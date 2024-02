Spoznajte sedem načinov, kako otroku privzgojiti bralne navade

Podatki mednarodne raziskave PISA kažejo, da bralna pismenost med slovenskimi šolarji upada.* Da bi povečali željo po branju in posledično krepili bralne navade otrok, je pomembno, da vzbudimo in obdržimo pozornost otrok z zanimivimi in poučnimi vsebinami že v zgodnjih letih. Dobre bralne navade se torej začnejo že v družini.

1. Bodite dober zgled

Otroci se učijo z zgledom, zato vi odločate o tem, česa se bodo naučili od vas. Berite – naj bodo to knjige, revije ali karkoli, kar vas zanima. Pomembno je, da berete z zanimanjem.

2. Berite otroku

Ustvarite bralno rutino in berite otroku vsak večer pred spanjem. Potrudite se in za vsak lik uporabite drugačen glas. Na ta način bo pravljica "oživela" pred njim.

3. Uredite bralni kotiček

V otroški sobici ustvarite miren, svetel in udoben kotiček s počivalnikom, blazinami in seveda knjigami, ki naj bodo na otrokovem dosegu. To naj bo prostor, v katerem se bo otrok rad zadrževal.

Otroku bo lažje, če bo naglas bral štirinožnemu prijatelju. Foto: SPAR

4. Ustvarite prijetno vzdušje za branje

Ne glede na to, ali berete sami ali otroku ali pa otrok bere sam v kotičku, poskrbite za mirno, prijetno in sproščujoče vzdušje. Tega bo otrok povezoval z branjem.

5. Otrok naj bere domači živali ali igračam

Nekaterim otrokom je težko brati naglas. Pri tem lahko pomagajo domače živali ali igrače, ki bodo le poslušale, brez obsojanja in opominjanja na napake.

6. Obiščite pravljične urice v knjižnici

Obisk knjižnice je lahko zanimiv že sam po sebi. Če k temu dodate še pravljične urice, pa bo doživetje, povezano z branjem, popolno.

Ponudite otroku različne vsebine za branje. Foto: SPAR

7. Ponudite otroku različne vsebine za branje

Zakaj bi morali otroci brati le knjige? Ugotovite, kaj otroka zanima, in mu ponudite v branje vsebine s priljubljeno tematiko. Poleg knjig so to lahko tudi različne vrste revij, stripi in celo albumi za zbiranje sličic.

Razburljivo zbiranje sličic, ki vabi k branju

Pomislite, kako se otrok razveseli, ko dobi v roke sličice in ugotavlja, na katero mesto v albumu jih mora nalepiti. Če k temu dodate še zanimive vsebine, ki ga vabijo k branju, pa je to neprecenljivo. "Razlog za tako veliko priljubljenost albumov med otroki sta prav interaktivnost in atraktivna predstavitev izobraževalnih tematik," pravijo v Sparu, kjer najdete album za zbiranje sličic Stickermania. V njem otroci skupaj s prijateljema Oskarjem in Bobom sledijo preteklosti Inkov v Južni Ameriki in odkrivajo izgubljeni inkovski zaklad. 13-letnega Oskarja bodo otroci zagotovo kmalu vzljubili, saj v nadobudnih raziskovalcih vzbuja željo po odkrivanju in učenju. Njegov prijatelj Bob pa s svojo zakladnico znanja skrbi, da tako Oskar kot njegovi sopotniki spoznavajo bogato zgodovino in zanimivosti Južne Amerike.

Zbirajte sličice, napolnite album Stickermania in odkrijte zaklad skupaj z Oskarjem in Bobom! Foto: SPAR

Poiščite izgubljeni inkovski zaklad v Stickermanii!

V trgovinah SPAR in INTERSPAR vas čaka Stickermania! Zemljevid, ki sta ga na podstrešju našla Oskar in Bob, ju bo peljal po poti do izgubljenega inkovskega zaklada v Južni Ameriki. Zbirajte sličice, napolnite album in odkrijte zaklad skupaj z njima!

Za vsakih deset evrov nakupa prejmete paket petih sličic. Z nakupom izbranih izdelkov pa vsak teden prejmete dodaten zeleni paket nalepk.** Sličice lahko tudi kupite – modri paketek s petimi sličicami je na voljo za 0,60 evra.

**Velja za imetnike SPAR plus kartice.

Z igro do novih znanj in privlačnih nagrad

Manija zbiranja nalepk in iskanje zaklada se nadaljujeta tudi v spletni nagradni igri Stickermania. Otroci lahko v zabavni in poučni igri raziščejo pet različnih lokacij Južne Amerike, pri čemer morajo Oskarju in Bobu pomagati preteči čim daljšo razdaljo in pri tem pravilno odgovoriti na vprašanja. Vsak teden na novi lokaciji poiščite izgubljeni zaklad ter se v žrebu potegujte za odlične nagrade: sestavljanka Stickermania ali enodnevna družinska vstopnica za ZOO Ljubljana. Največji pustolovci pa lahko z nekaj sreče v žrebu zadenejo tudi super nagrado: letno vstopnico za ZOO Ljubljana.

