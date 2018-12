Slovensko-mehiški par: "Španščina je najina. Vedno in za vedno." #video

Da je ljubezen univerzalni jezik, dokazuje tudi zgodba slovensko-mehiškega para, ki živi in ustvarja skupaj v Ljubljani. Za mehiškega pisatelja Carlosa Pascuala, ki zadnjih osem let živi in ustvarja v Sloveniji, je bilo usodno srečanje s priznano prevajalko Mojco Medvešek, ki je spontano postala njegov jezik, njegova urednica in življenjska partnerica.