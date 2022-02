Postanite samozavestni in uspešni – s kristali

Oglasno sporočilo

Za zdravo samozavest je zelo pomembna dobra samopodoba, da čutite ljubezen do sebe in oddajate prave vibracije. Le tako boste našli, kar iščete, pa naj bo to zaupanje, uspeh, ljubezen ali kaj drugega.

Če ste naveličani knjig za samopomoč ali obetavnih nasvetov prijateljev, ki ne dajo pravih rezultatov, je morda čas, da se obdate s pravimi energijami in očiščujočo energijo kristalov. Res je, da dela ne bodo opravili namesto vas, boste pa z njihovo podporo lažje dosegli odpuščanje, sočutje in razumevanje ter poskrbeli za svojo samozavest in pogum. Izberite kristal, ki vas najbolj pritegne, ali pa kristalni par, komplet kristalov, kakor boste začutili. V pomoč smo vam pripravili nekaj opisov, čemu so namenjeni izbrani kristali.

Citrin

Zlato rumen kristal je odličen za začetnike v svetu kristalov, znan pa je po tem, da prinaša srečo. Citrin je kristal srečnega trgovca in je odličen za izkazovanje ljubezni do sebe, saj nas prek kronske čakre povezuje z našim najvišjim jazom. To pa je ključno, če želimo opustiti dvome in druge nizke vibracije, ki nas navdajajo, ter začeti novo pot do osebnega zadovoljstva in moči.

Roževec

Rožnati kristal je najprimernejši za krepitev ljubezni do sebe in ljubezni na splošno. Roževec pa ne spodbuja samo nežnih in ljubečih energij, temveč spodbuja tudi delovanje srčne čakre in deluje na vzpostavitev ravnovesja v njej. Je eden najbolj priljubljenih kristalov, še posebej za delo na sebi in priklic ljubezni, prav tako pa se uporablja v lepotne namene – za napeto in čisto kožo.

Rodonit

Še eden v vrsti kristalov za spodbujanje ljubezni do sebe je rodonit, ki bo uravnovesil energije jin in jang v našem telesu. Ima močnejšo energijo od roževca, zato je primernejši za sprejemanje odločitev, kadar ste v zagati, s tem kristalom boste občutili večji dvig samozavesti. Povezan pa je tako s korensko čakro, energijsko točko, kjer energija vstopa v naše telo, kot s srčno čakro, ki nas vodi v ljubezni. Za uravnoteženost in prizemljenost v srčnih zadevah je tako rodonit prava izbira kristala.

Rdeči jaspis

Ta drzen kristal je povezan s korensko čakro, zato nas bo prizemljil. Že od nekdaj se uporablja tudi za zaščito in varnost, ki je ključna, če se želimo počutiti dobro v svoji koži, saj izloča zastale in negativne energije. Uporablja se tudi v ritualih, saj naj bi pomagal dosegati stanje višje zavesti. V razmerjih, če ga na primer podarite ljubimcu, pa bo spodbudil strast in podžgal romanco.

Ametist

Eden izmed najbolj priljubljenih kristalov na svetu in tudi kristal Jupitrovega leta 2022 je vijoličasti lepotec ametist. Povezan je z našim tretjim očesom in kronsko čakro, ki nam pomagata pri duhovnem raziskovanju in razsvetljenju. Ta kristal je kot nalašč za razvoj lastne vrednosti skozi duhovno ljubezen do sebe. Ko boste duhovno rasli, vam bo ametist pomagal pustiti za sabo negativne energije in čustva, kot sta sram in ničvrednost. Napolnila pa vas bo ljubezen do sebe.

Karneol

Včasih za boljšo samozavest potrebujemo malo dodatne spodbude, ki nas bo opogumila. Karneol je povezan z našo sakralno čakro, v kateri se, še posebej ženskam, skladiščijo vzorci preteklih travm in bolečin. Karneol se med drugim uporablja za spodbujanje plodnosti in krepitev reproduktivnih organov. Kristal odločnosti, v katerem se skladiščijo odtenki sončnega zahoda, pa krepi tudi organiziranost in odločnost.

