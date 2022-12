Darila do 30 evrov, ki bodo navdušila vaše bližnje

Predstavljamo vam seznam izvirnih in trajnostno naravnanih daril, ki ne bodo le navdušila vaših najbližjih, temveč so tudi prijazna do okolja in do vaše denarnice. Kot zgornjo mejo smo postavili ceno 30 evrov.

Najboljša darila so pač tista, ki že na prvi pogled pokažejo, da so bila izbrana z mislijo na obdarovanca, tista, katerih vrednosti ne odraža cena, temveč pomen, ki ga nosijo. Četudi boste podarili le malenkost, naj bo ta iz srca, trajnostna in nekaj, kar bo prejemnik z veseljem uporabljal.

Ideje za letošnja božična darila smo poiskali kar v utripu današnjega časa in ob pogledu na prihodnost. Ta nam narekuje, da bomo morali spremeniti svoj življenjski slog in narediti spremembo, ki bo bolj trajnostna in spoštljiva do našega planeta. Zato verjamemo v trajnostna, zelena in do okolja prijazna darila. Ne skrbite, v ponudbi izdelkov IKEA se najde široka paleta predlogov za vsak žep in za vsakogar izmed vaših ljubih.

Izdelki za igro in ustvarjalnost vaših najmlajših

Je sploh kdo srečnejši ob prejemu darila kot otroci? Ko odvijajo paket, se njihovi obrazi napolnijo z radostjo in veseljem. Neprecenljiv občutek. A s čim jih razveseliti to leto? Naj gre za igro, raziskovanje, ustvarjanje, kreativnost – za otroški razvoj je dobro poskrbeti za vse vidike. Ne glede na starost otrok upoštevajte – čas, ki jim ga posvetite, naj bo vedno tisto glavno darilo, ko pa gre za izdelke, pa se držite pravila: manj je več. Vlagajte v kakovostne kose. Bolj kot naložbo v pregrešno drago darilo ali več teh vam svetujemo, da jih razveselite s kakovostnimi kosi, za katere menite, da se na njih ne bo nabiral prah, temveč bodo imeli pomembno vlogo v njihovem razigranem vsakdanu. Tu je naš predlog.

Se tudi vi spominjate svoje najljubše plišaste igrače, s katero ste zaspali, se z njo prebujali in jo jemali povsod s seboj? Če so vaši otroci navdušeni nad živalmi in nad morskimi globinami, priporočamo, da se potopite v ponudbo plišastih igrač, ki so jih navdihnili oceani. Presenetite svoje najmlajše s prekrasno zbirko majhnih plišastih prijateljev iz oceana, narejenih iz recikliranega poliestra iz odpadne plastike iz oceanov. Kolekcijo je navdihnila otroška radovednost glede podvodnega življenje, ob enem pa otroke uči o pomenu okoljskih tem.

Otrokom ustvarjanje zelo koristi. Za kreativne navdihe se bo izkazalo samostoječe slikarsko stojalo iz lesa, ki bo najmlajšim omogočilo, da z risanjem in pisanjem razvijajo in pilijo svojo domišljijo in raziskujejo svojo ustvarjalnost kot profesionalen umetnik. Morda pa zrastejo v prave velike umetnike ali umetnice, nikoli ne veste! Stojalo se plosko zloži, zato ga zlahka odnesete tja, kjer je razgled najlepši.

Priporočamo tudi igrače za igranje vlog, na primer igralni kuhinjski pribor in komplet zelenjave, ki so veliko več kot samo zabavne. Otroci tako razvijajo socialne veščine, saj pri igranju posnemajo odrasle in si izmišljujejo lastne vloge.

Darila, ki spodbujajo zdrave navade

Postopoma in vedno bolj se zavedamo, da moramo korenito spremeniti svoj življenjski slog in se usmeriti v bolj trajnosten in spoštljiv odnos do našega planeta. Boste ta božič stavili na trajnostna darila? Če kdaj, je letos nedvomno čas, da odkrijete in podarite trajnostna darila. Izdelki, ki bodo obdarovancu ali obdarovanki pomagali živeti bolj trajnostno (začne se pač z majhnimi dejanji, kajne?) so dandanes pomembnejši kot kadarkoli prej.

Z njimi boste predvsem izkazali dober namen ter pomagali našemu planetu ter spodbudili svoje najdražje, da bodo tudi oni bolj prijazni do okolja. Nabor trajnostnih izdelkov v ponudbi izdelkov IKEA je obilen, na srečo pa so to le sladke skrbi.

Luči so nepogrešljivega pomena za pravo praznično vzdušje. Čeprav bi vas morda zamikale dišeče sveče, se letos raje odločite za planetu prijaznejše alternative. LED sveča oddaja prijetno, utripajočo svetlobo, ki je podobna pravemu plamenu in je okolju bolj prijazna. Je tudi varna alternativa za domove z otroki ali hišnimi ljubljenčki, saj jo lahko uporabite kot dekorativno razsvetljavo kjerkoli brez nevarnosti požara.

Med trajnostmi izdelki vam vsekakor priporočamo unikatno ročno prho, ki s svojimi posebnostmi zmanjšuje porabo vode in energije, ter polnilne baterije in polnilnik za baterije.

Zadnja dva izmed naštetih bosta nekomu zagotovo znižala stroške in navsezadnje tudi količino odpadkov, ki so vezani na uporabo klasičnih alkalnih baterij.

