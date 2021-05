Horoskop: ljubezenski pari

Oglasno sporočilo

Številni slavni in povsem običajni ljudje se tudi po ljubezenske nasvete zatečejo k astrologiji. Med seboj smo si različni in tudi ljubezen lahko dojemamo vsak po svoje. Za dva človeka, ki se lahko v začetku noro privlačita, je lahko ljubezen popolnoma različen pojem in v tem primeru tudi zveza ne bo zdržala, razlaga priznana slovenska astrologinja Teodora s Kosmike. Kako se torej ujemamo med seboj?

Preden se lotimo astroloških parov, kot jih Teodora opisuje v svoji skupini Astrologija za lepši vsakdanjik na Facebooku, najprej poglejmo, katerim elementom pripadajo znamenja.

Ognjena znamenja so: oven, lev, strelec.

znamenja so: oven, lev, strelec. Zemeljska znamenja so: bik, devica, kozorog.

znamenja so: bik, devica, kozorog. Zračna znamenja so dvojčka, tehtnica, vodnar.

znamenja so dvojčka, tehtnica, vodnar. Vodna znamenja so rak, škorpijon, ribi.

Ogenj in zemlja: strogo nadzorovano hrepenenje

Dinamična ognjena energija ovna, leva in strelca kaže na zahteven par s statično energijo zemlje in njenih predstavnikov: bika, device in kozoroga. Spontanost ognja, ki si želi življenja in išče smisel, trči s previdnostjo zemeljskega partnerja, ki z obema nogama stoji trdno na tleh. Za ognjeno energijo rutinsko in običajno življenje pomeni stagnacijo, dolgčas in depresijo. Zemeljska energija daje veliko varnosti, a veliki načrti ognjene energije se ji zdijo kot piš vetra in izgubljanje časa.

Medtem ko ogenj vidi življenje tako, kot bi lahko bilo, zemlja vidi realno to, kar je. Zato se pojavijo težave, kako se medsebojno uskladiti. Zemlja zlahka pogasi ogenj, spodkoplje ognjeni optimizem, ga podcenjuje in mu vzame pogum. Ogenj pa lahko zažge zemljo, pretrese njeno varnost in rutino, v kateri je. Če pa zemlja sprejme vizijo prihodnosti svojega nekonvencionalnega partnerja in se ogenj nasloni na praktičnost zemlje, lahko skupaj uresničita velike ideje.

Ogenj in zrak: vrtiljak strasti in domišljije

Oven, lev in strelec bodo odličnega partnerja za trajno ljubezensko razmerje našli v znamenju dvojčkov, tehtnice in vodnarja. Ogenj ne more goreti brez zraka, zračni partner s svojimi idejami in osebnostjo prižge vizije, načrte in žar srca svojega ognjenega partnerja. Navidezno hladna zračna znamenja živijo v svetu razuma in intelektualnih idej. Z ognjenim partnerjem, njegovo spontanostjo in pogumom se bo ta zračna energija sprostila. Življenjskim izkušnjam bo odprla svoje srce, ne samo uma.

Ognjena znamenja rada dobijo potrditev, zračna znamenja pa bodo vedno našla prave besede, s katerimi bodo pohvalili in motivirali energijo ognja. Kombinacija teh energij je zelo dinamična, premična, radovedna in polna načrtov. Odlično motivirajo drug drugega v življenju. Včasih jim primanjkuje praktičnosti, nikoli prijateljev, potovanj, idej in radosti življenja. Ti pari so kot vrtiljak strasti in domišljije, vedno poln novosti, in večinoma jim ni dolgčas.

Ogenj in voda: vrela čustva

Ogenj in voda sta energiji izziva, saj lahko druga drugo uničita. Voda lahko ugasne ogenj, ogenj pa lahko segreva vodo, dokler ne izhlapi. Ognjenih ovnov, levov in strelcev ni preprosto povezati z vodnimi raki, škorpijoni in ribami. A kot ogenj zavre vodo, v kateri lahko skuhamo kaj dobrega, tako lahko tudi ta par zgradi uspešen, hranilen odnos. Ognjeni partner je kot dinamični prevodnik, ki premika zvezo. Posebnost energije vode je, da vedno najde pot, tako bo s subtilno manipulacijo občutkov spretno zaustavila na videz dominantno ognjeno energijo.

