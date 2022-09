Rodil se je po mamini poletni romanci, zdaj v Dalmaciji išče očeta

Na Hrvaškem te dni pozornost vzbuja zgodba Nizozemca, ki je v javnem pismu prosil za pomoč pri iskanju svojega očeta. Kot je zapisal v sporočilu, ki ga je prvi objavil spletni portal Total Croatia News, je bil njegov oče natakar v dubrovniškem hotelu Bellevue, s katerim se je njegova mama zapletla v poletno romanco.

Poletna romanca, po devetih mesecih pa otrok

"V letih 1966 in 1967 je moja mama dopustovala v Dubrovniku. Prvič je bivala v hotelu Bellevue, prihodnje leto pa v drugem hotelu, a je tam srečala natakarja iz hotela Bellevue. Začela sta se dobivati in po devetih mesecih sta ena in ena postala tri," je pojasnil Nizozemec, "skušala je stopiti v stik z mojim očetom, pisala mu je v hotel, a odgovora nikoli ni dobila. Ni jasno niti, ali je dobil njeno sporočilo in ali sploh ve, da obstajam."

Foto: Pixabay

Obraz s stare fotografije

Do zdaj je očeta že večkrat skušal najti, a neuspešno. Verjetno tudi zato, ker ni povsem jasno, kako je možakarju (bilo) ime. "Svojega imena ni nikoli zapisal in ga poznam le po tem, kako ga je moja mama izgovorila: Gojko Smilonic. Do zdaj nisem našel nikogar s tem priimkom," je pojasnil in dodal, da bi lahko šlo za priimek, ki zveni podobno, denimo Smiljanić ali Smilović.

"Če je še živ, ima verjetno več kot 80 let," je še zapisal Nizozemec, ki je pismu priložil tudi megleno fotografijo svojega očeta (vidite jo lahko tukaj).

