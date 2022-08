Raziskava: kako izkoristite svoj čas in čas z bližnjimi?

Oglasno sporočilo

Prosti čas je nekaj, česar se vsi veselimo in k čemur vsi stremimo. Pomeni namreč sprostitev, uživanje v nam ljubih dejavnostih in seveda druženje z družino in prijatelji. Običajno imamo prostega časa premalo, da bi se lahko lotili vsega, kar imamo na seznamu želja in se družili z vsemi, ki nam nekaj pomenijo. Prav zato ga želimo kar se da dobro izkoristiti.

Sodobna tehnologija nam omogoča, da vse te vesele in sproščene trenutke tudi ovekovečimo in v njih še bolj uživamo. S prenosnimi zvočniki si lahko zabavo organiziramo, kjerkoli smo, telefoni pa so postali naša prenosna knjižnica glasbe, videov, iger in še marsičesa drugega. Prav tako pa nam s svojimi kamerami omogočajo, da te posebne utrinke z ljudmi, ki nam pomenijo največ, ujamemo in ohranimo za vedno.

Samo pomislite na kakšen zabaven selfi, ki ste s prijatelji naredili letos na morju. Vedno, ko ga boste pogledali, vas bo ponesel nazaj v tisti trenutek in vas spomnil na vaše prijatelje. V duhu tega so se pri Huaweiu odločili izvesti manjšo raziskavo o tem, kaj vam pomenijo trenutki, ki jih preživite z bližnjimi, in ali jih tudi dokumentirate.

Zato vas k sodelovanju vabimo z odgovarjanjem na spodnja vprašanja …

Loading…

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI TECHNOLOGIES LJUBLJANA, D. O. O.