Horoskop: kako dobro ti gre letos?

Oglasno sporočilo

Glavna lekcija: organizacija.

Ovni ste polni energije, ne slovite pa kot taktični velemojstri. Zdaj je zagotovo že jasno, da je leto 2020 zahtevalo tudi nekaj korakov v to smer. Če že ne do mojstrstva, pa vsaj do osnov vsakdanje organizacije.

Če si lekcijo opravil/a, bo tvoje vsakdanje življenje kljub sprotnim izzivom potekalo dokaj gladko. Tvoj temperament bo zmanjšan, zato ti bodo kompromisi in dogovarjanje z drugimi prinesli veliko dobrega.

Če je nisi opravil/a, lahko pričakuješ večje težave z izbruhi jeze. Mučil te bo občutek, da ti nadzor polzi iz rok, dvomi o lastnem uspehu in posledično težka občutja. Potrudi se, da čim prej spraviš stvari v red!

Želiš osebni horoskop z navodili za uspešno leto 2021 - posebej zate? Naroči ga tukaj.

Glavna lekcija: vztrajnost.

Biki ste znani kot trmasti, a leto 2020 te je preizkušalo na nov način in te morda celo spravilo v dvome glede nekaterih temeljnih vrednot. Popustiti ali ne popustiti, to je zdaj vprašanje. A hroskop odločno odkimava. V 2020 popuščanje ni (bila) prava pot!

Če si lekcijo opravil/a, se bo napetost počasi začela sproščati. Prihajaš na sled dobrega občutka, okrepljene samozavesti in tudi materialni rezultati se bodo postopoma pokazali. V središče pozornosti vstopajo medosebni odnosi.

Če je nisi opravil/a, lahko pričakuješ več zmedenosti. Zahteve bodo nerazumno visoke, saj so tvoji temelji napačni. Pojavljale se bodo različne težave, ki ti bodo načele samozavest. Naredi korak nazaj in popravi napako, zaradi katere se je vse začelo.

Želiš osebni horoskop z navodili za uspešno leto 2021 - posebej zate? Naroči ga tukaj.

Glavna lekcija: samost.

Dvojčki ste družabna bitja, radi imate raznolikost in stalne spodbude. Zagotovo ste med tistimi, ki vas je krčenje družabnega življenja v letu 2020 najbolj prizadelo. A po drugi strani imate dovolj bogato osebnost, da ste lahko prav zadovoljni tudi, če ste čisto sami.

Če si jo opravil/a, si odkril/a nove stvari, ki te veselijo, in si z njimi polepšal/a vsakdanjik tudi med obdobji karantene. Normalno je, da je prihajalo do trenj v medosebnih odnosih, saj ti ustreza več raznolikosti, vendar ni prišlo do zamer, ločitev ipd.

Če je nisi opravil/a, moraš biti ta hip še pošteno sit/a vseh, ki te obkrožajo. V svoji okolici (leta 2020 so bile te možnosti res omejene) iščeš nekaj, kar bi moral/a najti v sebi, zato nezadovoljstvo narašča, volje pa je vedno manj.

Želiš osebni horoskop z navodili za uspešno leto 2021 - posebej zate? Naroči ga tukaj.

Glavna lekcija: pametno oceni svoje sposobnosti.

Vse bi naredili za ljudi, ki jih imate radi. Že res, da je to ozek krog, a v letu 2020 bi se Raki vseeno morali naučiti, da vsega ne morete sami. Še posebno ob takšnem nihanju razpoloženj, ko imate izrazite vzpone z ogromno energije in po drugi strani obdobja na meji depresije.

Če si lekcijo opravil/a, imaš dober vzorec za naprej. Tudi leto 2021 ne obeta brezdelja, zato se le drži dobre prakse! V veselje pa ti bo tudi spoznanje, da te ljudje, ki jim daš zadolžitve, prosiš za pomoč ali celo prijazno zavrneš njihove zahteve, zato nimajo nič manj radi.

Če je nisi opravil/a, tako ali tako nimaš časa za branje horoskopa, saj si do vratu v delu. Čas je za krizni management in nekatere zahteve bo treba postaviti kar ostro. Če vseeno misliš vse narediti sam/a, pa bo še začetek leta 2021 v znamenju naglice in zamujenih rokov.

Želiš osebni horoskop z navodili za uspešno leto 2021 - posebej zate? Naroči ga tukaj.

Glavna lekcija: prepuščanje.

Leto 2020 je Leve v glavnem že pripeljalo do točke, ko lahko uživate v sadovih svojega dela ali pa v naklonjenosti nekoga drugega. Čeprav imate radi vse niti v svojih rokah, ste (bi) morali v letu 2020 marsikdaj prevzeti bolj pasivno vlogo.

