Podari najbolj priljubljeno darilo!

Oglasno sporočilo

Darilne kartice veljajo v svetu za vedno bolj priljubljeno darilo, kar sploh ni presenetljivo, če odmislimo stereotip, ki pravi, da so kartice neosebno darilo, s katerim obdarovancu pokažemo, da si nismo vzeli časa za nakup darila oziroma se nam z njim ni dalo ukvarjati.

"Darilne kartice?!" vzkliknete začudeno in že začnete razmišljati, kateremu daljnemu sorodniku bi jih lahko poklonili in komu bi pravzaprav bile sploh všeč? Pravilen odgovor je vsekakor - večini ljudi! Če na hitro pokukamo v tujino čez lužo, lahko zasledimo statistične podatke, da kar 84 odstotkov Američanov za darilo prejme darilno kartico, njihova prodaja je ocenjena že v stotinah milijard na letni ravni, prodaja pa strmo raste že leta, vsako leto. Torej imamo pred očmi dokaj mlad trend obdarovanja, ki se je izkazal za zelo uspešnega.

Samo pomislite, koliko možnosti je, da v predprazničnem času nakupovanja daril, polnem stresa in hitenja, ne boste uspeli izbrati pravega darila. Veliko, kajne? Ste vedeli, da v povprečju trem ali štirim obdarovancem podarjeno darilo ni všeč, četudi nam namenijo nasmešek in zahvalo za darilo? Ta številka ni zanemarljiva, se strinjate? Z darilno kartico osebi podarimo popolno darilo – svobodo izbire! Tako si lahko privošči tisto, kar si zares želi, in ne tistega, kar mi mislimo, da si želi oziroma potrebuje.

"Kaj pa je z negotovostjo tovrstnega obdarovanja?" se boste vprašali. Negotovost s tovrstnim obdarovanjem na žalost še vedno domuje v glavah številnih Slovencev. Morda se tudi sprašujete, kako naj vaši prijatelji in najbližji vedo, da vam resnično veliko pomenijo, če jim ne podarite nekaj zares posebnega, morda unikatnega ali personaliziranega darila. Poleg tega je tu treba omeniti še veliko mero nepotrebnega stresa, povezanega z iskanjem popolnega darila v najmanj treh različnih trgovinah z neskončnimi čakalnimi vrstami. Ste vedeli, da predvsem strah povzroči, da ljudje v predprazničnem času povprečno porabimo kar 14 ur za nakupe daril? To je več kot pol dneva vašega življenja! Če seveda odštejemo čas razmišljanja o darilu, logistike, kako do njega, in morda celo izspraševanja obdarovanca, da bi vam vsaj malo namignil, kaj v resnici si želi ali potrebuje. Na koncu, že skoraj v obupu, večkrat pridemo do podobnega zaključka: "Vzel/a sem ti pladenj za pijačo z motivom Zvezdnih stez in lonček za kavo z motivom Gospodarja prstanov, ker vem, da imaš rad/a ta dva filma (tako kot vsi drugi na tem planetu). Zagotovo sem pravi/a prijatelj/ica."

Pa si poglejmo zgornji primer malo bližje. Ali tovrstno nejasno komercialno znanje ljudi pravzaprav kaže kaj drugega, kot na nezanimanje za obdarovanca in težnjo po tem, da se iz zagate nakupovanja "pravega" darila izvijemo z nakupom še enega iPhona ali zadnjega modela super smuči, ker so pač "IN" in so zagotovo vsem všeč? Če ne drugače, se bo obdarovanec lahko z njimi vsaj pohvalil. Kakšno vrednost bo pa sam našel v omenjenih darilih, natančno ne vemo oziroma si lahko samo zamislimo.

Darilne kartice torej niso samo "pravo darilo" za vaše prijatelje, temveč "pravo darilo" za vso družbo. Z nakupom darilne kartice SuperCard se izognemo zaskrbljenosti, ali bo osebi darilo všeč, saj ima darilna kartica nešteto možnosti za unovčenje. Pravzaprav si lahko obdarovanec z njo kupi že skoraj vse! Pomembno pri tem je, da si lahko na ta način izničimo večino stresa v predprazničnem času, vsaj, kar se tiče nakupovanja daril. Le kaj je lepše od tega, da smo o dobrih odnosih z obdarovanci tako prepričani, da se nam ni treba dokazovati s "prav zanje kupljenimi darili"? Lahko bi trdili, da je to že skoraj terapevtska poteza za zmanjševanje stresa v predprazničnem času. Nasprotno pa je stres, ki ga povzroča prenašanje naših čustev na predmet (v tem primeru na darilo) - nekaj, kar ni niti mogoče niti zaželeno.

Morda poznate poučno zgodbo O. Henryja - The gift of the Maji, v kateri si dva revna ljubimca želita podariti posebno in personalizirano darilo? Ona želi svojemu najdražjemu podariti verigo za njegovo staro žepno uro, a za to nima denarja. Odloči se, da se bo ostrigla in prodala svoje čudovite dolge lase. Toda mož istočasno proda svojo staro žepno uro, saj ji želi podariti prelepe okrasne glavnike za lase. V zgodbi lahko najdemo ogromno lekcij. Jih vidite? - Nauk zgodbe je, da si na koncu oba podarita darilo brez vrednosti, čeprav sta si podarila darilo, ki je popolnoma prilagojeno obdarovancu. Ali ne bi bila oba srečnejša z darilnimi karticami SuperCard? – Če bi seveda živela v sodobnem času. Z njimi zagotovo ne bi zgrešila in tudi slabo voljo bi izničila.

Ste vedeli, da imate z nakupom darilnih kartic zelo nizko statistično verjetnost, da boste kupili neželeno ali nesmiselno darilo? Ne delajte si sivih las z vprašanjem, ali boste izbrali pravega. Namesto tega razmislite, v kakšni vrednosti želite podariti darilo, si na internetu ali v trgovini izberite darilno kartico SuperCard in porabite še 10 minut za lepo posvetilo za priloženo voščilnico, ki vam jo podarjamo gratis. Zagotavljamo vam, da boste "prišli čez" bolje, kot bi prišli s katerimkoli skrbno izbranim personaliziranim darilom.

Pa srečno!

Naročnik oglasnega sporočila je KITIO D.O.O