Ognjena znamenja so zelo neposredna, včasih pregroba za tankočutno energijo vode. Ogenj s svojimi vizijami in dinamičnim tempom življenja lahko preveč izčrpa vodna znamenja. Vodna znamenja občasno potrebujejo samoto, utihnejo in se umaknejo v svoj notranji svet. Ekstrovertirana ognjena znamenja pa to težko prenašajo, to je tisto, kar ugasne njihov žar. Ko podivjajo čustva vode, lahko ognjena znamenja pretirano dramatizirajo in tako nastanejo veličastni prepiri z veliko solzami. Te zveze so razburljive, polne strasti in brbotajočih občutkov. Odigravajo se v stalnem nihanju senzacionalnih poletij in zim, vedno v nekoliko dramatičnih razpoloženjih.

Zemlja in zrak: praktičnost v službi idej

Čeprav niso idealna mešanica energij, ko beseda nanese na ljubezenske pare, zemeljska znamenja bik, devica in kozorog vseeno lahko dosežejo uspešen odnos z znamenji dvojčkov, tehtnic ali vodnarjev. Razum in objektivnost zračnega partnerja bosta dobila podporo v zemeljski praktičnosti. Vendar pa je lahko dinamična energija zraka prehitra, bolj radovedna in nagnjena k novemu, kar pa ne ustreza okusu zemeljskega partnerja. Vse to lahko povzroča negotovost, tudi jezo.

Temeljitost, diskretnost in previdnost zemeljskega partnerja pa predvsem moti zračna znamenja. Ko jih ljubezen prisili v kompromise, bo zemlja pomagala zraku praktično uporabiti njegove komunikacijske spretnosti in družbeno zavest. Skupaj lahko gradita družbeni status in se vzpenjata po lestvici uspeha. Idealizem in znanje zračnega partnerja lahko spodbuja in motivira zemeljsko energijo. Skupaj lahko ustvarjata in spoznavati plati življenja, saj zračna znamenja ne bi znala sama. Take zveze so zelo uspešne, če partnerjema uspe določiti skupni cilj in se truditi zanj.

Zemlja in voda: magični realizem

Biki, device in kozorogi lahko dosežejo zelo stabilen in uspešen odnos z raki, škorpijoni ali ribami. Voda kot element v naravi nima trdne oblike, zato se prilagaja zunanjim oblikam, na primer v steklenici ali rečnem koritu. Zemlja vodi daje obliko in stabilnost. Kot zemljo napaja dež, da zacveti v plodna polja in dišeče travnike, ravno tako se dopolnjujeta elementa zemlje in vode.

Partner elementa vode prinaša življenje, ustvarjalnost in občutke stabilni energiji zemlje. Partner zemeljske energije pa določi obliko in namen – cilj, ki bo usmerjen v ustvarjalnost in moč občutkov partnerja elementa vode. Skupaj ustvarjata stabilno življenje, ki ima trdno podlago in je prežeto z globokimi občutki. To je poduhovljena resničnost, ki prinaša čustveno in materialno varnost. Takšne zveste so predane in dolgotrajne, brez velikih razburjenj in drame. Energija vode zna razvedriti občasno turobno razpoloženje zemeljskega partnerja. Občasno čustveno kapricioznost – muhavost vode pa bo zemeljski partner potrpežljivo in vztrajno prizemljil.

Zrak in voda: razum in čustva

Razuma in čustev ni tako preprosto uskladiti. Videti je, da so kot na gugalnici! Dvojčki, tehtnice in vodnarji na eni strani, na drugi pa so raki, škorpijoni in ribe. Bližino je mogoče doseči s premišljenim in intuitivnim iskanjem pravih besed, poti in pravih stvari. Ravnotežje je mogoče doseči s premišljenostjo in intuitivnim iskanjem pravega načina in s pravilnimi pristopi k stvarem.

Zračna znamenja živijo v svojih glavah, vodna pa v maternici, v drobovju in v globini duše. Drug drugemu lahko pomagajo s tem, da se najdejo na pol poti: v srcu! Zračna znamenja želijo besedna čustva in včasih ne morejo razumeti neverbalnih čustvenih sporočil vodnih partnerjev. Vodni partner ne zmore izraziti bogastva občutkov notranjega sveta, v katerem živi, zato se čudi nerazumevanju zračnega partnerja, ki živi predvsem v svetu idej. Te pare bodo uskladili skupni interesi, v katere globoko verjamejo, in ideje, ki se jim bodo čustveno predali.

Pogosto so to umetniške ideje, duhovnost ali globoka vera v plemenite ideale, ki so hrbtenica njihove povezanosti.