Če si lekcijo opravil/a, te čaka prijetnih nekaj tednov do konca leta in ležeren skok v 2021. Imaš zdravo samozavest in ne pretiravaš, zato je nastalo ugodno vzdušje, v katerem se tudi drugi dobro počutijo.

Če je nisi opravil/a, pa pomeni, da zahtevaš preveč ali premalo. Ali deluješ razvajeno in povzročaš konflikte, ali pa se skrivaš za lastno skromnostjo in nočeš vzeti, kar ti je ponujeno. V vsakem primeru imaš problem z egom, ki ga je treba čim prej rešiti!

Želiš osebni horoskop z navodili za uspešno leto 2021 - posebej zate? Naroči ga tukaj.

Glavna lekcija: sproščenost.

V 2020 je bila zelo pomembna lekcija za Device, da se naučite popustiti, spustiti svoja merila in najti nov način sprejemanja. Pomemben del tega je tudi odnos do lastnega telesa, intimnosti in možnosti, ki so se ponudile, pa morda niso bile čisto v skladu s pričakovanji.

Če si lekcijo opravil/a, lahko mirno rečeš, da je za teboj uspešno leto. Zdaj lahko vidiš, da včasih celo ti ne veš vsega in da to še ne pomeni katastrofe. Prav nasprotno, marsikdaj ti je prineslo nepričakovano dobre rezultate, nova prijateljstva in dobro vzdušje.

Če je nisi opravil/a, te najbrž muči živčnost in zmanjkuje ti možnosti, kako bi še lahko prevzel/a krmilo dogajanja v svoje roke. Mučiš se za nedosegljiv cilj, tvoja energija se porablja v prazno, nastajajo konflikti. Skrajni čas je, da spustiš svoja merila.

Želiš osebni horoskop z navodili za uspešno leto 2021 - posebej zate? Naroči ga tukaj.

Glavna lekcija: nadzor.

Tehtnice ste morale v letu 2020 narediti velik korak na področju kontrole svojih čustev in utrditi podobo, ki jo kažete svetu. Morda je bilo res nekaj grenkih trenutkov, ko ste morali z razumom nadvladati srce, a rezultat je vreden truda.

Če si lekcijo opravil/a, se je tvoja pozicija avtoritete utrdila. To pomeni dobre novice za službo, starševstvo in vse tisto, kjer je pomembno, da te drugi ubogajo. Čaka te umirjen konec leta, pričakuješ pa lahko tudi sproščanje napetosti na čustvenem področju.

Če je nisi opravil/a, bo potrebno precej bolj očitno "napasti" pozicijo moči. V letu 2021 ni priporočljivo, da zgolj slediš, saj je to tvoje leto, ko lahko opozoriš nase in narediš pomembne korake. A kako, če pustiš, da drugi pometajo s teboj?

Želiš osebni horoskop z navodili za uspešno leto 2021 - posebej zate? Naroči ga tukaj.

Glavna lekcija: odločnost.

Škorpijoni ste bili v letu 2020 postavljeni pred hitrejši tempo odločanja, kot bi vam ustrezal. Morali ste zelo zaupati v svojo notranjo moč in se marsikdaj zanesti zgolj na intuicijo. Do sem vam je zagotovo že jasno, kako uspešni ste bili pri tem.

Če si lekcijo opravil/a, te sicer še vedno čaka pestro dogajanje, vendar ni strahu, da bi te zmlelo pod seboj. Jasno je, da imaš vse pod nadzorom in prav tako se že vidi, da gredo stvari v pravo smer. Zdaj je čas, da začneš delati na ravnovesju med različnimi področji (delo in dom, čustva in denar).

Če je nisi opravil/a, so nekatere priložnosti pač zamujene in s tem se nima več smisla obremenjevati. Zdaj moraš upoštevati še neke druge ljudi ali okoliščine, zato je malo težje. Še vedno pa je mogoče, da si pred koncem leta prideš na čisto!

Želiš osebni horoskop z navodili za uspešno leto 2021 - posebej zate? Naroči ga tukaj.

Glavna lekcija: iznajdljivost.

Strelci ste na čelu ljudi, ki so jim omejitve najmanj pisane na kožo. Obenem pa ste tudi med najbolj iznajdljivimi in to je tista sposobnost, na katero bi lahko stavili največ. V tem primeru dobro veste, da možnosti vedno so, če jih znamo najti in izkoristiti.

