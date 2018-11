Neale Donald Walsch – od brezdomca do svetovno znanega pisatelja in predavatelja

Oglasno sporočilo

Bil je brezdomec, ki je z zlomljenim vratom živel v parku. Sam in izgubljen. Nato si je za silo uredil življenje, a neke noči se je vprašal: "Ali je to to? Vsak dan v službo? In nato nazaj domov? In zvečer televizija in nato spat? Bo to moje življenje? V čem je smisel?" Tisto noč je jezen napisal pismo Bogu. V njem je zahteval odgovore za svoje življenje: "Kaj je tisto, česar ne vidim pri svojem življenju? Kaj moram narediti, da bo življenje delovalo zame?" In Bog mu je odgovoril na enega izmed najbolj nenavadnih načinov – s fizičnim glasom. Tisto noč je Neale prejel prve odgovore glede smisla obstajanja, zakaj živimo, kako je prav živeti, kako ustvarjati … Nato se je začel z Njim pogovarjati vsako noč, medtem pa je pogovore sproti zapisoval. In v nekaj mesecih je nastalo ogromno zapiskov, ki jih je kasneje spremenil v knjige. Rezultat? Knjige Pogovori z Bogom so bile dve leti in pol na lestvici najbolje prodajanih knjig New York Timesa, spremenile so na milijone življenj, Neale je gostoval pri Oprah … Zdaj že trideset let potuje po vsem svetu ter na svojih seminarjih uči ljudi, kako najti poslanstvo, ustvarjati obilje in živeti smiselno.

Nealova zgodba je zgodba o tem, kako se lahko človek, ki je pristal na samem dnu, dvigne, kamorkoli si želi. In Neale pravi, da lahko to naredi vsak. Glede na to, da je bil brezdomec, zdaj pa je milijonar, mnogi mislijo, da je imel srečo, da je bil izbran. A ni tako. Vsak lahko spremeni katerikoli del svoje resničnosti – finance, odnose, samozavest … usodo. Vendar pa mora človek ugotoviti, kdo je in kaj je tisto, kar deluje zanj. Pogosto se moderni človek izgubi v novodobnih zahtevah in ciljih, zaradi katerih izgubi kompas pri svojih čustvenih in srčnih odločitvah. In samo nekaj napačnih odločitev lahko njegovo življenje popelje v meglo strahu, pomanjkanja in nesmisla. Prav tako lahko le nekaj PRAVIH sprememb in odločitev človeka popelje v življenje, polno smisla, obilja in izpopolnjenosti. A ljudje morajo razumeti, kaj v tem svetu je res in kaj ne, kajti velik del modernega sveta je zaslepljen z egom, ki si želi "več, večje, uspešnejše" ... Ljudje se ženejo za nesmiselnimi cilji, za katere šele ob koncu življenja spoznajo, da so bili iluzorni in napačni. In tako zapravijo življenje, ki pa ga v resnici niso nikoli zares živeli.

A vsak človek ima znotraj sebe glas. Glas, ki prihaja iz njegovih globin. Iz vesoljnih globin. Glas, ki šepeta, katere odločitve so prave in katere ne. Glas, ki vodi ljudi od pomanjkanja k obilju. Glas, ki pomaga ljudem začutiti, kdo so, zaradi česar se vse spremeni v njihovem življenju. In Neale je svoje življenje posvetil temu, da pomaga ljudem spoznati, kdo so v resnici.

