Spletno spoznavanje v teoriji in v praksi – štiri zanimive zgodbe

Oglasno sporočilo

Tehnologija na eni strani in romantika na drugi strani. Kako združiti oboje, smo preverili kar pri tistih, ki so svojo boljšo polovico spoznali na največjem spletnem servisu ona-on.com.

Je lahko splet mesto, kjer se zgodijo tiste usodne iskrice? Se lahko zaljubiš v nekoga, ki je sprva le oseba na drugi strani računalnika s fotografijo in opisom? Seveda, je kratek odgovor mnogih, natančneje več kot 27 tisoč parov z ona-on.com, ki so se spoznali točno tako. Le v letu 2020 je na največjem spletnem servisu ona-on.com nastalo več kot 1.300 parov.

Najprej teorija in tehnologija

Spletno spoznavanje je že dlje časa vse bolj priljubljen način iskanja partnerja. Več kot 50 odstotkov vseh parov se spozna na tak način. Najprimernejše mesto za iskanje resnega partnerja na spletu je spoznavni servis ona-on.com, ki letos praznuje že 20. obletnico.

S pomočjo iskalnika lahko v kratkem času poiščeš kandidate, ki ti resnično ustrezajo. V ozadju spletnega servisa namreč delujejo algoritmi, ki na podlagi vnesenih kriterijev izločijo neprimerne kandidate. Tako za prikaz ostanejo le tisti, ki ustrezajo zahtevam.

Iz teorije v prakso

Ko enkrat urediš svoj profil, je na vrsti spoznavanje – zabavni del. Najprej nekaj besed o tem, kaj pomeni urejen profil:

Izpolnjen opis o tebi.

Izpolnjeni drugi podatki o tebi (hobiji, zanimanja …).

Obkljukani podatki o tem, kakšnega partnerja iščeš (višina, starost, kadilec/nekadilec, vera, otroci, izgled, hobiji in zanimanja …).

Profilna slika (zelo zaželena).

Bolj ko se približaš 100-odstotno izpolnjenemu profilu, večja je možnost, da spoznaš pravega partnerja.

Preden se odločiš napisati prvo sporočilo, poišči kakšno zanimivo podrobnost na profilu, na primer zanimivo fotografijo, skupen hobi ali posebnost v opisu, in se naveži na ta podatek. Tako imaš več možnosti, da dobiš odgovor.

Štiri zanimive resnične zgodbe

Kako je uspelo parom, ki so izkusili spoznavanje prek spletnega servisa ona-on.com? Predstavljamo štiri nadvse simpatične pare in njihove zanimive zgodbe:

Karli in Peter

Iskanje nove ljubezni po zlomljenem in strtem srcu. Kljub preteklosti, ki je obema pustila rano, sta se odločila, da morata naprej in narediti nekaj zase. Po nasvetu prijateljev sta se odločila za ona-on.com, saj velja za najresnejši in najuspešnejši spletni servis.

Peter je očaral Karli z izredno nežnim in globokim sporočilom na novoletni večer: "Naj se te moj silvestrski poljub rahlo dotakne z mislijo, da se ti v novem letu izpolnijo vse skrite želje. In če bom drobtinica tvojih želja tudi jaz, bo sreča za naju oba." Vsekakor je s sporočilom izstopal med preostalimi kandidati, ki so v tistem času pisali Karli, in prav to je bilo ključno, da je Karli privolila v zmenek s Petrom.

Za prvi zmenek je Peter Karli povabil na večerjo. Karli pravi, da ji je, ko je zagledala tako izjemno urejenega gospoda, v trenutku spodneslo tla pod nogami, čeprav pred zmenkom ni imela pričakovanj. Od prvega zmenka dalje sta vedela, da sta se našli sorodni duši.

Špela in Aleš

Združila ju je zabavna Špelina fotografija, ki je opogumila Aleša, da je napisal prvo sporočilo. Na fotografiji, na kateri je Špela sredi skoka na trampolinu v poletni oblekici, je izžarevala vitalnost in igrivost, pravi Aleš.

Aleš je Špelino pozornost pridobil s svojim rahlo nagajivim slogom pisanja.

Po približno enem tednu spletnega spoznavanja sta se odločila, da je čas za zmenek v živo. Od takrat sta nerazdružljiva.

Katja in Mišel

Mišel je na prvem zmenku Katjo ugrabil in jo sredi noči iz Ljubljane odpeljal v Maribor.

Prvi klik je naredil Mišel. Pisal je Katji, ki pravi, da je bil Mišel že po opisu točno to, kar je iskala. Po približno mesecu dopisovanja sta se vendarle uskladila (bilo je ravno poletje in čas dopustov) ter se dogovorila za zmenek v Ljubljani.

Mišel je pred prvim zmenkom čutil nekaj nervoze, saj mu je bila Katja resnično všeč. Vsa trema je popustila v trenutku, ko sta se videla. Sledila sta objem in dolg, romantičen zmenek.

Ko sta se vračala k avtomobilu, je Mišel rekel, da jo bo namesto domov odpeljal v Maribor. Katja se je sicer malce upirala in rekla, da "ni šanse" in da to ne gre tako hitro. No, je rekel, odloči se, greš prostovoljno po stvari in z mano ali boš brez stvari in te bom kar odpeljal.

Pa je šla … Ob treh zjutraj sta se iz Ljubljane odpeljala v Maribor in v objemu zaspala za dve uri. Od tega dne sta nerazdružljiva.

Maruša in Rajko

Maruša se je na ona-on.com prijavila po zabavnem ženskem večeru. Njena obljuba sama sebi je bila, da bo spletnemu spoznavanju dala priložnost točno za en teden. Če v tem času nikogar ne spozna, bo profil izbrisala. Od nedelje do sobote se ji je javilo veliko zanimivih moških, vendar nihče ni posebej pritegnil pozornosti.

Kljub vsemu je tik pred izbrisom profila njeno pozornost pritegnil Rajko, ki jo je nagovoril. Zaradi nespretnosti pri spletnem komuniciranju je nastala celo zabavna zgodbica. Maruša je namreč Rajku povedala, da gre naslednji dan na sprehod in da ji je žal, ker nima doma svoje psičke za spremstvo. Rajko jo je vprašal, ali jo lahko spremlja namesto psa. O vsem sta se dogovorila tako na hitro, da sta se celo pozabila predstaviti z imeni. Dogovorila sta se le, da naslednji dan Maruša z avtom pobere Rajka na dogovorjenem mestu.

Ko je Maruša naslednji dan peljala proti mestu srečanja, je na dogovorjenem kraju rahlo upočasnila, da je najprej videla, kdo jo čaka ob cesti. Sijalo je sonce, bilo je precej toplo, on pa je stal tam pri cesti, oblečen v obleko s kravato in z brki. Rekla si je, da če se je tako uredil za sprehod, zagotovo ne more biti pokvarjenec.

Zmenek je trajal ves dan. Od tistega dne sta se slišala in videla vsak dan. Skupaj sta vse od leta 2007.

Naročnik oglasnega sporočila je ona-on.com.