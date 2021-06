Res seksamo samo še virtualno?

Oglasno sporočilo

Tako kot vsako leto, so tudi letos pri portalu za erotične zmenke Urgenca.com pripravili nadvse zanimivo in zelo "vročo" anonimno nagradno anketo o spolnih navadah Slovenk in Slovencev. Tam so anketirance povprašali o njihovih spolnih fantazijah in intimnem dogajanju takrat, ko jih nihče ne gleda.