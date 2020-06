Priljubljeni slovenski youtuberji razkrili svoje ljubezenske skrivnosti #video

Manca, Lovro, Urh in Maja, ki jih slovenski uporabniki YouTuba dobro poznajo pod imenom NekiNeki, so se v novem videu povsem odprli in odkrito spregovorili o ljubezni. Vsi se še zdaj spomnijo prvih ljubezni, tistih iz vrtca in osnovne šole. "Najina zveza je bila videti tako, da sva ves dan igrala spletne igrice," je povedala Manca, Urh pa je bil zaljubljen v "najbolj hudo punco, zaradi katere sta se nekaj let pozneje dva celo stepla".

"Ko sem se prvič zares poljubil, sem verjetno trdil, da sem to počel že tisočkrat prej," je spomine na prvi poljub obujal Lovro, Manca pa je prvi res romantični poljub doživela z dekletom. "Na nek način sem od nekdaj vedela, da so mi bolj všeč punce, ta poljub pa mi je to potrdil," je dejala.

Kaj pa so Maja, Urh, Lovro in Manca povedali o prvem seksu, strtem srcu, varanju in poroki? Poglejte:

