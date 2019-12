Horoskop: najpomembnejše področje v letu 2020

Oglasno sporočilo

Leto 2020 bo v znamenju Saturna, planeta resnosti in odgovornosti. To bo vplivalo na ves horoskop. Pojavila se bo nujnost, da nekaj spremenimo, da se uklonimo določenim pravilom, tako bomo lahko uspešni. Poudarki bodo različni za vsako znamenje horoskopa, pravi čas za spremembo pa bo za vsakega posameznika drugačen.

Oven

Glavno področje bo razčiščevanje odnosov s pomembno moško osebo. Na splošno bo precej nihanja in tudi precej neizkoriščenih priložnosti. April bo pomemben mesec, marsikaj se bo ponudilo, vendar boste brez prave moči za ukrepanje. Potrebovali boste veliko časa, da bi v sebi predelali informacije. Navsezadnje pa bo zunanji dogodek sprožil spremembe in takrat vam bodo vsa nakopičena spoznanja prišla še kako prav.

Želite natančnejši horoskop, narejen samo za vas na podlagi rojstnega datuma? Vas zanimajo točni datumi prelomnic in napoved za različna področja, od ljubezni, službe, počutja pa vse do družabnega življenja in osebnih ciljev? Naročite si Premium osebni horoskop

Bik

V ospredju bo vprašanje pripadnosti in vaše vloge v pomembnih odnosih. Spremembe se bodo dogajale počasi, večkrat boste potrebovali mir in čas zase. Ženske bikice boste imele več vpliva na dogajanje od moških pripadnikov znamenja, oboji pa se ne boste mogli izogniti temu, kar od vas pričakujejo drugi. Čustveno stabilnost boste iskali tudi zunaj ljubezenskih in družinskih odnosov, zato bodo take in drugačne spremembe na tem področju neizbežne.

Premium osebni horoskop. Želite natančnejši horoskop, narejen samo za vas na podlagi rojstnega datuma? Vas zanimajo točni datumi prelomnic in napoved za različna področja, od ljubezni, službe, počutja pa vse do družabnega življenja in osebnih ciljev? Naročite si

Dvojčka

Najpomembnejše dogajanje se bo razvijalo okoli službenih in denarnih vprašanj. V ospredju bodo pravne zadeve, sicer pa vam bo nasvet strokovnjaka ob pravi priložnosti prinesel trajen uspeh in zadovoljstvo. Večji del leta bo v znamenju vztrajnih prizadevanj in izboljševanja. Mikavne priložnosti se bodo pojavljale in vam obljubljale novosti in vznemirjenje. A le redko katera med njimi bo vredna truda, večinoma bodo le prazne obljube.

Premium osebni horoskop. Želite natančnejši horoskop, narejen samo za vas na podlagi rojstnega datuma? Vas zanimajo točni datumi prelomnic in napoved za različna področja, od ljubezni, službe, počutja pa vse do družabnega življenja in osebnih ciljev? Naročite si

Rak

Preteklost vas še lep čas ne bo spustila iz svojih krempljev. Dokler se ne boste sprijaznili, da je nekaj nujno, boste imeli precej polno glavo skrbi in razmere se nikakor ne bodo ustalile. Naposled boste pač morali ugrizniti v kislo jabolko in šele s tem se vam bo odprla pot napredka in sprememb. Osrednje področje bodo tako vaše želje za prihodnost, vendar se bodo uresničile na povsem drugačen način, kot ste načrtovali.

Premium osebni horoskop. Želite natančnejši horoskop, narejen samo za vas na podlagi rojstnega datuma? Vas zanimajo točni datumi prelomnic in napoved za različna področja, od ljubezni, službe, počutja pa vse do družabnega življenja in osebnih ciljev? Naročite si

Lev

V letu 2020 se bo marsikaj vrtelo okoli financ, s tem da boste morali najprej urediti vse tisto, kar ste dlje časa puščali odprto. Pred februarjem vam nikakor ne bo uspel korak naprej, nekateri pa boste zares zadihali šele oktobra. Finančne priložnosti in stvari, ki bi jih radi počeli, se vam bodo ves čas zdele na dosegu roke. A ne prepuščajte se sanjarjenju. Do njih bo dolga pot in prav nobena bližnjica vas ne bo hitreje pripeljala do cilja.

Premium osebni horoskop. Želite natančnejši horoskop, narejen samo za vas na podlagi rojstnega datuma? Vas zanimajo točni datumi prelomnic in napoved za različna področja, od ljubezni, službe, počutja pa vse do družabnega življenja in osebnih ciljev? Naročite si

Devica

Najpozneje do konca julija boste morali sprejeti pomembno odločitev. Kar se bo dogajalo v drugi polovici leta, bodo le še bolj ali manj uspešni poskusi popravljanja smeri. Do sredine pomladi vaša volja nikakor ne bo prišla do izraza, ker bodo v igri močnejši interesi. Nato pa bo vse odvisno od vas, kar bo spet precej obremenjujoče, čeprav na drugačen način. Vendar srednje poti ni in na neki točki v letu 2020 boste nepreklicno izbrali smer za več let v prihodnosti.

