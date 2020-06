Devet nepoznanih idej, ki bodo zagotovo navdušile vsakogar

Oglasno sporočilo

Izbira daril marsikomu dela veliko preglavic in povzroča stres. Večina se v zadnjem trenutku zatečete h klasični bonbonieri, ki jo "ima pač vsak rad". Letos svojim bližnjim podarite nekaj, česar bodo iz srca veseli. Odločite se za možnost, kjer obdarovanec v končni fazi o izbiri darila odloča sam in izbere tisto, kar mu je resnično všeč.

Darilna kartica SuperCard ponuja možnosti pestre izbire izdelkov in dejavnosti na več kot 700 lokacijah. Čeprav imamo ljudje zelo različne okuse in interese, se za vsakogar najde nekaj. Izbirajte med tremi karticami SuperCard, od katerih bo vsaka ukradla srce vašega obdarovanca, mi pa vam v nadaljevanju pomagamo izbrati tisto najprimernejšo. Včasih je svoboda izbire tisto, kar pomeni največ.

Gurmanska darilna kartica, ki združuje več kot 40 trendovskih lokacij

Poleg restavracij, kavarn in lokalov SuperCard Gourmet vključuje tudi pivnice, picerije in ponudnike burgerjev. Prejemnik kartice lahko izbira med številnimi raznolikimi imeni dobre kulinarike, med katerimi so Pivnica Union, Hood Burger, Kaval Group in Jezeršek. Tisti, ki radi preizkušajo še neodkrite kulinarične bisere, pa bodo med spodnjimi zagotovo našli nekaj zase.

1. Kulinarično doživetje s pogledom na Bohinjsko jezero

Restavracija Triglav Bohinj svoje goste očara s čudovitim razgledom na Bohinjsko jezero, Triglav in preostale gorenjske bisere. Ekipa pod vodstvom chefa Kristjana Gajskega in someljeja Damirja Salkiča pričara pravo kulinarično doživetje ob kozarcu vina v modernem ambientu.

2. Pivo in burger na obali

Urban Piqniq ponuja vse, kar se spodobi za pravi piknik; izbrana tradicionalna in sodobna piva z vsega sveta, bogato ponudbo vin, gurmanskih burgerjev ... Edinstveno pikniško vzdušje pričarajo z dobro hrano in pijačo in poskrbijo za pravo slastno doživetje.



3. Vegetarijanske dobrote v centru Ljubljane

Na vrtu pod arkadami v Barbarelli ponujajo kulinarično eksotiko na drugačen način. Solatne sklede, pite, vitaminske bombe v obliki sveže iztisnjenega soka ali smutija in še in še. Podpirajo zdravje, lepoto in dobro počutje. Kupujejo sezonske in ekološko pridelane sestavine, z biorazgradljivo embalažo pa skrbijo tudi za naš planet.

Široka izbira doživetij v družinski darilni kartici

SuperCard Family je družinska darilna kartica, ki nudi široko izbiro nepozabnih družinskih doživetij za starše in otroke. Arboretum Volčji Potok, trampolin park Woop!, Kolosej in trgovina Pikapolonica so samo nekatere izmed idej, ki bodo navdušile prav vsakega družinskega člana.

1. Termalno doživetje za vso družino

Sproščujoč oddih v Termah Banovci v sožitju s prleško naravo in vodnimi pustolovščinami. Otroci bodo navdušeni nad razburljivim gusarskim življenjem, kjer se bodo tudi sami začasno prelevili v pravljične junake, medtem ko si bodo odrasli privoščili oddih v romantični kopeli.

2. Od A do Ž za malčke in mamice

Hajdi.si je privlačna alternativa klasični ponudbi izdelkov za otroke. Ustanoviteljica Hajdi skuša z unikatnimi izdelki dokazati, da je svet materinstva lahko zelo enostaven in zabaven, starši in otroci pa so lahko na vsakem koraku videti modno in trendovsko. V butični trgovinici v Celju ne najdete le kakovostnih blagovnih znamk, ampak tudi miren kotiček, kjer lahko mamice dojijo ali previjejo otroke in jim v manjši kuhinji pripravijo tudi prigrizek.

3. Ogled živali z vseh kontinentov

Na ranču je več kot 60 živali z vsega sveta, med njimi kamele, lame, kenguruji, nosati medvedki, risi in mini himalajske koze. Na voljo so tudi igrala in različne aktivnosti, kot so lokostrelstvo, lov na ribice, igre za ravnotežje in še mnoge druge.

Darilna kartica za nakupovanje pri več kot 250 partnerjih

SuperCard Black ponuja možnost izbire najrazličnejših izdelkov in storitev. Med ponudniki so vsem znani Intersport, Lisca, Sportina, Mimovrste, Zlatarna Celje in Kolosej. V široki ponudbi se najde nekaj prav za vsakega v eni sami kartici.

1. Aktivna dogodivščina v naravi

Spust z gorskim skirojem, gokarti ali kolesom in jadralno padalstvo so samo nekatere od neštetih možnosti aktivnega preživljanja časa na prostem. Park Krvavec poleg zimskih dogodivščin na snegu, kot sta smučanje in nočno sankanje, ponuja širok spekter aktivnih doživetij.

2. Šport, wellness in okrepčitev

Squashland nudi kombinacijo zdravja, športa in sproščanja. Po rekreaciji na igrišču je mogoča sprostitev v finski savni in na masaži, v naravnem lesenem ambientu na terasi pa postrežejo z osvežilnimi pijačami in prigrizki.



3. Wellness razvajanje v skritem kotičku narave

Secret Wellness je popolnoma nov butični apartma s štirimi zvezdicami, ki nudi veliko več kot le oddih in sprostitev. Obrobje nekdanjega panonskega morja je pravi kraj za sprostitev ter odmik v zasebnost. Je pravi naslov za užitek in razvajanje v svojem apartmaju s savno in jacuzzijem.

To je le nekaj idej za doživetja, ki jih lahko nekomu podarite z eno darilno kartico SuperCard . Naj bo vaše naslednje darilo nekoliko drugačno – svojim bližnjim podarite možnost izbire. Naj si obdarjenec sam izbere tisto, česar bo resnično vesel.

