Kaj nas še čaka v letu 2020

Oglasno sporočilo

Leto 2020 se približuje ciljnemu sprintu, vendar še ni reklo zadnje besede. V drugi polovici novembra se nekateri zvezdni vplivi sproščajo, tako bodo ljudje okoli nas po 22. manj maščevalni in zamerljivi.

Vendar nas bo po drugi strani že kmalu začelo prevzemati ljubosumje in različne ljubezenske zdrahe. Vpliv bo lahko v določenih pogledih ugoden za Škorpijone, še malo pa ne za Bike in Tehtnice, ki lahko tudi pričakujejo največ ljubezenskih težav.

Polna Luna na zadnji novembrski dan prinaša s seboj še zadnji letošnji Lunin mrk. To bo vrhunec in hkrati zaključek obdobja sprememb. Za mrke velja, da vedno presenetijo, in tudi ta ne bo izjema. Pričakovana so nihanja razpoloženja in lahko se zgodi, da nam bo v odločilnem trenutku zmanjkalo energije in bomo posledično doživeli poraz. Mrk bo močneje vplival na Dvojčke in Rake, slabo ga bodo prenašale tudi občutljive Ribe.

Praznični december se bo začel dokaj kaotično in začinjen s precej zmede. Največ pričakujemo od konjunkcije (srečanja) Saturna in Jupitra, ki se zgodi le enkrat na 20 let. Planet sreče in planet reda si bosta segla v roko. Če kdaj, potem lahko v dneh okoli tega datuma pričakujemo, da nam bo šlo malo bolj po sreči. Avtoritete vseh vrst nam bodo nekoliko bolj naklonjene, kakšna ovira bo izginila, dobro bomo sodelovali s starejšimi, modrejšimi in nadrejenimi.

Vpliv bo trajal že nekaj dni prej in še nekaj dni kasneje in bo ugoden za vsa znamenja horoskopa, posebno pa še za Strelce in Kozoroge. Sploh če so v zvezah (kar je sicer rahlo nenavaden par) ali kakorkoli sodelujejo, bodo našli nove možnosti za skupne uspehe. Ugodno bo za pravne zadeve, napredovanja, vsakršne formalne zaključke in reševanje najrazličnejših težav.

Če jih morda ta trenutek še nimate čez mero, lahko pričakujete, da boste med 5. in 10. decembrom dobili kakšno dodatno ali pa vam jo bodo naprtili drugi. Še zlasti Ovni boste mesec začeli brez svojega običajnega ognja, ki se bo aktiviral šele po 10.12.. Pazite, lahko vas bo zavesti!

14.12. se bo zgodil popolni Sončni mrk. To bo čas, ko bo treba vzeti vajeti v svoje roke in poskrbeti, da se spremembe zgodijo. Pomembno bo, da ne obupamo takoj, ampak vztrajamo do 21.12. Kar se ne bo zgodilo v tem času, se še lep čas ne bo. Odločnost bo na preizkušnji, skušnjave bodo velike, odpor do obveznosti pa močno povečan. Levi tvegate velik korak nazaj, če boste lahkomiselni, Devicam pa celotno dogajanje ne bo pisano na kožo, vendar boste v njem odkrile nepričakovane užitke.

Mesec december, z njim pa tudi leto 2020 se zaključuje s polno Luno v Raku (29.12.), ki bo prinesla zaključke na družinski ravni. Tik pred koncem leta boste dobili odgovore glede določenih stvari, ki ste jih naredili v življenju, pa še sami ne morete verjeti, da ste jih res. Od tega si lahko obetate praktične koristi.

Teodora s Kosmike, profesionalna astrologinja Kaj pa nas čaka v letu 2021?

Horoskop iz gibanja planetov razbere vse o vseh. A usoda vsakega človeka je dana z njegovim rojstnim datumom, zato se tudi profesionalen oseben horoskop izračuna za vsakega človeka posebej.

Predlagam, da se pripraviš na leto 2021. Naroči si svoj osebni horoskop s točnimi datumi in razlagami vseh pomembnejših dogodkov, ki te čakajo v 2021.

Samo novembra z 10% popustom!

Naročnik oglasnega sporočila je 12Media d.o.o.