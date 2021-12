Ali so vam v letu 2022 ljubezenske zvezde naklonjene?

Oglasno sporočilo

V prvem mesecu novega leta si nikar ne obetajte preveč, saj je Venera retrogradna. Po njenem obratu 29. januarja pa se bo marsikomu nasmehnila ljubezenska sreča. Raki in device imajo dobre možnosti, da jim v letu 2022 zazvonijo poročni zvonovi, strelce, kozoroge in vodnarje pa lahko osreči ali preseneti otroški jok.

Retrogradna Venera v kozorogu bo vsem horoskopskim znamenjem prinesla težave ali ljubezenske krize. Lahko bomo imeli težave pri izražanju čustev ali bomo v dvomih glede svojega razmerja, lahko se tudi oddaljimo od partnerja ali se v našem življenju znova pojavi nesojeni ljubimec iz preteklosti. A po 29. januarju, ko se bo planet ljubezni obrnil v direktno gibanje, bo vse drugače. Preverite, kaj je leto 2022 namenilo vašemu nebesnemu znamenju.

Oven

Ljubezenske iskrice vas bodo zasule, a le če boste spontani in boste znali izkoristiti ponujene priložnosti. Med rjuhami bo vroče predvsem maja, ko srečni planet Jupiter začne svojo pot skozi znamenje ovna. Z njegovo podporo boste lahko izkoristili užitke in obilje na vseh področjih, ne samo ljubezenskem, in v sreči uživali vse do oktobra. Idej, kako popestriti svojo zvezo in spolno življenje, vam zlepa ne bo zmanjkalo!

Bik

Že začetek leta vam lahko postreže z burnim ljubezenskim dogajanjem, a se januarja začeta romanca najbrž ne bo obdržala. Biki v resnih zvezah bodo imeli vse leto polno predlogov in zamisli, a si bodo tudi hitro premislili, kar utegne zmesti partnerja. Na splošno pa bodo na to astrološko znamenje v letu 2022 zelo vplivali mrki, ki lahko prinesejo velike spremembe v zvezi oz. na ljubezenskem področju. Previdno torej v bližini 30. aprila in 25. oktobra, ko bosta na sporedu sončna mrka, ter 16. maja in 8. novembra, ko se obetata lunina mrka.

Dvojčka

Večino leta boste iskali svojo sorodno dušo, največ možnosti, da jo končno spoznate, pa boste imeli poleti, ko se utegne iz bežnega prijateljstva hitro razviti kaj več. Dvojčki v zvezah boste čutili močno povezanost s partnerjem, še posebno spomladi in poleti, kar bo vplivalo tudi na iskrice med rjuhami, kjer se lahko poslovite od rutine, saj ne bo manjkalo žgečkljivosti in presenečenj.

Rak

Začetek leta bo nepredvidljiv in vam lahko zmeša štrene do te mere, da prekinete zvezo, od katere ste si veliko obetali. A izkazalo se bo, da ni bila prava za vas. Več sreče in pravih priložnosti za trajno srečo vas čaka jeseni. Spodbudna novica je tudi, da boste vse težave, ki se bodo pojavile na ljubezenskem področju, uspešno premagali, in še pred koncem leta lahko v paru stopite pred matičarja. Tisti v dolgotrajnejših zvezah se pazite ljubosumja, ki vas bo razžiralo brez potrebe.

Lev

Ne boste odnehali, dokler ne boste ugotovili, kaj vam ustreza. V letu 2022 boste odkrivali sebe, zato bodite neustrašni. Če vam škriplje v resni zvezi, je morda dobro pretehtati pluse in minuse, če ste razmerje šele začeli, pa nikar ne razmišljajte preveč, temveč se prepustite navdihu. Najlepše obdobje vas čaka okoli 12. aprila, ko se bosta prijetno spogledovala sanjavi Neptun in planet sreče Jupiter.

Devica

Leto 2022 veliko obeta, čeprav boste morali stopiti iz svoje kože in ne preveč razmišljati. Tako boste na hitro izkoristili marsikatero priložnosti, ki je sicer ne bi, in še pred koncem leta se lahko v paru sprehodite pred matičarja. Notranja sla vas bo v letu 2022 razganjala in tudi tistim, ki ste v resnem razmerju, utegne pogled uhajati k sosedu, če se boste doma začeli dolgočasiti.

Tehtnica

Ker boste imeli veliko dela na kariernem in poslovnem področju, kjer vam bo šlo kot po maslu, se z ljubezenskim statusom ne boste kaj preveč obremenjevali. Samskim bo ustrezalo, da so samski, vezanim tehtnicam pa se obeta povsem nov pristop v partnerstvu, lahko bo to poroka, selitev skupaj ali nov pristop k uživanju med rjuhami.

Škorpijon

Vezane škorpijone čaka razburkano obdobje, v katerem bodo le s težavo ohranili veselje in sladkosti v razmerju. Samski pa bodo na lovu za sorodno dušo izjemno ciljno naravnani, kar jim utegne prinesti bolj malo priložnosti za resno zvezo. Če si želite več kot le bežne bližine, bo treba zamižati na eno oko in odstopiti od idealov, sicer boste lahko srečni samo v virtualni resničnosti.

Strelec

Obeta se vam veliko novih ljubezenskih pustolovščin. Lahko boste izbirali med različnimi možnostmi, tudi drznimi ponudbami, tako da vam ne bo dolgčas. Najbolj plodno obdobje bo od maja do oktobra in od decembra naprej, ko vaš vladar Jupiter vstopi v hišo ljubezni – to pa je tudi hiša otrok, zato vas lahko še pred koncem leta osreči novica o naraščaju.

Kozorog

V letu 2022 boste kozorogi zelo zaželeni ljubimci, saj vas bodo oboževalci čakali na vsakem vogalu. Pazite le, da se ne zapletete z več osebami hkrati, saj se lahko zgodi, da na koncu ne boste uživali ugleda. Od 29. januarja do 5. marca vam bo Venera najbolj naklonjena. Ta čas vam lahko prinese največ ljubezenske sreče, vezanim škorpijonom pa se v letu 2022 nasmiha tudi naraščaj.

Vodnar

Nekaj časa si boste zastirali oči, da je vse v najlepšem redu, dokler ne boste ugotovili, da morate najprej pomesti pred svojim pragom, če si želite napredovati. Čaka vas nepredvidljivo obdobje, a vas to ne bo čudilo, saj boste tudi sami bolj po vetru, začetki in konci razmerij vas ne bodo tako prizadeli, vas pa lahko preseneti nekdo, ki vam bo dal vetra. Vezanim se obeta pretežno mirno obdobje, lahko pa jih preseneti otroški jok.

Ribi

Le kdo ne bi šel na zmenek z ribami, ki jim leto 2022 namenja zvrhan koš sreče? Samski si lahko na ljubezenskem področju največ obetate v sredini aprila, ko se vam lahko uresniči dolgo pričakovana želja. Takrat lahko celo spoznate osebo, s katero boste hoteli ostati do konca. Vezane ribe pa v letu 2022 čaka nekaj novega, drugače se boste povezali s partnerjem in začinili tudi posteljne radosti.