Če si lekcijo opravil/a, lahko mirno rečeš, da je za teboj uspešno leto. Zdaj lahko vidiš, da včasih celo ti ne veš vsega in da to še ne pomeni katastrofe. Prav nasprotno, marsikdaj ti je prineslo nepričakovano dobre rezultate, nova prijateljstva in dobro vzdušje.

Če je nisi opravil/a, te najbrž muči živčnost in zmanjkuje ti možnosti, kako bi še lahko prevzel/a krmilo dogajanja v svoje roke. Mučiš se za nedosegljiv cilj, tvoja energija se porablja v prazno, nastajajo konflikti. Skrajni čas je, da spustiš svoja merila.

Želiš osebni horoskop z navodili za uspešno leto 2021 - posebej zate? Naroči ga tukaj.

Glavna lekcija: stanovitnost.

Leto 2020 vas je kar pretresalo. Čeprav Kozorogi veljate za najbolj stanovitne v horoskopu, vas je marsikdaj spravilo v skušnjavo, da bi odnehali. Nepričakovanih sprememb ni manjkalo, pa tudi kakšna slaba novica vam je spodkopala tla pod nogami.

Če si lekcijo opravil/a, ti je nekaj stvari precej bolj jasno in lahko rečeš, da tvoj trud ni bil zaman. Nekateri odnosi, navade in rutine enostavno niso prestali testa. A zdaj bo čas, da ti to prinese olajšanje in sprostitev. Ubranil/a si, kar ti je v življenju pomembno.

Če je nisi opravil/a, te čaka vrtinec sprememb, ki ne bodo najbolj naklonjene tvojim željam. Morda se trudiš v napačni smeri ali pa nimaš dovolj jasnih prioritet. Lahko so se zamajali temelji tvojega vsakdanjega življenja, a zdaj lahko le čakaš, kakšen bo izid.

Želiš osebni horoskop z navodili za uspešno leto 2021 - posebej zate? Naroči ga tukaj.

Glavna lekcija: iznajdljivost.

V letu 2020 ste morali (morate) Vodnarji odkriti nove načine, kaj početi z obstoječimi možnostmi. Kot lahko vidite, je ponudba daleč od idealne. Tudi čez leto je bilo stalno nekaj, na kar ste se morali ozirati, tako da težko rečemo, da ste dihali s polnimi pljuči.

Če si lekcijo opravil/a, se najbrž čudiš zgornjim vrsticam. Zavedaš se omejitev, vendar ti ne predstavljajo popolne blokade za vse, kar želiš početi. Tudi dolgoročne obveznosti, kot je npr. skrb za sorodnike ali vzgoja otrok, so olajšane.

Če je nisi opravil/a, je zdaj zadnji čas, da se je lotiš. Morda potrebuješ samo miselni preskok ali kakšno idejo iz dobre prakse. Čim prej zavihaj rokave in izkoristi optimizem, saj bo proti koncu leta spet zmanjšan, obveznosti pa bodo večje in zahtevnejše.

Želiš osebni horoskop z navodili za uspešno leto 2021 - posebej zate? Naroči ga tukaj.

Glavna lekcija: zaveza.

Za Ribe je leto 2020 prelomnica, ko ste bodisi sklenili partnerstvo (ljubezensko, prijateljsko, poslovno) ali pa ga še lep čas ne boste. V ospredju je vprašanje zaupanja, s tem da so pretekle negativne izkušnje pridobile na teži in vam nikakor ni bilo vedno lahko.

Če si lekcijo opravil/a, se pripravi na »nizki štart« v letu 2021. Veliko pozitivnih občutij prihaja iz zadovoljstva nad lastnim napredkom in spremembami. Misel o tem, da je v dvoje lepše, se bo potrdila, zaupanje se bo povečevalo.

Če je nisi opravil/a, se najbrž počutiš precej zafrustrirano. Namesto da bi opravil/a s svojimi negativnimi občutki, so se le še povečali in tvoje možnosti za povezovanje se zmanjšujejo. Če se stalno počutiš kot žrtev, si lahko 100%, da nisi na pravi poti!

Želiš osebni horoskop z navodili za uspešno leto 2021 - posebej zate? Naroči ga tukaj.

eodora s Kosmike, profesionalna astrologinja

Horoskop iz gibanja planetov razbere vse o vseh. A usoda vsakega človeka je dana z njegovim rojstnim datumom, zato se tudi profesionalen oseben horoskop izračuna za vsakega človeka posebej.

Predlagam, da se pripraviš na leto 2021. Naroči si svoj osebni horoskop s točnimi datumi in razlagami vseh pomembnejših dogodkov, ki te čakajo v 2021.

Samo novembra z 10% popustom!

Naročnik oglasnega sporočila je 12MEDIA d.o.o.