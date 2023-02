Pet predlogov, kako za valentinovo razveseliti sladkosnede

Zamrznjene jagode s čokolado

Foto: Shutterstock Jagodam odrežite peclje, jih očistite in osušite. Nato stopite čokolado – s pomočjo mikrovalovne pečice ali po metodi naših babic: vodo nalijte v posodo, na vrh katere postavite stekleno posodo s čokolado. Ne pozabite mešati, dokler ne dobite gladke zmesi! Kakšno čokolado boste uporabili, je povsem odvisno od vašega okusa, če vam je mlečna presladka, dodajte nekaj koščkov jedilne. Med topljenjem čokolade lahko dodate tudi košček masla.

Tekočo čokolado nato vlijte v model za ledene kocke – prostorčke za kocke s čokolado napolnite do tretjine, nato vanje postavite jagode in jih do konca zalijte s čokolado.

Model postavite v zamrzovalnik in ga v njem pustite vsaj eno uro, da se čokolada spet strdi. Miniposladke iz modela vzamete na enak način, kot bi to storili s kockami ledu – rahlo ga upognite.

Čokoladni mousse s čilijem

250 gramov čokolade s 70-odstotno vsebnostjo kakava

3 jajca

2 žlici sladkorja

1 svež rdeč čili

2 jedilni žlici ruma

250 mililitrov smetane za stepanje

Nalomljeno čokolado stopite v posodi nad vodno kopeljo, odstavite in pustite, da se ohladi (a ne strdi).

Stepite smetano.

S kuhinjskim mešalnikom rumenjake in sladkor zmešajte v penasto zmes. Vanjo počasi primešajte stopljeno čokolado, dodajte rum in nasekljan čili, potem pa vmešajte še stepeno smetano. V drugi posodi beljake stepite v sneg, ki ga nežno vmešajte v čokoladno zmes.

Mousse razdelite v kozarčke, prekrijte jih s folijo za živila in za vsaj tri ure postavite v hladilnik. Preden jih postrežete, jih potresite z zdrobljenimi lešniki, kakavovim prahom ali, če vam je všeč pekoče, še malo nasekljanega svežega čilija.

Domača vroča čokolada

Foto: Shutterstock Sestavine:

zavitek prahu za puding z okusom čokolade

50 g v sladkorja v prahu

100 g temne čokolade z visoko vsebnostjo kakava

posušena pomarančna lupinica ali ščepec cimeta

V posodi zmešajte prah za puding, sladkor v prahu, kakav ali naribano črno čokolado ter pomarančno lupinico ali cimet. Nato zavrite mleko in ga nalijte v skodelice ter v vsako zamešajte dve zvrhani žlički čokoladne mešanice. Če je niste porabili vse, jo lahko shranite v dobro zaprti posodi.

Sladoled iz penečega vina

Foto: Shutterstock Sestavine:

2 rumenjaka

250 ml mleka

40 g sladkorja v prahu

lupina polovice limone

1 kozarec penečega vina

100 ml stepene smetane

V loncu vmešajte rumenjaka, sladkor in limonino lupino. Kremo skrbno pomešajte in jo na majhnem ognju počasi segrejte. Pazite, da boste ves čas mešali, bodite pozorni, da se krema ne prime dna posode. Ko bo zavrelo, posodo umaknite z ognja in odstranite limonino lupino. Ohlajeni kremi dodajte stepeno smetano in šampanjec. Kremo dobro premešajte in jo nato vlijte v ohlajeno kovinsko posodo. Posodo postavite za kakšno uro v zamrzovalno skrinjo, vsakih 20 minut pa sladoled premešajte z metlico.

Sladoled postrezite v ohlajenih, elegantnih kozarcih. Okrasite ga lahko z različnimi prelivi, sadjem, čokoladnimi ostružki ali listi mete. Lahko ga tudi polijete z ohlajenim penečim vinom.

Čokoladna torta v obliki srca

Foto: Shutterstock Sestavine:

Biskvit

4 jajca

20 dag sladkorja

25 dag moke

1 pecilni prašek

1 vaniljev sladkor

1 dl olja

1 dl radenske

7 žlic kakava ali čokolade v prahu

Krema:

2 lončka kisle smetane

kokosova moka

sladkor v prahu

rum

Obliv:

200 ml sladke smetane

200 gramov čokolade

Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija.

Penasto vmešajte jajca, sladkor in vaniljev sladkor. Dodajte moko, zmešano s pecilnim praškom, ter olje, radensko in kakav oziroma čokolado v prahu. Maso vlijte v namaščen pekač v obliki srca in pecite okoli 30 minut. Vzemite iz pečice in ohladite. Ko je biskvit ohlajen, ga prerežite na pol.

Kislo smetano zmešajte s kokosovo moko – količino kokosa prilagodite, da ne bo ne preredko ne pregosto. Po okusu sladkajte s sladkorjem v prahu in dodajte tudi rum. Premažite spodnjo polovico biskvita in čez maso položite zgornji del biskvita.

Za obliv na nizkem ognju segrejte smetano in vanjo razdrobite 200 gramov čokolade. Počakajte, da se ta dobro stopi, in vse skupaj temeljito premešajte. Nato odstavite z ognja in nekaj časa pustite, da se obliv malce shladi in s tem zgosti. Ko je dovolj gost, z njim premažite torto in ga ohladite. Ko je obliv popolnoma ohlajen, lahko torto še dodatno okrasite.