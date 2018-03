Mali zakladi vas pričakujejo v osrčju BTC CITYJA

Oglasno sporočilo

Priljubljena spletna trgovinica Mali zakladi s svojo čudovito ponudbo že vrsto let navdušuje kupce po vsej Sloveniji. Dizajnerska otroška oprema, izbrani izdelki za nego dojenčkov in malčkov, modni dodatki za mamice, malčke in dojenčke in najlepša trendi darilca za naše najmlajše. Mali zakladi v naš prostor že vrsto let prinašajo svežino in modne dodatke za dojenčke in malčke, ki jih sicer lahko spremljamo v butikih svetovno znanih modnih metropol.

V središču BTC Cityja, v prodajni galeriji Diamant, se nahaja novi prodajno-razstavni prostor Mali zakladi. Mamice, ki rade sledite modnim trendom za najmlajše, boste zagotovo z veseljem obiskale to dizajnersko dovršeno butično trgovinico, kina enem mestu predstavlja največjo ponudbo izdelkov priljubljene blagovne znamke Stokke v Sloveniji in ponuja izbrane blagovne znamke kot so Sleepyhead, Nuna, Babyzen, Bugaboo, Uppababy, Mima, Aden+Anais, Joolz, Easywalker, Childhome, Ju Ju Be, Tiba + Marl, Ergobaby, Twistshake, Beaba, Sophie la girafe, Milestone, Hevea, Nailmatic, Little Giraffe, 3Sprouts, Play&Go, Done by Deer, Elodie Details, The tiny universe in mnoge druge.

Slavnostno otvoritev, ki je potekala v četrtek, 22.3.2018 je povezovala Rebeka Dremelj, številne obiskovalce otvoritvenega slavja pa je s svojim glasbenim nastopom navdušila tudi Ula Ložar. Ob tej priložnosti je goste slavnostne otvoritve nagovorila ustanoviteljica blagovne znamke Mali zakladi Petra Vrhovec Rozman, ki je v svojem govoru poudarila: "Naše poslanstvo je, da v ta prostor, v Ljubljano, v osrčje Slovenije in Evrope pripeljemo najboljše svetovne blagovne znamke, ki ponujajo izdelke za dojenčke, malčke in starše. Tako želimo kupcem, ki želite nekaj več, ponuditi najboljšo izbiro, ki je primerljiva s ponudbo konceptnih butikov drugih evropskih metropol. Naša vizija pa ostaja ponujati vedno nove, boljše in najbolj kakovostne izbrane dodatke za vas in za vaše male zaklade."

Med prvimi obiskovalci trgovinice smo opazili tudi številne zvezdnice; Iris Mulej, Lorello Flego, Manco Špik, Oto Širca Roš, Nadiyo Bychkovo in Majo Ferme. Priljubljena slovenska modna oblikovalka Maja Ferme je tudi avtorica modnih kreacij, ki so jih na slavnostni otvoritvi nosile direktorica Petra Vrhovec Rozman in njena kreativna ekipa.

Na čudovitem četrtkovem dogodku smo uživali tudi ob prelepih sladkih dobrotah in v družbi številnih priljubljenih blogerjev; Cool fotra, Urške Pavčnik, Lare Koren, Eve Ahačevčič Pakiž, Alje Bitenc in mnogih drugih.

Praznujte to pomlad v družbi Malih zakladov, ki za vas v prihajajočih spomladanskih mesecih pripravljajo še veliko novosti in veselih presenečenj! Več na www.malizakladi.si.