Darila za valentinovo: v Sloveniji več zanimanja za erotične igračke

Čeprav v Sloveniji na valentinovo pogosto gledamo kot na z zahoda uvožen praznik, se je pri nekaterih vendarle prijel. Anketa, ki jo je izvedla primerjalna platforma ceneje.si, je namreč pokazala, da bo valentinovo danes praznovalo 33 odstotkov vprašanih.

Večina, 44 odstotkov, bo valentinovo preživela v družbi partnerice oziroma partnerja, kar nekaj tudi v družbi prijateljev in družine, po tri odstotke anketiranih pa je odgovorilo, da bodo valentinovo preživeli v družbi svojega psa oziroma mačke.

Kakšnih daril si Slovenke in Slovenci želijo za valentinovo

Pa darila? 34 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da bi bili veseli cvetja, 31 odstotkov si za valentinovo želi romantično večerjo, 17 odstotkov parfum, sedem odstotkov pa spodnje perilo.

Ob tem pri Ceneje.si, ki je del skupine Heureka, opažajo izrazit skok povpraševanja v kategoriji erotičnih igračk in pripomočkov. V Sloveniji in še osmih državah srednje in vzhodne Evrope so v preteklem tednu zaznali skok izraženega nakupnega interesa po izdelkih, kot so erotični filmi, vibratorji ali erotično perilo. Povpraševanje po kondomih pa se je med 1. in 13. februarjem po podatkih Ceneje.si povečalo za kar 98 odstotkov.

