle samo dobro in boljše od trenutnega. Ne oklevajte, do novega leta je še čas, da natanko razmislite, kaj si želite početi v življenju. Lotite se načrtovanja projektov in zastavite cilje že zdaj, po novem letu pa … akcija.

RAK

Pred vami so boljši časi. Planetarni vplivi v letu 2023 vas bodo ščitili, kar se bo zelo poznalo na vašem počutju. Poskrbeli boste za prijetno, a za vas nekoliko nenavadno presenečenje - odvrgli boste svoj oklep in se popolnoma sprostili, zadržanost in nezadovoljstvo pa bosta povsem izginila. Obetajo se vam tudi finančne spremembe. Zvezde nakazujejo na odlične investicijske priložnosti, to leto bi vam utegnilo prinesti veliko denarja, če se boste le poslov lotili premišljeno in boste z glavo pri stvari. Stvari bodo gladko tekle, če boste pripravljeni in odprti za nove priložnosti, zelo uspešni boste tudi v delih, ki od vas zahtevajo kreativnost. Za to se lahko zahvalite položaju Saturna in Jupitra. Leto 2023 bo prepojeno z ljubeznijo, samski boste imeli priložnost spoznati pravega in ljubečega partnerja, zasedenim in srečno zaljubljenim pa se obeta poglobitev odnosa s partnerjem.

Naročnik oglasnega sporočila je 12Media d.o.o.