Premium osebni horoskop. Želite natančnejši horoskop, narejen samo za vas na podlagi rojstnega datuma? Vas zanimajo točni datumi prelomnic in napoved za različna področja, od ljubezni, službe, počutja pa vse do družabnega življenja in osebnih ciljev? Naročite si

Ekipa Kosmike vam želi vesele praznike in vse dobro v letu 2020.

Tehtnica

Najpomembnejši dogodki leta 2020 bodo pokazali, kdaj in kako se znate postaviti zase. Več ljudi vam bo na različne načine poskušalo pomagati in svetovati, a morate se zavedati, da samo vi zares veste, kaj je dobro za vas. Čeprav je videti, da navsezadnje področje odnosov ne bo utrpelo resnejših posledic, pa bodo nekateri spori preprosto neizbežni. Leto 2020 bo zahtevalo od vas, da preuredite meje in zahteve, ki ste jih doslej postavljali svetu.

Premium osebni horoskop. Želite natančnejši horoskop, narejen samo za vas na podlagi rojstnega datuma? Vas zanimajo točni datumi prelomnic in napoved za različna področja, od ljubezni, službe, počutja pa vse do družabnega življenja in osebnih ciljev? Naročite si

Škorpijon

Tokrat ne boste vedeli, kaj si želite. Največje razočaranje leta 2020 bo pravzaprav to, da se vam bo želja izpolnila, vendar novo stanje preprosto ne bo sprejemljivo. Čas bo za inventuro na čustvenem področju in nekateri ljudje bodo dobili čisto drugačno vlogo v vašem življenju. Včasih boste samozavestno držali vse niti v svojih rokah, spet drugič bo vsega preveč, vam pa bo manjkalo volje in energije, da bi sploh razpletali ta klobčič.

Premium osebni horoskop. Želite natančnejši horoskop, narejen samo za vas na podlagi rojstnega datuma? Vas zanimajo točni datumi prelomnic in napoved za različna področja, od ljubezni, službe, počutja pa vse do družabnega življenja in osebnih ciljev? Naročite si

Strelec

Glavna rdeča nit leta 2020 bo denar, način, kako ga služite in kako zapravljate. Že pred sredino leta prihaja razočaranje. Nekdo vam bo obrnil hrbet in najboljše, kar boste lahko naredili, bo, da se sprijaznite. Kot boste ugotovili v nadaljnjih dveh mesecih, položaj vendarle ne bo tako slab, čeprav bo daleč od tega, kar ste si želeli. Bodite pozorni na ponujeno priložnost, ki bo sicer terjala veliko truda, vendar obeta tudi lepe finančne koristi.

Premium osebni horoskop. Želite natančnejši horoskop, narejen samo za vas na podlagi rojstnega datuma? Vas zanimajo točni datumi prelomnic in napoved za različna področja, od ljubezni, službe, počutja pa vse do družabnega življenja in osebnih ciljev? Naročite si

Kozorog

Vaše težave se bodo končale in avtoriteta, ki je bila doslej tako pomembna, bo med letom 2020 izgubljala pomen. Marsikaj se bo postavilo na glavo, še posebno pa način, kako sprejemate odločitve. Vaše prioritete se bodo spremenile, nastalo pa bo tudi več prostora za tisto, kar ste si že od nekdaj želeli početi. Tudi če se bo leto začelo brez posebnih ognjemetov veselja in sreče, boste iz meseca v mesec na boljšem in bolj zadovoljni.

Premium osebni horoskop. Želite natančnejši horoskop, narejen samo za vas na podlagi rojstnega datuma? Vas zanimajo točni datumi prelomnic in napoved za različna področja, od ljubezni, službe, počutja pa vse do družabnega življenja in osebnih ciljev? Naročite si

Vodnar

Ženska, ki je doslej igrala pomembno vlogo v vašem življenju, vam bo v letu 2020 pokazala zobe. Njene omejitve so tiste, brez katerih ne boste mogli, pa če se boste še tako trudili. Osebna rast bo ves čas v ospredju, ves čas se boste trudili, da bi postali človek, kakršen ste vedno hoteli biti. Vendar se bo zdaj to zdaj drugo prerinilo na pomembnejše mesto, zato boste le redko lahko počeli to, kar si zares želite. Kljub temu boste dobro založeni z voljo in optimizmom.

Premium osebni horoskop. Želite natančnejši horoskop, narejen samo za vas na podlagi rojstnega datuma? Vas zanimajo točni datumi prelomnic in napoved za različna področja, od ljubezni, službe, počutja pa vse do družabnega življenja in osebnih ciljev? Naročite si

Ribi

Najpomembnejše dogajanje v letu 2020 se bo vrtelo okoli ljubezni. Če imate slabe izkušnje iz preteklosti, jih boste končno lahko predelali in naredili korak naprej. Nekateri pa boste v tem letu šele doživeli slabo izkušnjo. A ker ne boste dovolili, da bi vas to ustavilo, se boste raje naučili pomembne lekcije in se odpravili novim obzorjem naproti. V nekaterih obdobjih bo tempo tako hiter, da si boste težko vzeli čas zase.

Premium osebni horoskop. Želite natančnejši horoskop, narejen samo za vas na podlagi rojstnega datuma? Vas zanimajo točni datumi prelomnic in napoved za različna področja, od ljubezni, službe, počutja pa vse do družabnega življenja in osebnih ciljev? Naročite si

Naročnik oglasne vsebine je Kosmika.