Za vas ali kot priročno darilo za vaše najbližje vam priporočamo priročne in uporabne izdelke iz serije IKEA 356+, ta predvsem vsebuje ponudbo zrakotesnih posod, v katere lahko shranite vse od svežih sestavin pa do ostankov za jutrišnjo malico v službi.

Za užitke v majhnih trenutkih, ki jih ponuja vsakdan

Za tiste, ki tako ali drugače radi uživajo v življenju in s tem tudi v majhnih trenutkih, ki jih ponujajo jutra, dnevi in večeri, predlagamo naslednje izdelke.

Z zelo mehkim sivim pregrinjalom z resicami bo nekomu zelo udobno tudi na hladen večer – med crkljanjem na zofi ali večerjo na prostem. Odlična ideja za darilo in stilsko popestritev doma so lahko tudi okrasne blazine ali prevleke za blazino, ki jih je v ponudbi izdelkov IKEA na pretek.

Z belo LED-svečo je mogoče ustvariti prijetno in vabljivo vzdušje na balkonu ali vrtu. Izbrati je mogoče, ali bo sveča prižgana tri ure ali šest ur, programska ura pa jo samodejno prižge vsak dan ob istem času.

Ni lepšega kot sproščanje na leno nedeljo ali drug prost dan z mehkim kopalnim plaščem. Kot nalašč, da se vanj zavijete po prhanju, saj je mešanica bombaža in viskoze z rebrasto strukturo zelo vpojna in se hitro posuši. Kopalni plašči v ponudbi izdelkov IKEA niso samo udobni, temveč tudi še kako estetski in bodo brez dvoma narisali nasmeh na obraz obdarovanca.

Tudi brisače so nekaj tako samoumevnega, da o njih pravzaprav redko razmišljamo, a so lahko odlično darilo za vsako priložnost. Naš predlog? Debela in velika brisača, ki je na voljo v različnih barvah in s klasičnim črtastim okrasnim robom, ki doda kanček razkošja.

Darila za ljubitelje rastlin, ki bodo vdihnila novo življenje v njihov vsakdanjik

Imate družinskega člana ali prijatelja, ki obožuje rastline? To so ljudje, ki povzročajo najmanj težav, ko pride do izbire daril – poiščite eksotično rastlino, ki je še nimajo v svoji zbirki ali izberite ličen cvetlični lonec. Dobro pa je, da rastline niso samo darilo za tiste, ki jih imajo najraje.

Rastline in cvetje v vsakem prostoru izboljšajo počutje, zmanjšujejo stres in so v pomoč pri ustvarjalnosti. Z njimi svojim bližnjim ne podarjate le nečesa lepega, ampak jim tudi aktivno izboljšujete vsakdanje življenje. Rastline in rože so pač vedno v modi – svoje ljubljene moraš le občasno opomniti, naj darila zalijejo. Cvetlični lonec za zaprte prostore lahko deluje kot samostojen okras, mogoče pa ga je kombinirati s sobno rastlino in tako dopolni celoto.

Izbor rastlin v ponudbi izdelkov IKEA je na voljo v vseh barvah mavrice.

Naš izbor? Preverite cvetlični lonec NYPON, ki je videti, kot bi bil iz betona, a je pravzaprav izdelan iz reciklirane plastike (kar pomeni manj plastike na odlagališčih in za povrh lepo oblikovan lonec). V dno se lahko izvrta luknja za odtekanje vode, če na primer nameravamo cvetlični lonec uporabljati na prostem.

Prekrasna izbira za darilo je lahko tudi cvetlični lonec FRIDFULL, ki je ročno spleten iz vodne hijacinte – rastline, ki jo nabirajo v tropskih vodotokih in s tem preprečijo njihovo mašenje. Cvetlični lonec je ročno delo izurjenih rokodelcev, zato je vsak unikaten.

Darila, ki bodo všeč vsakemu gurmanu

Kaj pa, če se vaši bližnji v novo leto podajo z novimi edinstvenimi in nepogrešljivimi kuhinjskimi potrebščinami, ki bodo v uporabi še dolga leta? Ponudba izdelkov kuharskega in jedilnega pribora podjetja IKEA je zasnovana z mislijo na varnost, trpežnost in učinkovitost, da bodo kuharski podvigi res uspešni. Jih boste obdarili z novimi izdelki za rezanje, sekljanje in kockanje?

Naj bo obdarovanec gurman, amaterski ali profesionalni kuhar, gotovo bo cenil lepe izdelke za serviranje in dodatke za kuhinjo iz naravnih materialov.

S servirno skledo BLANDA, ki je na voljo v različnih materialih (lesene, kovinske in steklene) in velikostih, nikoli ne boste zgrešili. Ker se zložijo druga v drugo, zasedejo malo prostora. Primerne so tako za serviranje hrane kot na primer za grizljanje pokovke med gledanjem televizije.

Zelo nam je všeč pogrinjek iz morske trave LÄTTAD, ki bo brez dvoma popestril videz jedilne mize za praznike ali kateri drugi dan v letu.

Preprosta načina za posodobitev kuhinje ali jedilnice sta lahko tudi vrtljiva plošča SNUDDA, udoben in praktičen okrogli leseni pladenj, ki lajša serviranje, ter servirna prijemalka iz bambusa.

Povabite svoje bližnje domov, posvetite čas drug drugemu in se pocrkljajte s kulinarično ponudbo podjetja IKEA. Vprašanje je le še – rastlinske kroglice ali losos?