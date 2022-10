Britanec išče očeta: Mama je bila v zvezi z Jugoslovanom iz Dubrovnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred kratkim se je ob obilici medijske pozornosti srečno razpletla zgodba Nizozemca, ki je v hrvaških medijih prosil za pomoč pri iskanju očeta, s katerim se je njegova mama zapletla v poletno romanco in med njo zanosila, nato pa izgubila stike z dalmatinskim "galebom".

Zdaj so na spletnem portalu Total News Croatia, kjer so Nizozemcu pomagali najti očeta, dobili še eno zelo podobno prošnjo. Pisal jim je 53-letni Britanec Lee, ki se je prav tako rodil po poletni romanci v Dalmaciji in svojega očeta nikoli ni spoznal.

"Moja mama je imela razmerje z jugoslovanskim moškim iz Dubrovnika," je začel svoje pismo, "v 70. letih sta si pisala razglednice, ki sem jih našel, ko je mama umrla in to zgodbo odnesla s seboj v grob. Kaže, da za to romanco ni vedel nihče v naši družini."

Foto: Pixabay

Lee je našel tudi fotografije, na katerih naj bi bil njegov oče (ogledate si jih lahko tukaj), ter dva naslova, ki nakazujeta, da je ta moški živel v okolici Dubrovnika. Po podpisih na razglednicah sklepa, da je njegovemu očetu ime Miho Kutašić, o njegovem očetovstvu pa je prepričan, češ da sta si zelo podobna.

Zdaj upa, da se bo njegova zgodba razpletla podobno srečno, kot se je zgodba Nizozemca Stefana Brouwersa, ki je pred kratkim prvič srečal svojega očeta.

