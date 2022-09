Kakšne so spolne navade Slovenk in Slovencev v 2022?

Oglasno sporočilo

Da ne bo ostalo zgolj pri vprašanjih, odgovorih in odstotkih, podarjamo BREZPLAČEN tridnevni preizkus portala Urgenca.com.

Smo v postelji inovativni?

Dejstvo je, da Slovenke in Slovenci že dolgo nismo zaprt narod in smo vsako leto bolj drzni, intimno inovativni ter vse raje delimo svoje fantazije s spolnim partnerjem. Tako jih na primer 20 odstotkov priznava, da bi preizkusili skupinski seks, 13 odstotkov pa svinganje.

Sliši se podobno, ampak niti ni, lahko pa rečemo, da v tem primeru 33 odstotkov vprašanih želi še koga več med rjuhami. No, ja, pa ne samo med rjuhami. Med vprašanimi sonarodnjaki je največ takšnih, ki jih neznansko privlači seks na javnem mestu, ženske pa velikokrat omenijo seks z neznancem.

Žepna tehnologija kot okno v svet spolnosti in erotike

Kot je že navada v zadnjih letih, se največ vprašanih na pot odkrivanja sveta erotike odpravi s pomočjo pametnega mobilnega telefona. Da na ta način brskajo za pornografskimi vsebinami, jih je priznalo kar 65 odstotkov. Pametni telefon pa ni dobrodošel zgolj v tem pogledu.

PREVERITE VSE REZULTATE

S prihodom pametnih naprav, ki so lahko z nami 24 ur na dan, so se spremenile tudi določene intimne navade in prakse. Kar 40 odstotkov jih je dejalo, da so že preizkusili seks po telefonu, pri čemer jih je 22 odstotkov to počelo tudi v videonačinu. Ljubitelji erotičnih zgodb in pikantnih vsebin vsekakor obiščite Evin Svet.

Erotične igračke v vsak drugi dom

Dostopnost in raznolikost erotičnih pripomočkov ter igračk sta naše spolno življenje popeljali na neko novo raven. 42 odstotkov vprašanih priznava, da imajo doma vsaj eno izmed tovrstnih igračk in da jo redno uporabljajo. Pri ženskah je na prvem mestu pričakovano klasični vibrator s 85 odstotki. Zanimivo, 42 odstotkov jih ima v omari ali pod posteljo lisice. Sledijo vaginalne kroglice, analni čep itd.

Omenili smo seks po telefonu, a med najbolj neobičajne spolne prakse po mnenju 33 odstotkov vprašanih spada prav seks s spolnimi pripomočki. Za BDSM se jih je izreklo 19 odstotkov, devet odstotkov vprašanih pa je med najbolj nenavadnimi praksami v postelji doživelo dvojno penetracijo.

Iskanje spolnega partnerja

V nasprotju z resnimi zvezami je misija iskanje spolnega partnerja nekoliko drugačna. Na tem mestu seveda lahko govorimo o bežni romanci, avanturi oziroma ONS, kar pomeni seks za eno noč. Da bi imeli spolne odnose z osebo, ki bi jo spoznali na Urgenca.com, je priznalo 45 odstotkov vprašanih.

Še dodatnih 31 odstotkov jih ni bilo povsem prepričanih, a menijo, da bi po več srečanjih v živo šlo tudi to. Seveda takšen način spoznavanja morda ni za vse, tako jih 13 odstotkov meni, da jim je za kaj takšnega preveč nerodno. Niso pa rekli, da jih ne mika. Da tega ne bi storili nikoli, jih pravi 10 odstotkov.

ČASTIMO tridnevni preizkus Da ne bi vse ostalo zgolj pri vprašanjih, odgovorih in odstotkih, vam častimo BREZPLAČEN tridnevni preizkus portala Urgenca.com. Tako se lahko na lastne oči prepričate, da zadnja erotična knjiga, ki ste jo prebrali, ne prinaša zgolj fantazij avtorja ali avtorice, pač pa tudi popolnoma realne in uresničljive zgodbe. Napišite svojo še danes! PSSSTTT, za dame je uporaba portala povsem brezplačna vse do 31. 12. 2022.

Naročnik oglasnega sporočila je VENETICOM D.D.