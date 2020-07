Julijski horoskop

Oglasno sporočilo

Oven

Z nekom, ki vam je blizu, boste spreminjali dolgoročne načrte. Nepričakovani preobrati bodo terjali od vas, da se prilagajate, kakor se boste najbolje vedeli in znali. Ob dobrem sodelovanju in tolerantnosti bo rezultat zelo spodbuden.

Bik

Mučili vas bodo dvomi, težko boste prišli do preverjenih informacij. V financah boste gledali predvsem na prihranke, čeprav vam julij prinaša nekaj dobrih priložnosti za povečanje prihodkov. V medosebnih odnosih bodite predvsem prijazni.

Dvojčka

Bolj, ko boste poslušali nasvete in priporočila, bolj boste zmedeni in nesamozavestni. Julija bo najbolj prav tako, kot si boste zamislili sami. Sploh v ljubezenskih zadevah bo prihajalo do nepotrebnih sporov in razhajanj, če ne boste popolnoma zvesti sebi.

Rak

Julij ne bo primeren mesec za tveganja. Že tako ste radi bolj na varnem, tokrat pa vas bo mikalo hoditi po robu. Rezultati žal ne bodo mogli upravičiti svoje cene. Bolje se vam bo izšlo, če boste popravljali in izboljševali, kar že imate, tako čustveno kot finančno.

Lev

Motilo vas bo, ker se boste morali veliko ozirati na druge in se prilagajati. Občasno boste svoje obveznosti občutili kot breme, brez katerega bi bilo marsikaj lepše in lažje. A tekom meseca boste dobili tudi veliko potrditve in hvaležnosti za svoja odrekanja.

Devica

Prehitre odločitve in površno sklepanje vas lahko zapelje v slepo ulico. Če vam bo le uspelo malo pomisliti in premagati začetno ogorčenje, boste videli, da so stvari pravzaprav logične. In ravno to je vaša močna točka, kar vam odpira vrata tako glede financ kot tudi pri službi.

Tehtnica

Opažali boste nepravilnosti, vendar boste morali biti vztrajni, da se bo kaj premaknilo na bolje. V zasebnem okolju vam horoskop svetuje bolj nežen in diplomatski pristop. Vse, kar je povezano s službo in denarjem, pa bo slej, ko prej "zahtevalo" direktnost, morda tudi malce povzdignjen ton.

Škorpijon

Drugo za drugo boste urejali stvari v vsakdanjem življenju. Možno je, da se boste odločili prekiniti odnose ali dejavnosti, za katere boste ugotovili, da vam samo pobirajo energijo. Tako vam bo energija ostajala za prijetne stvari, ki vam jih v juliju ne bo manjkalo.

Strelec

Vse, kar boste naredili za druge, vas bo zelo osrečilo. Celo toliko se boste ukvarjali s tem, da vam bo zmanjkovalo časa zase. Dobro si označite roke, veljavnost dokumentov in podobne stvari. Horoskop vam toplo priporoča, da ta mesec ničesar ne urejate v zadnjem trenutku.

Kozorog

Poudarek tega meseca naj bo na času, ki ga preživite s svojimi najdražjimi. Partner, otroci, starši in zaupni prijatelji bodo imeli pričakovanja, ki vam bodo občasno zakomplicirala dan. Vendar je prav, da se potrudite. To vam bo prineslo največ zadovoljstva.

Vodnar

Ne bodite prezahtevni. Zapleti se bodo dogajali, ne glede na to, kako dobro se boste pripravili sami in koliko truda bodo vložili drugi. Poudarek naj bo na osebnih odnosih, zaupanju in toleranci. Če morate doreči kaj iz preteklosti, bo začetek meseca ugoden.

Ribi

Svojo zasebnost boste obranili pred nepovabljenimi očmi tudi tako, da boste počeli nekaj, kar vam ni v navadi. Kakšne manjše zdrahe ali spletke vam utegnejo nakopati nekaj težav. Sicer pa boste predvsem iz osebne sreče črpali energijo tudi za vsakdanje skrbi.

