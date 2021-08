Mati 16 otrok upa, da bo ponovno zanosila

Jeni in Ray Bonell iz Queenslanda imata eno največjih družin v Avstraliji. Imata devet sinov in sedem hčera, starih od šest do 31 let, med katerimi je povprečno 18 mesecev razlike, ob tem pa poudarjata, da si želita še kakšnega potomca.

Jeni na Instagramu in YouTubu omogoča vpogled v svoje burno življenje in pravi, da je 16 otrok blagoslov.

"Ni šlo za nesrečo. Šestnajstih otrok ne rodiš po nesreči," razlaga 52-letna Jeni. Sledilci so jima na družbenih omrežjih zastavili vprašanje, zakaj imata toliko otrok, srečna zakonca pa sta odgovorila z besedami: "Zakaj pa ne? Zabavno je."

Oboževalci so ju vprašali tudi, kako preživljata čas drug z drugim. "Velikokrat se kam odpeljeva, da nakupiva stvari za družino in hišo. Privoščiva si pijačo in se nekaj minut pogovarjava, nato pa se vrneva k otrokom," sta razkrila.

Velikokrat jima zastavijo vprašanje, kako se posvetita vsakemu otroku posebej. "Izkoristiva vsako priložnost, da preživiva čas z vsakim otrokom. Všeč nama je, ko se pridejo pogovorit z nama ter povedo, kaj se dogaja v njihovih srcih in življenju," je razložila Jeni in povedala, da se s statistiko o tem, koliko časa na dan otrok potrebuje s starši, ne ukvarja.

"Otroci potrebujejo pozorne starše, ki med pogovorom resnično poslušajo, ne pa neskončnega druženja, med katerim nihče z nikomer ne deli ničesar. Vsak otrok je individualen in od mame in očeta bo zahteval različne stvari," je prepričana.

Jeni in Ray sta se spoznala na plesu. Ona je tista, ki je pristopila k njemu in ga prosila za ples. "Preostalo je zgodovina," pravi 53-letni Ray. Poročena sta 32 let, Jeni pa poudarja, da je uživala v vsaki nosečnosti. Meni, da je to ključni razlog za to, da imata toliko otrok.

"S takšno družino prihaja veliko odrekanja, vendar nam je tako všeč. Številnim ljudem morda ne bi bilo. Sto odstotkov vlagava v vzgojo otrok in družinsko življenje, ki je za nas popolno takšno, kot je," je v videoposnetku razkrila Jeni, ki si včasih ni želela imeti otrok.

Deset od njunih 16 otrok še zmeraj živi doma, na vprašanje, kako si predstavljata življenje po tem, ko bodo vsi otroci odšli od doma, pa je Jeni odgovorila: "Tiho in žalostno, ampak imava drug drugega." Ray pa se je pošalil, da se zagotovo ne bodo odselili vsi.

Pravita, da si želita, da bi "male noge zmeraj tekle po njuni hiši" in da bi uživala z vnuki. "Tega ne bi zamenjala za nič na svetu," sta sklenila.

