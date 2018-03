Ranko Babić: Je res bistvo vsakega moškega, da uporabi reproduktivne organe? #video #OnZanjo

Ženske se v sodobni družbi še vedno velikokrat srečajo s čudnimi pogledi in kočljivimi pripombami, če povedo, da bi raje kot otroke imele uspešno kariero. Sploh če so v letih, ko jim po mnenju večine biološka ura že glasno tiktaka. V čevlje 34-letne Slovenke, ki se velikokrat znajde v takšnem položaju, je stopil igralec in komik Ranko Babić.

Tako med ženskami kot tudi moškimi je veliko takšnih, ki se jim zdi nenavadno, če si katera ženska ne želi otrok. Da bi raje kot enega, dva ali celo tri male nadobudneže, ki bi jim sama podarila življenje, izbrala kariero.

Sploh ženske, ki so že upihnile 30. svečko na torti in se počasi bližajo 40. letu ter posledično drvijo proti menopavzi, bodisi njihovi bližnji bodisi kdo, ki jim pravzaprav sploh ni tako zelo blizu, večkrat opomni, da jim biološka ura že glasno tiktaka. Pa čeprav njih samih to v resnici niti ne zanima.

Koliko pa je moških, ki jih "čudno gledamo", če se odločijo, da se bodo raje posvetili poslu in karieri kot družini? Kolikokrat moški v 40. letih sliši, da mora pohiteti, sicer bo prepozen za družino?

Takole je videti, če vloge obrnemo in tipično žensko zgodbo o postavljanju kariere pred družino prebere moški:

Težko si je kot moškemu prestavljati, da bi ti biološka ura tiktakala. Grozno. (Ranko)

To pa je resnična zgodba 34-letne Metke:

"Joj, ti imaš pa res previsoke standarde!" mi je rekla kolegica. "Saj ta Matej je pa res čisto v redu fant. Zakaj ne bi poskusila z njim? Se ti ne zdi, da te biološka ura že rahlo preganja?"

Zmeraj enako. Vedno znova se mi pod nos pomoli dejstvo, da sem še samska in da še nimam otrok. Res ne vem, zakaj moram biti pripadnica tistega nesrečnega spola, ki se mu po družbenih normah mora tako muditi. Zakaj bi morala biti nenehno na lovu za boljšo polovico – ali sama res nisem dovolj?

Vsakič, ko spoznam, da bi mi bilo preostanek življenja morda ljubše preživeti sami s svojo kariero, me vsi, bližnji in daljni, skrbno opomnijo, da sem v absolutni zmoti. Ker ne nazadnje je bistvo življenja vsake ženske, da uporabi, kar ji je naravno dano – svoje reproduktivne organe oziroma svojo maternico. Sicer je očitno ničvredna, nepomembna. Ampak sprašujem se, ali sem res jaz tista, ki se mora sprijazniti s to pripisano ničvrednostjo. Ali bi morda o tem raje razmislili tisti, ki jih to tako neznansko moti?