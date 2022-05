Horoskop: kaj vam prinaša maj? Osupnili boste!

Oglasno sporočilo

Maja bomo pod vplivom velikih energijskih premikov in retrogradnosti. Pozitivna planeta, Venera in Jupiter, začenjata nov cikel, 2. oziroma 10. maja namreč vstopata v ognjenega ovna. Začenja se štirimesečno obdobje, v katerem bomo kot magnet za obilje in družbeno podporo, ambiciozni bomo in brez zadržkov bomo sledili svojim ciljem.

Retrogradnost Merkurja, ki se začne 10. maja v dvojčkih in konča 3. junija v biku, nam, kot vedno, prinaša posebno lekcijo. Tokrat bo pred nami izziv, da na stvari pogledamo z druge perspektive. Tako nam bo Merkur v povezavi s Saturnom pomagal razločiti, kaj je koristno za nas in kaj ne, da bomo lahko napredovali.

Lunina predstava se bo začela 16. maja – v obliki izjemno močnega popolnega luninega mrka in s polno luno v škorpijonu. Dogodek, ki prinaša tudi energijo Saturna, ne bo za tiste s šibkim srcem. Obeta se nam zelo čustvena življenjska sprememba, ki bo vrgla senco na pomembno področje ali osebo v našem življenju. V tej igri ne bomo imeli pravice do vodstva, najbolje, kar lahko storimo, je, kot ob vsakem mrku, da se prepustimo vodstvu vesolja. Prijazen opomnik, da mrki prinašajo spremembo, o kateri se ni mogoče pogajati, saj je najvišja pot, ki jo je treba sprejeti, predaja višjim silam v igri.

Poglejte, kaj se obeta vašemu astrološkemu znamenju!

Oven

Maj vam prinaša najpomembnejši dogodek leta 2022 – planet sreče Jupiter vstopa v vaše znamenje, kjer bo ostal vse do 27. oktobra. Napoveduje veliko obdobje rasti, v katerem vam bo vesolje pomagalo. Razširili boste svoje ambicije po uspehu. Pazite le pri načrtovanju in dogovorih z ljudmi med 10. in 20. majem, ko je Merkur retrograden v vaši tretji hiši komunikacije. Dobro se prepričajte, ali res razumete stališče druge osebe, preden se dogovorite za karkoli.

Bik

Ker sonce večino meseca osvetljuje vaše znamenje, bo maj za vas ploden mesec. Vesolje vas bo ves mesec spodbujalo k velikim spremembam. Bodite odprti za usklajevanje z vesoljskimi ritmi ter delajte in glejte na stvari z različnih zornih kotov. Lunin mrk 15. maja prinaša neizbežne spremembe v nekatere vaše povezave z najbližjimi. Retrogradni Merkur, ki vstopi v vaše znamenje 22. maja, bo lahko zelo koristen, ko bo treba narediti bilanco, zakaj vlagate svoj čas in energijo v določene ljudi.

Dvojčka

Maja se dvojčkom obeta velika introspekcija, podzavest vam bo govorila, da upočasnite ritem in se napolnite z energijo. Tudi vaš vladar Merkur gre 10. maja v retrogradno gibanje in vas prosi, da natančno pregledate svojo pot in namen v družbi. Ko Sonce vstopi v vaše znamenje 20. maja, se bliža trenutek jasnosti in že 21. maj bi lahko bil dan, ko boste doživeli razsvetljenje in prejeli odgovore na vprašanja, ki vam že dlje časa ne pustijo spati. V tem obdobju vsekakor prisluhnite svoji intuiciji.

Rak

Vesolje vas maja podpira pri kariernih ciljih, saj vas tako Venera kot Jupiter spodbujata, da sledite svojim sanjam. Kar začnete zdaj, bi lahko imelo čudovit dolgoročni učinek, ki bo trajal vse do konca leta, zato poskrbite, da boste ta vpliv pravilno usmerili. Črna luna Lilit je zdaj v vašem znamenju, zato boste v preostanku leta morda čutili, da se v vas nabirajo uporniški vzgibi. Sledite jim, saj vas bodo pripeljali do bolj mističnega in duhovnega življenja.

