Šaljivi praznični horoskop

Oglasno sporočilo

Oven

Se spomnite lanske službene zabave? Najbrž ne in prav to je vaš problem!

Nasvet za letos: zmerno pogledujte v kozarec in če se le da, ne tekmujte v nenavadnih prazničnih izzivih, kot je na primer, kdo bo prvi ukradel Božičku kapo.

Kakšni pa bodo tvoji glavni podvigi v 2021? Izračunaj si osebni horoskop za celo leto – brezplačno. Klikni tukaj.

Bik

Lanski veseli december je obeležila tudi vaša tehtnica, kajne?

Nasvet za letos: Biki se med vsemi znamenji najbolj veselite prazničnih pojedin, saj ste pravi sladokusci. Poskrbite za dovolj gibanja, da boste pokurili vse te kalorije.

Kakšni pa bodo tvoji glavni podvigi v 2021? Izračunaj si osebni horoskop za celo leto – brezplačno. Klikni tukaj.

Dvojčka

Lanske praznike ste si zagrenili, ker ste se primerjali z drugimi in ugotavljali, kaj vse zamujate v življenju.

Nasvet za letos: vso energijo, ki ste jo lani vložili v zavidanje in nepotrebno razlaganje, zakaj ste vi takšni, kot ste, letos vložite v praznično okrasitev doma.

Kakšni pa bodo tvoji glavni podvigi v 2021? Izračunaj si osebni horoskop za celo leto – brezplačno. Klikni tukaj.

Rak

Med prazniki vedno postanete preveč sentimentalni. Lani ste nekomu preveč dihali za ovratnik.

Nasvet za letos: izberite si svoj posebni praznični ritual, ki bo samo za vas. Lahko napišete spisek ljudi in dogodkov, ki so bili letos za vas še posebno pomembni.

Kakšni pa bodo tvoji glavni podvigi v 2021? Izračunaj si osebni horoskop za celo leto – brezplačno. Klikni tukaj.

Sploh Ovni, Levi in Ribe na decembrskih zabavah radi pogledajo pregloboko v kozarec. A za to imajo vsak svoje razloge!

Lev

Ste prava zvezda zabave in tudi lani med prazniki se je vse vrtelo okoli vas. Ste sploh opazili, kaj se dogaja z drugimi?

Nasvet za letos: del denarja, ki bi ga porabili za praznično razkošje, namenite v dobrodelne namene. Lahko boste upravičeno ponosni nase, vaši prazniki pa bodo še vseeno glamurozni.

Kakšni pa bodo tvoji glavni podvigi v 2021? Izračunaj si osebni horoskop za celo leto – brezplačno. Klikni tukaj.

Devica

Lanske praznike ste si (kot še mnoge druge) zapomnili po tem, da ste bili živčni, zgarani in imeli vsega dovolj.

Za vas mora biti vse popolno, pa še za vse druge poskrbite, preden se sploh spomnite nase. Horoskop vam svetuje, da letos postavite sebe na prvo mesto.

Kakšni pa bodo tvoji glavni podvigi v 2021? Izračunaj si osebni horoskop za celo leto – brezplačno. Klikni tukaj.

Tehtnica

Letošnji januar je bil precej turoben, kajne, saj ste si lani decembra pridelali pošteno luknjo v denarnici.

Nasvet za letos: znani ste po prefinjenih darilih in popolnem stilu. Kaj pa, če bi letos vsaj del tega izdelali doma in se tako izognili prevelikemu zapravljanju?

Kakšni pa bodo tvoji glavni podvigi v 2021? Izračunaj si osebni horoskop za celo leto – brezplačno. Klikni tukaj.

Škorpijon

Lani za praznike ste bili zoprni, vsi so vas spraševali, zakaj vas ni od nikoder.

Sovražite potrošništvo in nesmiselno evforijo. Da bi se letos vsemu temu izognili, boste morali odkriti globlji smisel prazničnega časa.

Kakšni pa bodo tvoji glavni podvigi v 2021? Izračunaj si osebni horoskop za celo leto – brezplačno. Klikni tukaj.

Strelci in Dvojčki bodo najbolj pogrešali decembrsko vznemirjenje, Raki in Škorpijoni pa najmanj, saj jim je bilo doma že lani čisto v redu.

Strelec

Kje ste bili lani za praznike? Na Havajih? Ali je bilo to dve leti nazaj, lani pa ste smučali v Alpah?

Očitno boste letos bolj doma in to z ljudmi, ki jih že dodobra poznate. Nasvet za letos? Družabne igre, kvizi in zabavni izzivi vas bodo razvedrili.

Kakšni pa bodo tvoji glavni podvigi v 2021? Izračunaj si osebni horoskop za celo leto – brezplačno. Klikni tukaj.

Kozorog

Lani ste imeli vse splanirano, vendar vam je nepričakovana sprememba porušila načrte in povzročila veliko sitnosti.

Letos ne morete niti pametno načrtovati, zato je edini možni nasvet, da se sprostite. Naj se namesto vas potrudijo še drugi. Boste videli, da bo ravno tako lepo, le veliko manj boste utrujeni!

Kakšni pa bodo tvoji glavni podvigi v 2021? Izračunaj si osebni horoskop za celo leto – brezplačno. Klikni tukaj.

Vodnar

Kdo bi si mislil, da se bo lanska službena zabava sprevrgla v tako divjo dogodivščino, kajne? Nekateri ste si na ta račun nabrali precej težav s šefi!

Nasvet za letos: bodite malo manj sproščeni in vsaj malo premislite, katere ljudi povlečete s seboj, kadar enostavno morate uresničiti eno od svojih divjih idej.

Kakšni pa bodo tvoji glavni podvigi v 2021? Izračunaj si osebni horoskop za celo leto – brezplačno. Klikni tukaj.

Ribi

Lani ste čutili, da bo 2020 vaše leto, zato ste bili naravnost evforični že vnaprej. No, 2020 vam vsekakor ni bilo pisano na kožo.

Posledično pričakujete praznike malo bolj poklapano kot ostala znamenja horoskopa. Izogibajte se alkoholu in vse bo še dobro.

Kakšni pa bodo tvoji glavni podvigi v 2021? Izračunaj si osebni horoskop za celo leto – brezplačno. Klikni tukaj.

Zdaj pa zares. Zakaj je bolje imeti osebni horoskop kot se zanašati na splošne?

Razen tega, da nismo vsi Ovni, Biki, Dvojčki ... enaki med seboj, se za profesionalni horoskop pogleda še velikop drugih stvari.

Tako Osebni letni horoskop vsebuje vse tiste datume, ki bodo v letu 2021 pomembni zate – za ljubezen, posel, denar, počutje in še vse druge stvari, ki bodo obarvale tvoje leto 2021.

Naročnik oglasnega sporočila je 12Media