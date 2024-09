Novi obraz glasbene zvezdnice: "Je to res ona?" #video

Letošnjo podelitev People's Choice Country Awards, nagrad za dosežke v kantri glasbi po izboru oboževalcev, je vodila legendarna pevka Shania Twain, ki se je v zavest globalne javnosti vpisala z uspešnicami, kot so Man! I Feel Like a Woman!, That Don't Impress Me Much in You're Still The One.

V Kanadi rojena glasbenica je za rdečo preprogo izbrala stajling po navdihu 60. let prejšnjega stoletja, ki ga je ob obleki iz džinsa poudarjala pričeska, toda največ pozornosti je pritegnil njen obraz.

Poglejte posnetek:

Na družbenih omrežjih je nemudoma završalo, da je 59-letnica videti precej drugače kot do zdaj in da si je verjetno privoščila lepotni poseg. "Res je žalostno gledati ženske, ki si tako dramatično spremenijo obraz," je zapisala neka uporabnica omrežja X, "Shania Twain je prelepa, a je sploh ne prepoznam več."

Shania Twain leta 2002 Foto: Guliverimage

Podobne reakcije so se vrstile tudi na Instagramu, kjer je Twain objavila svoje fotografije s podelitve. Med kritičnimi glasovi pa so se našli tudi odzivi sledilcev, ki se postavili na stran pevke. "Videti je čudovito, seveda pa ni več ista kot pri 25 letih," je zapisal eden od njenih sledilcev, drugi pa dodal: "Svoje mnenje lahko zadržite zase."

