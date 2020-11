Paradoks socialne izolacije? Rekordno spoznavanje samskih!

Oglasno sporočilo

Kako je covid-19 spremenil spoznavanje samskih? Kje iščemo priložnosti za spoznavanje in druženje? Po vsem svetu se prek spleta spoznava na milijone samskih, več deset tisoč tudi v Sloveniji.

Zdaj ni več dvoma, da je covid-19 korenito spremenil naša socialna življenja. Ukrepi, kot so obvezno nošenje mask, razkuževanje rok in samoomejevanje socialnih stikov, predvsem tistih fizičnih, so nas prisilili, da prilagodimo tudi spoznavanje novih samskih ljudi.

Spletni spoznavni servisi so v prvem valu epidemije doživeli velik porast obiskanosti, saj so okoliščine samske privedle do tega, da veliko lažje s pomočjo spleta poiščejo zanimive sogovornike. Močno se je okrepilo iskanje resnih, dolgoročnih zvez, servisi za resne zveze pa ponujajo največ možnosti, po novem tudi avdio-videopogovore na mobilnih telefonih.

Osamljeni v karanteni: vedno več spletnih zmenkov in iskanja resnih zvez

Zakaj so skoraj vsi samski prav zdaj začeli opuščati kulturo zmenkov za eno noč? Odgovor na to je povsem preprost: bojimo se samote, strah nas je, da bomo (ponovno) osamljeni, če bo spet prišlo do karantene.

Številne raziskave so pokazale, da je ogromno samskih v času karantene doživljalo osamljenost v hujši obliki kot sicer. Situacija je tako mnoge prisilila v razmišljanje o svojem statusu in veliko jih je ugotovilo, da tako ne želijo živeti.

Nastala je povsem nova potreba po videopogovorih, s katerimi uporabniki spletno dopisovanje nadgradijo in se s sogovornikom povežejo na bolj osebni ravni. Ena stvar je videti fotografije uporabnika in si z njim dopisovati, nekaj povsem drugega pa se je z njim videti in pogovarjati v tistem trenutku - kar ponuja videopogovor.

Avdio-videozmenki so najboljši približek zmenkov v živo

Ker je druženje v fizični obliki omejeno, se je potreba po videozmenkih močno povečala.

Avdio-videopogovori so najboljši približek srečanja v živo - prisotna je neverbalna komunikacija (gestikulacija, govorica telesa ipd.), kar pomeni, da lahko sogovornika takoj ocenita, ali je simpatija obojestranska, in ugotovita, ali imata interes za srečanje v živo. Spletno spoznavanje bo tako še veliko bolj zabavno, prihraniš pa tudi čas, saj ne bo več "zmenkov na slepo".

Tako se lahko na zmenku dobita kadarkoli, saj nista omejena z razdaljo in časom.

Najpomembnejše pa je naslednje: avdio-videozmenki so varni. In to iz dveh razlogov - zaradi fizične razdalje in ker uporabnikom za prvi bolj osebni stik ni treba razkrivati svojih osebnih podatkov, kot je telefonska številka - avdioklici ali videopogovori potekajo znotraj spletnih servisov!

Ženske so končno prišle na svoj račun. Ker si samski želijo več dolgoročnih odnosov, zdaj prihaja tudi do poglobljenih pogovorov. Predvsem pri avdio-videozmenkih je v ospredju kakovostna, poglobljena komunikacija. Ni motenj, ki bi vplivale na spoznavanje (hrup ambienta bara, restavracije, spolnost je odsotna), zato se morata sogovornika posvetiti drug drugemu in se skozi pogovor dodobra spoznati.

Ženske so tako končno prišle na svoj račun. Moški so najpogosteje tisti, ki se želijo čim prej dobiti v živo, ženske pa bi se prej še malce pogovarjale. Zdaj imajo orodje in dober razlog, da se lahko.

Ali lahko rečemo, da bodo avdio-videopogovori pripomogli k boljšim in dolgotrajnejšim zvezam kljub odsotnosti fizičnega stika v začetni fazi spoznavanja? Če se bosta dodobra spoznala v klepetu in nato prek avdioklica in videopogovora, potem si upamo trditi, da bodo.

Seveda pa do zmenka v živo mora priti - ko bo situacija to omogočala in ko se bosta oba pripravljena srečati.