Lev

Levi, pripravite se na spremembe! Sonce, ki je vaš vladar, bo potovalo zelo blizu divjega Urana in Luninega severnega vozla usode. Karmične sile bodo odpirale in zapirale vrata, nepričakovani dogodki pa vas popeljejo na pot, ki je niste niti slutili. Življenje se bo premikalo s silovito hitrostjo, zato se prepustite. Dovolite si izgubiti nadzor, da vas vesolje preseneti. Maj bo nagradil vašo genialnost in ustvarjalnost! Vse, kar morate storiti, je, da ostanete prizemljeni in uglašeni s svojo intuicijo.

Devica

Pester mesec vas čaka, saj bo vaš vladar Merkur retrograden v vaši deseti hiši kariere in javnega ugleda. Ker imate visoke standarde, se pripravite na popravke in urejanje trenutnih projektov, zlasti med 10. in 22. majem. Če znova razmišljate o prijavi na delovno mesto ali položaj, kjer prej niste poželi uspeha, bi lahko ta tranzit predstavljal drugo priložnost. Če imate lastno podjetje, je to idealen mesec, da znova razmislite o svojem ciljnem občinstvu, o načinih, kako se približati strankam, in začnete izvajati potrebne prilagoditve.

Tehtnica

Maja boste veliko energije potrošili za odnose. Vaš vladar Venera bo namreč večino meseca v ovnu, vašem sektorju odnosov. Ta položaj bo od vas zahteval nekaj dela, zlasti pri zdravljenju osnovnih težav znotraj nekaterih najpomembnejših vezi. Retrogradni Merkur v biku med 22. majem in 3. junijem vam bo pomagal poglobiti razmišljanje in priti stvari do dna.

Škorpijon

Maj vam prinaša osvoboditev! Planet Saturn, veliki (m)učitelj, ki vam že nekaj mesecev prinaša pomembne lekcije, bo s svojim delovanjem dosegel vrhunec. Med luninim mrkom 15. maja v vašem znamenju bo napočil čas osvoboditve in eden tistih trenutkov, ko vam vesolje nameni energijo, da zablestite v svojem poslanstvu, če ste seveda prej vse lekcije uspešno opravili.

Strelec

Najpomembnejši dan tega meseca bo 10. maj, ko vaš vladar Jupiter vstopi v Ovna, kjer bo ostal do 27. oktobra. Če ste se v zadnjem času počutili brezvoljno, lahko ta premik občutite kot injekcijo energije. Aktiviral bo vašo peto hišo zabave in romantike, zato lahko popestri vaše ljubezensko življenje. A časa za resnost ne bo, zavedajte se, da je ta astrološka kombinacija bolj namenjena raziskovanju in zabavi.

Kozorog

Zdravljenje bo maja za vas pomembna tema, saj Venera in Jupiter aktivirata Kiron v vaši četrti hiši doma in družine. Čeprav se je sprva morda težko približati določenim temam, lahko ta kombinacija planetov prinese ozdravitev, ki bo vplivala na rast in bližino. Merkur začne svojo retrogradno potovanje v vaši šesti hiši rutine, kar vam prinaša popolno priložnost, da svoje dnevne navade prilagodite tako, da bo boljše za vas.

Vodnar

Maj je za vas eden najpomembnejših mesecev v letu – nič vas ne more ustaviti. Zelo dobra novica je, da imate dar strategije in modrosti z asteroidom Vesta, ki potuje blizu Saturna v vašem znamenju. Imeli boste tudi dar govora, saj mogočni Jupiter vstopi v vašo tretjo hišo komunikacije, kjer bo ostal do konca oktobra. Letos ste se že veliko naučili in maja vas bo vesolje morda znova izprašalo, ali ste na pravi poti.

Ribi

Največja novica meseca za ribe je, da Jupiter 10. maja zapušča vaše znamenje. A ne skrbite, njegov utrip se bo pozneje v letu še vrnil. Če vam je bila njegova eksplozivna energija premočna, je zdaj čas, da si oddahnete. Začetek retrogradnega Merkurja bo vplival na vaš sektor doma in družine, kar vam bo morda pomagalo, da se zaveste negativnih miselnih vzorcev, ki jih je treba obnoviti.