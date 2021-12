Idealno darilo za vsako horoskopsko znamenje

Oglasno sporočilo

Večina ljudi se na horoskop zanaša, ko jih zanima, kako jim kaže v ljubezni, prijateljstvu, karieri, pri zdravju, uspehu, redki pa vedo, da jim podatek o tem, katero nebesno znamenje bodo obdarovali, lahko zelo pomaga pri izbiri darila. Če poznate lastnosti posameznega znamenja in kaj mu ugaja, lahko namreč pozabite na stresno ugibanje, ali boste izbrali pravo darilo za svojega obdarovanca. Vsakemu znamenju zodiaka namreč ustrezajo določena darila, s katerimi ne morete zgrešiti.

Oven

Ovnom vlada Mars, zato so poznani po svoji pustolovski žilici, tekmovalnosti, neustrašnosti ter težnji, da si vedno želijo zmagati, ne glede na vse. Ker so ponavadi športno aktivni, je primerna izbira zanje kakršnokoli darilo za aktivno preživljanje prostega časa, naj bo to oprema za fitnes, članarina za jogo, športna ura ali kos oblačil za aktivnosti na prostem. Če veste, da oven, ki ga poznate, ni preveč zagret za šport, pa mu lahko podarite lep kos oblačil za službo ali imeniten izdelek za opremo doma.

Bik

Bikom vlada Venera, planet ljubezni in lepote. Njihovo darilo naj vsebuje pridih nežnosti in narave. Veseli bodo na primer rož ali lončnice, ki bo v njihovo stanovanje vdahnila košček življenja. Ker uživajo v razkošju, pa se bodo razveselili prestižnega parfuma, razvajanja v spa centru ali umetelno izdelanega kopalnega plašča. Pa tudi z nakitom iz plemenite kovine ne boste zgrešili!

Dvojčka

Dvojčkom vlada planet komunikacije Merkur, zato bodo veseli darila, ki jim bo omogočal, da se bodo lahko izražali. Že lep kemični svinčnik in rokovnik jim bosta v veselje, če imate na voljo več sredstev, pa jim lahko podarite elektronski bralnik. Ker so dvojčki raziskovalci radovednega duha, jih boste osrečili tudi s kakšno dobro knjigo ali povabilom v neznano – izletom presenečenja.

Rak

Rakom vlada Luna, močno so povezani z domom in vsem, kar spada zraven. Zato je zanje idealno darilo, ki bo v veselje vsej družini, od nove ponve za palačinke, izdelovalnika vafljev do personaliziranega foto albuma z utrinki ali okvirjene družinske fotografije. Prav tako jim bo všeč povabilo na družinsko sankanje ali namizna igra za vso družino.

Idealno in hkrati unikatno darilo za vsako horoskopsko znamenje pa je lahko astrološka napoved Osebni letni horoskop 2022, ki je izdelana na podlagi točnih rojstnih podatkov posameznika in zato izjemno natančna. Obdarjencu bo razkrila, kdaj v prihodnjem letu bo imel dneve za uspeh, ljubezen, kdaj mora paziti in kdaj bo čas, da izkoristi priložnosti, ki se ponujajo.





Lev

Kot je Sonce, njihov vladar, središče vesolja, so levi radi v središču pozornosti. Zasijali bodo ob razkošnem darilu, ki bo njihov položaj še poudarilo, pa naj bo to modni kos kreatorja, ki ga obožujejo, steklenica prestižnega šampanjca, ličila ali česarkoli, kar se vam zdi preveč ekstravagantno. To bo pravo darilo za leve!

Devica

Nebesno znamenje, ki mu vlada planet inteligence Merkur, ima vedno zaposlene misli. Vsakršno darilo, ki bo spodbudilo njihove možgančke, je tako prava izbira, lahko je naročnina na križanke, kakšna dobra knjiga, morda tečaj za učenje tujega jezika ali prijava na kuharsko delavnico. Ker so device zelo prizemljene in v stiku z naravo, pa jim bo všeč tudi darilo v povezavi s tem. Naravna kozmetika ali tečaj, na katerem bodo izmojstrile svoje ročne spretnosti.

Tehtnica

Z vladarico Venero ob boku bo tehtnicam ustrezalo kakršnokoli umetelno izdelano darilo, od svilene bluze, dragocenega nakita, parfuma ali modnega dodatka. Razveselile se bodo tudi umetniškega dela, saj veliko tehtnic obožuje umetnost. Lahko jih povabite na imenitno večerjo v soju sveč ali na koncert, saj tehtnice po naravi obožujejo glasbo. Če to ni mogoče, pa jih presenetite z naročnino na glasbeno aplikacijo.

Škorpijon

Misterioznim in pronicljivim škorpijonom vladata tako Pluton, planet strasti in moči, kot pustolovski Mars. Razveselili se bodo posebnega kosa spodnjega perila ali personaliziranega darila, kot je ogrlica, oblikovana posebej zanje. Škorpijonke imajo ponavadi zelo rade usnje, zato bodo vesele lepe in kakovostne torbice ali jakne, če niste prepričani, ali jim bo všeč usnjena, pa lahko vselej stavite na kak drug material v črni barvi.

Strelec

Znamenje, ki mu vlada pozitiven in optimističen Jupiter, je znano po svoji potovalni žilici, zato bo njegovim predstavnikom prišlo prav vse v povezavi s tem. Od udobnih oblačil za na pot do kovčka za prtljago ali kar letalske vozovnice okoli sveta, takoj, ko bo to mogoče. Karkoli imate v mislih, mora biti praktično, saj strelci na prvo mesto postavljajo udobje, šele nato modo.

Kozorog

Praktičnim in ambicioznim kozorogom vlada Saturn, planet discipline. Zelo jim bo všeč darilo z zgodovinsko vrednostjo ali kakšnim globljim pomenom, morda kakšen vintage kos ali dobra knjiga. Ker imajo zelo izoblikovan okus, pa se bodo razveselili tudi bona za nakup po lastni izbiri ali za obisk muzeja.

Vodnar

Futuristični Uran vlada naprednim in uporniškim vodnarjem. Obožujejo tehnologijo, zato jih bo navdušilo kakršnokoli darilo, povezano z njo. Prav tako pa se zavzemajo za planet, zato jih bo razveselilo vabilo na ogled naravne znamenitosti ali dobrodelna donacija v njihovem imenu kakšni organizaciji, ki skrbi za čisto okolje. Zelo se bodo razveselili tudi darila iz obnovljivih virov.

Ribi

Ribam vladata planeta Neptun in Jupiter, ki krepita domišljijo in optimizem. Ribe se rade razvajajo, zato jih bo razveselilo kakršnokoli darilo, ki bo povečalo njihovo udobje in poskrbelo za razvajanje, od lepe posteljnine, udobnih copat do šumečih kopalnih kroglic. Kreativne in čustvene ribe se bodo razveselile tudi knjige s poezijo ali fotografijami ter vstopnic za ogled filma.

