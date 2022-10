Poroka po 42 letih zveze, on prej še ni bil pripravljen na zakon

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lynne in Jim Hawkins sta skupaj že 42 let in imata odraslega sina, poročila pa sta se šele zdaj. Foto: OSJCT Grevill House

Potem ko sta bila 42 let v zunajzakonskem razmerju, sta starostnika v domu upokojencev vendarle skočila v zakonski jarem.

V domu upokojencev Grevill House v Chenltenhamu v Veliki Britaniji so pred kratkim praznovali prav poseben dogodek – poročila sta se dva izmed njihovih varovancev, 81-letni Jim Hawkins in 64-letna Lynne. Zakaj je bila ta poroka tako posebna? Ker sta bila starostnika kar 42 let v zvezi, preden sta se odločila za ta korak.

Ob začetku njune zveze se ni hotel poročiti

Novopečena zakonca sta se pred več kot 40 leti spoznala, ko sta živela v isti ulici. Na prvi zmenek sta odšla v lokalni pub, v zvezi pa se jima je rodil tudi sin. Lynne je Jimu sicer poroko predlagala že ob začetku njune zveze, a on ni bil za to, so v izjavi za javnost sporočili iz njunega doma upokojencev, zdaj pa si je vendarle premislil. Menda z besedami: "Pripravljen sem, vendarle se že staram."

Nevesta je medtem povedala, da sta oba zelo vesela, da bosta preostanek življenja zdaj zagotovo preživela skupaj, kot skrivnost njune dolge zveze pa je razkrila: "Prijateljstvo in ljubezen tako v dobrem kot slabem."

