Bil je sad materine poletne romance v Dubrovniku in po 55 letih našel očeta

Konec septembra je veliko pozornosti na Hrvaškem in tudi zunaj njenih meja požela zgodba Nizozemca Stefana Brouwersa, ki je v Dalmaciji iskal očeta, nekdaj natakarja v enem od dubrovniških hotelov, s katerim se je njegova mama leta 1967 zapletla v poletno romanco in devet mesecev pozneje rodila otroka.

Spletni portal Total Croatia News, ki je prvi objavil Nizozemčevo zgodbo, je zdaj sporočil, da je bilo iskanje uspešno in da sta se oče in sin po 55 letih prvič srečala.

"Preplavila so nas sporočila, ki so nas v iskanju očeta vodila v kar pet držav," je pojasnil vodja portala Paul Bradbury, ki so se mu pri iskanju pridružili tudi novinarski kolegi, s skupnimi močmi pa se je projekt končal uspešno, ko je v stik z njimi stopil prijatelj moškega, ki so ga iskali, ter uredil srečanje očeta in sina.

We found him! It is less than 3 weeks since a Dutchman contacted TCN with a grainy 1967 photograph of his Dubrovnik... Posted by Total Croatia News on Friday, October 14, 2022

"Topel in nežen človek z odličnim smislom za humor"

"Nisem si predstavljal, da se bo tako izteklo," je Brouwers povedal za spletni portal 24Sata, "ta prijatelj me je odpeljal v restavracijo, kjer sva se srečala, naju predstavil in naju potem pustil, da se pogovoriva."

"Moj oče je topel in nežen človek z odličnim smislom za humor. Oba sva bila sprva nekoliko živčna, a sva se kmalu sprostila. Skupaj sva preživela več ur, si izmenjala številki in poskušala bova ostati v stiku. Nisva se odločila za test očetovstva, to je zagotovo on, saj se zgodba ujema, pa tudi podobna sva si," je še povedal Nizozemec.

Njegov oče si je pozneje, po romanci z njegovo materjo, ustvaril družino, je še povedal Brouwers, kar pomeni, da ima nenadoma veliko več sorodnikov. "Bilo je zelo čustveno," je dodal, "vedno me je zanimalo, kdo je moj oče, iskal sem ga več kot 20 let, vse odkar se mi je rodil sin. To je bil moj zadnji poskus."

Preberite še: